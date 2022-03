Wie past het schoentje van Witsel het best: wordt het Tielemans, Dendoncker, Mangala of Sambi Lokonga?

Youri Tielemans. Beeld Photo News

Youri Tielemans: 24 jaar, 47 caps, 65 selecties, 1813 speelminuten in 2021-2022

Het inzicht en de skills

De Golden Boy van de volgende generatie Rode Duivels. Kan hij op de zes, de positie van de verdedigende middenvelder, spelen? Absoluut. Schrik dus niet als hij morgen die positie inpakt met Hans Vanaken een rijtje hoger.

Er zijn in het verleden nog wedstrijden geweest met het Anderlecht-product op de zes. Toen Tielemans in 2017 Witsel verving in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië klonk achteraf niets dan lof voor zijn prestatie. “Witsel speelt misschien iets behoudender”, zei Jan Vertonghen. “Maar ik ben ervan overtuigd dat Youri op die positie één van de beste in de wereld kan worden.”

Tielemans heeft alleszins het inzicht en de skills om het ook op die positie uitstekend te doen. Alleen is hij wellicht iets te aanvallend ingesteld om te voldoen aan de tactische vereisten van Martínez.

Tegen San Marino in 2019 was Tielemans opnieuw de vervanger van Witsel. “De defensie had meer werk dan vooraf gedacht”, liet Martínez achteraf optekenen. Tielemans is op zijn best met een verdedigende middenvelder naast zich. Zoals hij het ook gewend is om te spelen bij Leicester City met Wilfred Ndidi (ex-Genk). Tielemans als verdedigende middenvelder zal in de toekomst vooral een noodoplossing zijn. Voor als er zich écht niemand anders aandient.

Leander Dendoncker. Beeld Photo News

Leander Dendoncker: 26 jaar, 24 caps, 60 selecties, 1405 speelminuten in 2021-2022

Gaat altijd tot het uiterste

Hij had in het verleden altijd het profiel dat het dichtste aanleunde bij dat van Witsel. Dendoncker is een robuuste voetballer. Niet de snelste, niet de grootste, niet de meest technisch verfijnde. Maar hij is ook in weinig facetten de minste. Hij is een voetballer waar je meestal van weet wat je er aan hebt. Maar Dendoncker heeft in het verleden niet altijd kunnen overtuigen als wisselstuk voor Witsel.

Zoals in de WK-kwalificatiematch vorig jaar in Tsjechië bijvoorbeeld. Martínez had het daarin over “a poor game” waarin de Belgen zichzelf niet waren. “Er zat teveel afval in ons spel.” Iets wat Dendoncker zich mocht aanwrijven. Hij presteerde in het verleden té wisselvallig op die positie.

De man van Wolverhampton noemde Witsel in het verleden al “de perfecte zes”. Want: “Hij leest het spel goed, is rustig aan de bal. Hij is de verbinding tussen verdediging en aanval.” Iets waarin Dendoncker nog een paar stappen moet zetten. Maar hij is een knokker. Bij zijn club, bij de nationale ploeg. Iemand die altijd tot het uiterste gaat. Dat spreekt in zijn voordeel.

Albert Sambi Lokonga. Beeld Photo News

Albert Sambi Lokonga: 22 jaar, 1 cap, 5 selecties, 908 speelminuten in 2021-2022

Martínez is fan

Roberto Martínez in juni 2021: “Het talent van Sambi is extreem. En zijn toekomst is immens. Misschien, puur kijkend naar profiel, komt Sambi het dichtst bij Witsel...” Ziedaar hoe onze bondscoach over de Arsenal-middenvelder denkt. Martínez is fan van Sambi Lokonga. Ziet in hem de natuurlijke opvolger op de zes. Een paar maanden later deed hij er nog een laagje bovenop. Op de vraag wat Sambi Lokonga moest verbeteren om de schoenen van Witsel te vullen, zei Martínez: “Hij moet gewoon spelen, hij is een ongelofelijk talent. Hij is te goed voor één positie, en dat kan problemen geven. Maar hij is zeer slim.”

Laat dat spelen nu net het probleem zijn de voorbije maanden. Na een sterk begin bij Arsenal is Sambi Lokonga zijn basisplaats verloren. Hij verslijt zijn matchdagen op de bank in Londen, zijn concurrenten zijn fit en doen het goed. Aan de top worden geen cadeaus uitgedeeld. Het zet een rem op de ontwikkeling van Sambi Lokonga. Op het EK stond hij nog op de reservelijst. Voor Qatar wordt het ook voor hem drummen voor een plaatsje. Zeker als er aan zijn situatie niets verandert.

Orel Mangala. Beeld Photo News

Orel Mangala: 24 jaar, 0 caps, 2 selecties, 1492 speelminuten in 2021-2022

Indruk gemaakt bij U21

Zelf noemt hij zijn profiel “uniek”. Omdat hij zowel op de zes als de acht kan spelen. Mangala hoopt dat die polyvalentie in zijn voordeel uitdraait. Zijn parcours is atypisch. Als jeugdspeler van Anderlecht vertrok hij naar Borussia Dortmund - hij kreeg geen kansen bij paars-wit - om nadien aan de slag te gaan bij VFB Stuttgart. Daar is hij de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een vaste waarde.

Martínez erkent zijn talent en riep hem vorig jaar al op voor het drieluik Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Maar toen moest Mangala geblesseerd afhaken. Nu krijgt hij een nieuwe kans. Bij de Belgische U21 heeft hij de voorbije jaren voldoende indruk gemaakt op de bondscoach. Mangala heeft een hoge actieradius, een grote motor en hij staat stevig op zijn benen - een dynamische voetballer met een meer dan degelijke techniek. Bovendien cijfert hij zichzelf graag weg voor het collectief. “Ik win meer duels, speel meer naar voren en ben nog meer een man geworden op het veld”, lachte hij eergisteren op de persconferentie. Net dat wat elke coach kan gebruiken.

Amadou Onana. Beeld Photo News

In de wachtkamer: Amadou Onana: 20 jaar, 0 caps, 0 selecties, 890 speelminuten in 2021-2022

Lengte als grootste troef

Onana is een speler die in zijn jeugd door de mazen van het net geglipt is. Bij Anderlecht niet goed genoeg bevonden, via tweedeklasser White Star Woluwe uiteindelijk bij Zulte Waregem beland. Ook daar geloofden ze niet zozeer in zijn voetballende kwaliteiten. Via Hoffenheim en Hamburg kwam Lille hem op het spoor. In Frankrijk speelt hij dan weer wel, dan weer niet. Hij schippert er tussen bank en basis.

In het verleden was hij aanvoerder van de Belgische U21. Zijn grootste troef is ongetwijfeld zijn lengte. Onana meet 1m95 - één centimeter meer dan Marouane Fellaini bijvoorbeeld. Een atletische middenvelder, met andere woorden. Jocelyn Gourvennec, zijn trainer bij Lille, omschrijft hem als volgt: “een modern profiel en een intelligente speler. Iemand die de dingen snel oppakt. Hij kan een ploeg andere dingen bijbrengen.”

Onana zal dinsdag proberen de EK-kwalificatie van de U21 proberen veilig te stellen, hij trainde de afgelopen dagen wel mee met de Rode Duivels. Hij is in eerste instantie een optie op de middellange termijn.