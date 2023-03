Wie wordt de opvolger van Alderweireld bij België? ‘Debast stelt eigenlijk nooit teleur’

Al een geluk dat de bondscoach een lijst met 130 potentiële Duivels had. Sinds het afscheid van Toby Alderweireld zijn dat er nog 129. Een van hen moet straks de leegte die hij achterlaat in de defensie invullen.

Onder Domenico Tedesco zijn weinig spelers zeker van hun plek. “Voor mij is er geen jong of oud, alleen een speler met de juiste kwaliteiten”, zei hij bij zijn voorstelling. De keuze van Alderweireld zet het verjongingsproces wel in gang.

Het verleden van Tedesco doet uitschijnen dat hij opnieuw met drie verdedigers zal spelen. Gezien de magere bezetting op de backposities is dat niet onlogisch. Olivier Deschacht, assistent bij de nationale U21, ziet daar wel een paar mogelijkheden. “In een driemansdefensie lijkt het me aangewezen om Jan Vertonghen centraal te zetten, met Arthur Theate links en Zeno Debast of Koni De Winter aan zijn rechterkant. Of je kiest voor ervaring met Leander Dendoncker. Het zijn er niet veel, maar de jongens die staan te wachten hebben wel heel veel kwaliteit.”

VTM-analist Jan Mulder schuift dan weer één naam resoluut naar voren: Debast. “Hij wordt met de dag beter en stelt eigenlijk nooit teleur. Hij is gezond agressief en doet uitschijnen dat hij ouder is dan hij werkelijk is. Zo maak je indruk. Debast (1,89 meter, red.) heeft zijn lengte mee en hij heeft een paar goede voeten. Vertonghen zal niet eeuwig jong blijven, maar Debast heeft momenteel wel het voordeel dat hij elke dag met hem op het veld staat. Wout Faes doet het ook niet slecht.”

Mulder zucht. “Blij dat ik de knopen niet hoef door te hakken, laat dat maar aan Tedesco.”

Het Anderlecht-duo Jan Vertonghen en Zeno Debast zal mogelijk ook samenspelen bij de Duivels. Beeld BELGA

Faes (24) wisselt goed en minder goed af bij Leicester City, maar is er wel onbetwist titularis. Ook Debast (19) is er bij Anderlecht altijd bij. Arthur Theate (22) was er in Qatar al bij en doet het bij Rennes niet slecht, al moest hij de afgelopen weken een paar keer vrede nemen met een plaats op de bank. Ook Dendoncker (27, Aston Villa), De Winter (20, Empoli), Sebastiaan Bornauw (23, Wolfsburg) en Ameen Al-Dakhil (21, Burnley) zijn nog op zoek naar stabiliteit bij hun clubs.

Het is dus aan Tedesco om knopen door te hakken en om een oogje dicht te knijpen bij mogelijke jeugdzondes. “Laat ze spelen, laat ze foutjes maken”, zegt Deschacht. “Vertonghen en Alderweireld mochten onder René Vandereycken ook kleine foutjes maken in het begin. Je moet geduld hebben en ze vertrouwen geven. Die jonge gasten hebben nog niet de kwaliteiten van hun voorgangers, maar over twee à drie jaar zijn dat vaste waardes bij de nationale ploeg.”

Nieuwe namen

Bij Atlético Madrid depanneerde hij er een paar keer, maar Deschacht en Mulder zijn geen fan om Axel Witsel een rij achteruit te trekken. “Het is niet het moment om te sleutelen”, zegt Deschacht. “Witsel is een wereldspeler op zijn positie, maar je ziet dat hij geen verdediger is. Geef de jeugd kansen in alle linies: Onana, Doku, De Ketelaere…”

Mulder: “Witsel is een klassieke controleur, geen verdediger. De plaatsjes op het middenveld worden duur, dat zijn nu eenmaal de wetten van de tijd. Op een dag komt er slijtage. Dit moet een nieuwe start zijn voor België.”

Met Alderweireld verliezen de Duivels niet alleen een ervaren verdediger, maar ook een voortrekker op het veld. Wie kan zijn leidersrol invullen? “Courtois en Vertonghen gaan die rol achterin gewoon blijven invullen”, weet Deschacht. “Op het middenveld heb je De Bruyne en voorin Lukaku. Onze sleutelspelers blijven, rondom hen moet je verjongen.”