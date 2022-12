Wie wint de WK-finale? Hans Vandeweghe: ‘Ik weet dat Frankrijk niet het meest geliefde land is, maar het zou mooi zijn’

Het WK voetbal nadert zijn ontknoping. Zondag spelen Frankrijk en Argentinië om 16 uur de finale. We blikken vooruit met sportjournalist Hans Vandeweghe, die een duidelijke favoriet heeft. ‘Argentinië speelt te gemeen, te sluw, met overdreven theater.’

Goeiemorgen Hans. Frankrijk en Argentinië spelen zondag de finale van het WK. Is dat een terechte finale?

“Dat vind ik wel. Het was vooraf een van de mogelijke scenario’s: Frankrijk dat doorging, en Argentinië dat de finale bereikte in zijn moeilijke tabelhelft met onder meer Brazilië. Het is een vrij logische finale, niet zoals vier jaar geleden toen Kroatië er kwam tussenfietsen. Dat had dit jaar ook gekund, en ik had het de Kroaten gegund.

“Ik was verrast dat Brazilië er al in de kwartfinales uitging. En nog meer door de vroege uitschakeling van Duitsland in de groepsfase. Duitsland heeft een half uur slecht gespeeld op drie wedstrijden, en daardoor lagen ze eruit. Maar voor de rest hebben we eigenlijk vrij veel logische uitslagen gezien op dit WK. Marokko was natuurlijk dé verrassing.”

Had je de vlotte overwinningen in de halve finales verwacht?(Argentinië won met 3-0 van Kroatië, Frankrijk versloeg Marokko met 2-0)

“Dat vond ik wel verrassend. Het was ook niet in verhouding tot het spelniveau. Marokko was bijvoorbeeld na de vroege 1-0 beter, maar dat is ook logisch, want Frankrijk ging achteroverleunen. Marokko had 60 procent balbezit, maar amper kansen.

“Dat zag je ook bij Argentinië: ze probeerden snel te scoren, en plooiden daarna ver terug om er dan met hun snelle spelers proberen uit te komen. Maar ze rekenden in de eerste plaats op hun verdediging.”

Heeft de timing van het WK daar iets mee te maken?

“Dat speelt zeker mee. Aangezien dit WK midden in het seizoen valt, hebben de ploegen amper een week tijd gehad om zich voor te bereiden. Het gevolg is dat een aantal ploegen hun wedstrijden begonnen met het idee ‘we geven niks weg’.

“Er zijn ook een aantal ploegen, zoals Frankrijk, die toch iets probeerden te doen. Maar zodra ze een voorsprong hadden, verdedigden ze die niet zoals een grote club dat doet, namelijk door hoog te verdedigen, op de helft van de tegenstander. In de plaats daarvan gingen ze laag verdedigen. Dat is veel makkelijker. Om hoog te kunnen verdedigen, moet je meer op elkaar zijn ingespeeld, maar dat zijn ze niet. Daarom nemen ze dat risico niet. Daardoor krijgt de andere ploeg automatisch veel meer balbezit krijgt, zoals Marokko gisteren.

“Dat is het scenario geweest van heel veel wedstrijden op deze World Cup: één ploeg die op voorsprong komt en dan voor zijn goal gaat liggen en de andere laat komen. Af en toe kreeg die ploeg dan wel bijna het deksel op de neus, zoals Argentinië tegen Nederland, dat een 2-0 voorsprong nog weggaf. Ze hebben het dan wel kunnen rechttrekken in de penalty’s.”

De finale is er één tussen twee absolute topspelers: Lionel Messi versus Kylian Mbappé. Hoe kijk jij naar die persoonlijke clash?

“Ze spelen allebei in de aanval bij PSG. Messi heeft niet meer de ambitie de absolute ster te zijn bij zijn club. Dat zou anders zijn als Brazilië tegen Frankrijk in de finale had gestaan, want Neymar en Mbappé hebben dat wel. Die komen zelden goed overeen.

“Nu, in de wedstrijd zullen ze elkaar amper tegenkomen, aangezien ze allebei in de aanval spelen, en dus aan de andere kant van het veld zullen staan.”

Wat voor wedstrijd krijgen we zondag?

“Het zijn ploegen met dezelfde stijl. Zeer georganiseerd, zeer cynisch als ze voorkomen. Ze kunnen goed verdedigen, hebben snelheid voorin: Julian Alvarez bij Argentinië, maar Mbappé is nog wel een stukje rapper. Ik verwacht een zeer gesloten wedstrijd, tenzij er een zeer vroege goal valt. Eigenlijk verwacht ik een 0-0 aan de rust. Het zijn twee trainers die geen zin hebben om een opendeurdag te houden.”

Is er dan een grote kans op verlengingen en penalty’s?

“Dat is een zeer reële kans, ja.”

Wie verdient het op basis van de zes voorbije wedstrijden het meest om wereldkampioen te worden?

“Frankrijk. Ze hebben pech gehad in de aanloop, en missen heel wat goede spelers: Karim Benzema, Paul Pogba, Ngolo Kanté... Som ze maar op. Bij momenten hebben de Fransen ook mooi, volwassen voetbal gebracht. Ze zijn ook de regerende wereldkampioen. Het zou mooi zijn als ze hun titel kunnen verlengen. Ik weet dat Frankrijk niet het meest geliefde land is, maar het zou mooi zijn.

“Argentinië is te gemeen, te sluw, te veel schwalbes en overdreven theater. Ze kunnen altijd alles regelen. Doe mij maar Frankrijk.”