Wielerploeg Lotto gaat al zeker tot eind 2024 in zee met techbedrijf

Dstny is een hemelbestormer in de wereld van de cloudcommunicatie. Ze leveren technologie voor applicaties zoals WhatsApp. In het wielrennen verbindt dat bedrijf zich nu met een van de meest traditionele ploegen van allemaal: Lotto, eigendom van de Nationale Loterij, al 37 jaar hoofdsponsor. Toch spraken Jannie Haek (CEO van de Nationale Loterij) en John Lelangue (CEO van wielerploeg Lotto) gisteren bij de bekendmaking van een perfecte match.

Nadat Soudal in de Tour de France vorig jaar bekendmaakte dat het eind 2022 afscheid neemt van Lotto bleef de Nationale Loterij vastberaden om door te gaan met de wielerploeg. Het vertrouwen in een nieuwe sponsor was groot.

Gesprekken sinds 2019

Lelangue: “De eerste contacten met Daan De Wever dateren al van 2019. Toen was hij met onze ploeg te gast in de Tour. In 2021 was hij opnieuw in de Tour. In oktober vorig jaar bracht hij twee dagen door met de ploeg in Parijs-Roubaix.”

Gesprekken over sponsoring werden op 25 januari van dit jaar afgerond met een contract van twee plus twee jaar. Dat wil zeggen: Dstny verbindt zich van 2023 tot eind 2024 aan de ploeg, met de intentie om alvast tot eind 2026 door te gaan.

Het nieuwe Lotto-Dstny zal over hetzelfde budget beschikken als de ploeg nu heeft. Geschat wordt dat Lotto-Soudal met 17 miljoen euro werkt. “Het budget zal zeker niet minder worden”, zegt De Wever.

Er zijn tenslotte grote sportieve ambities. De strijd voor het behoud in de WorldTour moet dit jaar worden geleverd en gewonnen, daarna wil Lotto-Dstny opklimmen in de rangorde. De Wever: “We zijn het niet gewoon om ergens middenin te blijven hangen.”