Wie voert het klassement in de Ronde van Frankrijk aan, en hoe zien de ritten eruit? Het Tour-overzicht van De Morgen

De 109de editie van de Ronde van Frankrijk is begonnen, met de eerste drie ritten in Denemarken. Op 24 juli, na 3.228 wedstrijdkilometers, komen de renners aan in Parijs. Bekijk hier welke ritten de renners de komende weken voor de kiezen krijgen.

De Deense driedaagse doet meteen enkele toeristische hoogtepunten aan, zoals het standbeeld van De Kleine Zeemeermin en de Grote Beltbrug, waar de wind chaos kan veroorzaken in het peloton.

De ritten

Op woensdag 6 juli staat de beruchte Roubaix-rit op het menu, met 19,4 kilometer kasseien. Veel Vlaamse wielerfans zullen naar Wallers-Arenberg afzakken. Een dag later is Binche de startplaats van de etappe.

Via La Planche des Belles Filles in de Vogezen, waar Dylan Teuns in 2019 won, gaat de karavaan naar Zwitserland. De sleutelrit komt op quatorze juillet, met de Col du Galibier, Croix de Fer en aankomst op Alpe d’Huez.

Na enkele zware overgangsetappes liggen er in de Pyreneeën twee aankomsten bergop (Peyragudes en Hautacam). Op de voorlaatste dag kan de lange tijdrit naar Rocamadour het klassement nog flink door elkaar schudden. En op zondag 24 juli wacht de champagne op de Champs-Elysées.

Klik op de ritten voor meer informatie:

De ranking

De UCI-ranking is duidelijk: een Sloveen wint zonder ongelukken de Tour. Tadej Pogacar staat daar riant aan de leiding met 5.241 punten, gevolgd door Primoz Roglic (4.010 punten). Voorts is het voor de gele trui uitkijken naar Jonas Vingegaard, Ben O’Connor, Aleksandr Vlasov en de drietand van Ineos-Grenadiers (Geraint Thomas, Daniel Felipe Martínez en Adam Yates). Naast Pogacar en Thomas neemt nog een derde oud-winnaar deel aan de ronde, de Brit Chris Froome.

Voorlopig ziet het klassement er als volgt uit (klik op het pijltje voor de andere truien):

De teams

In Kopenhagen verschijnen 22 teams aan de start, goed voor 176 renners in totaal. Onder hen bevinden zich zeventien Belgen, veelal in een dienende rol. Aan de mondialisering van de sport is nog wat werk: 146 renners komen uit Europa, 11 uit Noord- en Midden-Amerika, 11 uit Oceanië, 3 uit Azië, 3 uit Zuid-Amerika en slechts 2 uit Afrika.

De oudste renner van het pak is Philippe Gilbert (39 jaar en 362 dagen bij vertrek), de jongste heet Quinn Simmons (21 jaar en 55 dagen) uit de Verenigde Staten. De meest ervaren groteronderenner komt uit Spanje, Imanol Erviti van Movistar, met 12 Tours, 1 Giro en 14 Vuelta’s op zijn conto.