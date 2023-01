Wie wordt het kind van de rekening in Parkers puntenjacht?

Abakar Sylla vs. Denis Odoi

Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, maar houdt hij er zijn hoofd ook bij? Dat is de vraag wanneer Abakar Sylla na zijn schorsing opnieuw zijn plaats inneemt aan de zijde van Brandon Mechele. Vraag is of Scott Parker hem vanavond op Stayen aan de aftrap brengt, na zijn schorsingsdag.

“Ik denk wel dat hij mentaal klaar is om te spelen, ja”, sprak de coach gisteren. “Hij is een jonge speler, die op dit moment heel veel aan het leren is. We zijn druk in de weer met hem.”

Met Denis Odoi heeft de Engelse coach alvast een degelijk alternatief. Parker kent de Leuvenaar goed. Club moest na Genk op zoek naar defensieve stabiliteit en vond die in het duo Odoi-Mechele.

Casper Nielsen vs. Mats Rits

Na maandenlang revalideren moest Mats Rits zich voorlopig tevreden stellen met twee korte invalbeurten, hoe groot zijn honger ook is om Club opnieuw op het juiste spoor te zetten. Na enkele mindere of slechte matchen van Casper Nielsen had een basisplaats voor Rits tegen Anderlecht reeds gekund. Parker koos evenwel voor zijn Deense concurrent, die met een goede match én een doelpunt komaf maakte met zijn dip. Vermoeidheid of rotatie buiten beschouwing gelaten, is het aannemelijk dat de coach Nielsen gewoon laat staan. In dat geval zal Rits nog wat geduld moeten koesteren.

“Van concurrentie heb ik geen schrik. Club heeft al vaker iemand voor mijn positie gehaald”, zei Rits nog in een interview afgelopen zomer. Zijn terugkeer als basisspeler valt hoe dan ook niet af te wenden. De prestaties van Nielsen zullen bepalend zijn voor de timing daarvan.

Roman Jaremtsjoek vs. Ferran Jutglà

“Ik ben heel tevreden over zijn match”, klonk het bij Parker zondag. Scoren deed Roman Jaremtsjoek andermaal niet, hard werken wel. Wat dat betreft is er verbetering merkbaar en valt het haast niet in te beelden dat Parker Jaremtsjoek aan de kant schuift. “Enkel zijn goals ontbraken, ook al besef ik dat spitsen daarop worden afgerekend”, zei Parker gisteren. “Ik heb opties en moet een beslissing nemen, want er is nog een andere spits die hem pusht.”

De Oekraïner nu opnieuw passeren zou zijn zelfvertrouwen een deuk geven. Komt erbij dat Ferran Jutglà niet bepaald in grootse doen is. Nog steeds de topschutter met de meeste schoten op doel van de hele competitie, maar al een tijdje minder doeltreffend dan in zijn eerste maanden. De knie van de Catalaan was zondag dan wel ferm ingepakt, veel hinder ervaart hij in ieder geval niet meer. Toch lijkt Jaremtsjoek, met het oog op zijn rehabilitatie, de aangewezen keuze.