Wie trekt aan het langste eind: het slimme supertalent Benzema of de laconieke laatbloeier Van Dijk?

Liverpool-Real Madrid in Parijs, de finale van de Champions League, is ook een duel tussen Virgil van Dijk (30) en Karim Benzema (34). Een van de beste verdedigers ter wereld tegen een van de beste aanvallers. Wie trekt aan het langste eind?

In zijn boek Liverpool, over een stad, een club & een vader strooit schrijver James Worthy de as van zijn vader stiekem uit over het gras van Anfield, bij de cornervlag. Hij vraagt tijdens een wedstrijd, na een hoekschop van Trent Alexander-Arnold: “Hoe voel je je nu, dad?” Hij hoort zijn in Liverpool geboren vader zeggen: “Ik voel me Virgil van Dijk.”

In een toelichting zegt Worthy, supporter van Liverpool in meer dan hart en nieren: “Liverpool heeft dertig jaar moeten wachten op een kampioenschap. Dertig jaar. Daar zat veel pijn. Liverpool was de club van dat mooie liedje. Vergane glorie. Mede dankzij de komst van Van Dijk is de pijn weg. Hij is paracetamol op voetbalschoenen.”

Hoewel Van Dijk onlangs zelf een pijnscheut voelde in de knieholte en een paar duels miste, is hij fit genoeg om vanavond in Parijs zijn derde finale van de Champions League in vijf jaar te spelen. Eentje verloren, van Real Madrid in 2018. Eentje gewonnen, van Tottenham Hotspur een jaar later.

Revanche

In Parijs is de tijd mogelijk rijp voor revanche op Madrid. In 2018 blesseerde Real-verdediger Sergio Ramos met een soort judoworp Liverpool-aanvaller Mo Salah en bezorgde Ramos doelman Loris Karius een hersenschudding. Met de doelman kwam het nooit meer helemaal goed, niet tijdens de finale en niet met zijn loopbaan. Karim Benzema opende de score na een blunder van Karius, die later ook een schot van Gareth Bale losliet (3-1).

Destijds was Benzema de adjudant van Cristiano Ronaldo. Nu heeft de Fransman de vleugels uitgeslagen en is hij, op 34-jarige leeftijd, de beste aanvaller van Europa en topschutter van de Champions League met vijftien treffers. Hij is favoriet voor de Gouden Bal.

Van Dijk, drie jaar geleden met een paar punten achterstand op Lionel Messi bijna winnaar van de belangrijkste individuele trofee, tracht de Fransman vandaag in het Stade de France in te tomen als één van de twee centrale verdedigers van Liverpool.

Van Dijk-Benzema is een duel in de wedstrijd, tussen het geboren supertalent Benzema en de relatieve laatbloeier Van Dijk. Tussen de slimme, soms ogenschijnlijk afwezige, opeens scherpe spits en de sterke, trotse, rustig ogende verdediger die af en toe een laconieke indruk maakt, die terug is op het niveau van voor een zware knieblessure.

Of Worthy bang is dat Benzema Van Dijk zal overvleugelen? “Ik voel ontegenzeggelijk een vorm van angst als Benzema op het veld staat, maar deze angst verdwijnt voor een groot gedeelte als Van Dijk op datzelfde veld staat. Sowieso vind ik Benzema niet echt een spits die overvleugelt. Hij is geen overvleugelaar. Ik vind hem meer een spin of zo. Gedurende wedstrijden hangt hij vaak ergens in een hoekje van een web. Hij slaat toe wanneer hij toe wil slaan. En als hij toeslaat, is het klaar. Benzema heeft goddelijke giftanden.”

Totale wereldklasse

Schrijver Henk Spaan geldt als een vurig aanhanger van Benzema. Hij heeft de Fransman al meermaals met de pen bezongen. Hij herinnert zich een doelpunt tijdens een duel met Glasgow Rangers in 2007, met zijn vorige club Olympique Lyon. Op oude beelden neemt de nog baardloze Benzema de bal rond de middencirkel aan. Hij draait weg, dribbelt, is te snel voor twee verdedigers en schiet de bal diagonaal, laag in de hoek. “Totale wereldklasse.”

Spaan beseft dat Benzema bij Real jarenlang in de schaduw acteerde van Ronaldo, een nog grotere ster aan het firmament van het voetbal. “Het spel van Benzema heeft Ronaldo ontelbare goals opgeleverd. Zijn ego hoefde niet op te spelen. Waarom niet? Misschien was het onzekerheid of bescheidenheid. Of misschien wist hij diep vanbinnen dat hij beter was. Toen Ronaldo was vertrokken naar Juventus zagen we pas hoe goed Benzema werkelijk is. Hij is nummer tien en spits tegelijk. Hij zet een aanval op en twee seconden later scoort hij. Hij heeft de pass van een nummer tien en kan afwerken als een nummer negen.”

Van Dijk zal het moeilijk krijgen, denkt Spaan, die de balaanname van de Fransman vergelijkt met die van Zinédine Zidane. “Benzema helemaal uitschakelen kan niet, ook omdat hij zich laat zakken. Dan zal Van Dijk hem niet helemaal volgen tot op het middenveld.” Het valt Spaan ook op dat Benzema soms wat wegzakt in het verloop van de wedstrijd, dat hij onzichtbaar wordt omdat hij vermoeid lijkt. “Maar opeens trekt hij zich weer op gang. Zo maakte hij veel van zijn belangrijke doelpunten in de Champions League.”

Benzema is het volledig ontbolsterde supertalent uit de opleiding van Lyon. Voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart voetbalde in 2008 bij Real Madrid, toen Benzema en Ronaldo hun entree maakten bij de club. Van der Vaart herinnert zich dat hij in het begin meer naar Benzema keek dan naar Ronaldo. “Zijn aanname, het wegdraaien, het was ongelooflijk.” Dat Benzema jarenlang als afleider van Ronaldo fungeerde, het zij zo. “Zo werkt dat in een elftal. Neymar speelde ook in dienst van Messi bij Barcelona.”

Roy Makaay, voormalig spits van onder meer Bayern München, Deportivo La Coruña en Oranje: “Benzema is enorm omhoog geschoten na het vertrek van Ronaldo, maar in zekere zin is dat onbelangrijk. Voetbal is een teamsport. Samen waren ze een geweldig duo bij Madrid. Kijk wat ze hebben gewonnen: vier keer de Champions League. En nu beleeft hij een fantastisch seizoen. Telkens dacht je dat het voorbij was met Real, als de ploeg tegen Paris Saint-Germain, Chelsea of Manchester City op achterstand kwam en soms overhoop werd gespeeld, maar dan kwam hij weer tevoorschijn. Hij is compleet, in alles. Als teamspeler, als aanspeelpunt. Uit niks kan hij een doelpunt maken. Van Dijk zal negentig minuten geconcentreerd moeten blijven. Eén moment van onachtzaamheid en de bal ligt in het netje.”

Pad van geleidelijkheid

Van Dijk straalt altijd intense kalmte uit. Rust, met het soms wat ironische lachje om de mondhoeken, afgewisseld met de drift waarmee hij op andere momenten ploeggenoten de weg wijst en op hun plaats zet. Van Dijk voetbalt als een heerser.

Worthy: “Het is ongetwijfeld raar dat een volwassen man als ik oreert over wat een voetballer voor hem betekent, maar Van Dijk heeft mij de laatste jaren veel gegeven. Hoop, blijdschap, zekerheid, trots. Alles wat de mensen in de politiek mij zouden moeten geven, krijg ik van een jongen uit Breda.”

Het is alsof voetballen hem geen enkele inspanning kost. In tegenstelling tot Benzema, wiens talent spoedig was onderkend, groeide Van Dijk geleidelijk naar de wereldtop. Kees Kwakman, voormalig ploeggenoot bij FC Groningen: “Hij heeft de perfecte route bewandeld. Groningen, bij Celtic wennen aan het Britse voetbal, Southampton, Liverpool.”

Het heeft Kwakman altijd verbaasd dat hij destijds niet is opgepikt door de Nederlandse top. Samen vormden ze een tijdje het centrum van de verdediging van FC Groningen. “Ik ben in die tijd nooit gebeld door scouts of trainers om eens te praten over de kwaliteiten van Van Dijk. Ondanks een paar blessures en een ontstoken blindedarm die hem ver terugwierp, was hij al zo goed in die tijd. Zijn passing. Koppen. Hij verloor geen luchtduel. Zijn snelheid ook. Hoe kunnen mensen roepen dat hij niet snel is? Hij was altijd de snelste, met Bacuna. Op een gegeven moment merkten we dat hij het op 50, 60 procent af kon tijdens de training. Hij werd niet meer geprikkeld door ons. Ik weet nog dat hij terugkwam na die ontstoken blindedarm. Hij was veel afgevallen en nog beter geworden. Dat lichaam is van God gegeven.”

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij Benzema in de tas heeft vandaag. Kwakman: “Die is zo slim. Hij blijft uit de duels, laat zich soms zakken en kiest dan positie voor de goal om de teruggetrokken voorzet af te ronden. Hem afstoppen zal een uitdaging zijn.”

Hoe hoog hij Van Dijk ook acht, één moment van onoplettendheid is fataal. En dat laconieke, dat blijft aan hem kleven. Dat komt ook omdat het hem ogenschijnlijk gemakkelijk afgaat. Kwakman: “Zelfs als Mbappé op hem afkomt, lijkt hij te zeggen: kom maar op.”

Worthy: “Zijn kalmte werkt bijkans hypnotiserend. Hij doet niet aan adrenaline of stress. Je ziet hem heel weinig sprinten. Hij voetbalt alsof hij over het strand loopt. Als je op de juiste plek staat, hoef je nooit te sprinten. Dat is Van Dijk. Verrukkelijke kalmte.”

