Wie is nog bang van de boze wolven? ‘Ze hebben niet langer dé grote kopman’

Kasper Asgreen, Zdenek Stybar en Niki Terpstra zijn de laatste drie winnaars van de E3 Harelbeke. Telkens deden ze dat in het truitje van de formatie van Patrick Lefevere. Toch is het team geen favoriet morgen. Wat is er loos met The Wolfpack?

Kijk je oppervlakkig naar de cijfers, dan is er weinig aan de hand. De teller van QuickStep-Alpha Vinyl staat dit seizoen toch alweer op veertien zeges. Enkel UAE Team Emirates doet beter met 21 overwinningen. Maar negen van de veertien zeges komen op naam van twee sprinters: drie voor Mark Cavendish, zes voor Fabio Jakobsen.

Elk ander team zou daar gelukkig mee zijn, maar in de Vlaamse wedstrijden wist ‘The Wolfpack’ nog niet te overtuigen. Ja, er was de winst met Jakobsen in de sprint in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar net zoals in de Omloop reed het team een bleke wedstrijd en mocht het van geluk spreken dat de Nederlander alsnog de meubelen redde.

Patrick Lefevere was toch al niet op zijn gemak. Toen zijn jongens aan tafel zaten na hun slechte beurt in de openingsklassieker nam hij het woord en zette zijn roedel wolven even op scherp. “Iedereen begreep hoe laat het was”, zei Jakobsen na zijn zege in Kuurne. “Ik moet toegeven, ik zat toch wat oncomfortabel op mijn stoel tijdens zijn speech.”

Opmars van Jumbo-Visma

Van de blauwe garde wordt nu eenmaal meer verwacht, ook door de grote baas. Al jaar en dag zijn zij dé referentie in het voorjaar, maar de wolven moeten deze keer het onderspit delven tegen de geel-zwarte ‘Killer Bees’ van Jumbo-Visma. En dat gebeurt dit seizoen niet alleen bergop in de rittenkoersen maar ook in het voorjaar, precies zoals kopman Wout van Aert dat wenste eind vorig jaar. “Ik zat soms iets te vaak geïsoleerd in de finale, er moest versterking komen.” Zo geschiedde.

“Onze ploeg was niet sterk genoeg in de breedte”, klonk het eerlijk bij sportief manager Merijn Zeeman op de Spaanse stage dit jaar. “We hadden niet voldoende mannen om de finale te rijden en onze kern had niet genoeg renners die we konden uitspelen in de klassiekers.”

Dus ging Jumbo-Visma, met een behoorlijk volle beurs, shoppen op de wielermarkt. Tosh Van der Sande kwam erbij, Christophe Laporte, en op het eind van het seizoen wist Tiesj Benoot zich los te rukken van Team DSM, misschien wel de grootste transfer voor de ploeg-Van Aert. “Benoot is echt een toptransfer. Hij heeft meteen een goede beurt gemaakt in het openingsweekend”, zegt wieleranalist José De Cauwer. “Hopelijk voor Jumbo is hij hersteld na zijn val in de Strade Bianche en kan hij eenzelfde rol spelen in de komende klassiekers. Dan zit Jumbo-Visma gebeiteld.”

Belgisch kampioen Wout van Aert heeft dit voorjaar Tiesj Benoot in steun bij Jumbo-Visma. Beeld Photo News

“Het draait om meer dan er wat geld tegenaan gooien”, nuanceert Zeeman. “In het verleden zijn er nog teams geweest die toppers bij elkaar kochten, maar toch een slechte beurt maakten. Je moet een team vormen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan in onze aankooppolitiek, je kiest de jongens die bij jouw team passen. Ze hebben hun eigen doelen, ze krijgen hun eigen kansen, maar ze moeten zich ook vinden in de belangen van onze kopman en de ploeg. Het grote doel is dit jaar een monument winnen, liefst de Ronde of Roubaix. Dat doe je niet met één man, maar met een sterk team.”

Geen Boonen of Gilbert meer

Anno 2022 heeft QuickStep-Alpha Vinyl een sterke ploeg in het voorjaar, daar niet van, maar het heeft niet die kopman van weleer in de rangen. In 2017 won Philippe Gilbert de Ronde van Vlaanderen, Niki Terpstra eindigde als derde, verder had je nog Tom Boonen en Matteo Trentin in de ploeg. In 2018 was Terpstra op zijn beurt aan het feest in Vlaanderens Mooiste, met Gilbert op het podium en Zdenek Stybar als tiende. De klasse droop van de selectie af.

“Je kunt er niet omheen dat ze niet langer dé grote kopman in de ploeg hebben”, weet De Cauwer. “Kasper Asgreen won vorig jaar de Ronde, hij is een steengoed renner, maar hij is niet in staat om dingen te realiseren zoals Wout van Aert of Mathieu van der Poel. De ploeg heeft geen Tom Boonen meer die tien races per jaar kon winnen. Dat kunnen Van Aert en Van der Poel wel. Zulke jongens boezemen anderen schrik in. QuickStep had vroeger meer toppers in de ploeg, waar andere jongens zoals Yves Lampaert of Zdenek Stybar zich achter konden verstoppen. Zij moesten heel vaak aan de bak voor die toppers, maar ze konden van tijd tot tijd ook hun slagje slaan.”

En net nu moeten die jongens het kopmanschap dragen. Natuurlijk is er Asgreen, maar voor het overige speelt de ploeg met Florian Sénéchal, Lampaert en de intussen al 36-jarige Stybar wiens laatste grote zege van 2019 dateert met de E3 Harelbeke. “Allemaal goede renners, maar geen toppers”, stelt De Cauwer. “Versta me niet verkeerd, ik zou ze in mijn ploeg willen. Maar die jongens dragen geen ploeg en winnen geen tien koersen per jaar zoals een topper dat doet.”

In 2017 kon QuickStep nog naar de klassiekers met wereldtoppers als Tom Boonen en Philippe Gilbert. Beeld Photo News

Vincere insieme was het adagium van QuickStep voor het intussen vermarkte The Wolfpack. Laat #SamenWinnen intussen ook de hashtag zijn van Jumbo-Visma. Niet alleen Van Aert kan de hoofdvogel afschieten, ook andere pionnen worden naar voren geschoven.

Het is niet nieuw dat QuickStep het vooral van zijn sterkte in de breedte moet hebben en zo alsnog vette vissen pakt. “In het verleden hebben ze die kaart al moeten trekken”, meent wielerkenner Dirk De Wolf, “en we zijn verwend geweest de voorbije jaren. In een kopgroep van vijftien of twintig zaten er vijf renners van The Wolfpack bij. Dat gaat dit jaar niet gebeuren; het zullen er drie zijn van UAE Team Emirates, drie van Jumbo-Visma, twee van Trek-Segafredo, wellicht nog één of twee van Alpecin-Fenix en dan nog wat individuen zoals Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) die Milaan-Sanremo won. QuickStep is altijd de maatstaf geweest in Vlaanderen, maar nu is dat niet het geval.”

Veel zieken

Er zijn verzachtende omstandigheden. De ziekenboeg van QuickStep ligt, zoals ook bij enkele andere ploegen, vol. “Al zitten zij echt wel in de hoek waar de klappen vallen”, meent De Wolf. “Julian Alaphilippe moest forfait geven voor Milaan-Sanremo, ook Davide Ballerini kwam niet aan de start. Tim Declercq is out met een hartkwaal (pericarditis) en Lampaert moest afstappen in Parijs-Nice wegens ziekte. Het wordt een race tegen de klok voor die jongens om klaar te geraken. Ik verwacht ze nog niet in Vlaanderen, maar tegen Parijs-Roubaix op 17 april zullen ze wel op volle sterkte zijn.”

Toch is niet alleen ziekte de oorzaak van het blauw dat momenteel minder fel schijnt. De voorbije jaren is steevast minder geïnvesteerd in de klassieke kern, terwijl de ploeg rond Remco Evenepoel wel meer vorm kreeg. “Laten we nu ook niet overdrijven”, stelt De Wolf. “Dit jaar kiest Alaphilippe opnieuw exclusief voor de Ardense klassiekers. Zet hem zoals vorig jaar en in 2020 in die Vlaamse koersen en je hebt meteen een topper van het niveau Van Aert of Van der Poel. Alaphilippe heeft vorig jaar geleerd dat beide koersen combineren niet mogelijk is. In de Ardennen pakt QuickStep uit met een sterk blok, want ook Evenepoel komt daar nog bij. Het is nu misschien wat minder, maar conclusies moet je pas trekken na Luik-Bastenaken-Luik.”

Tot slot, QuickStep-Alpha Vinyl is een team dat normaal de koers maakt en draagt. In Milaan-Sanremo waren ze onzichtbaar, net zoals in het Vlaamse openingsweekend. “In de Omloop zag ik de ploeg niet rijden zoals ik wil”, geeft Lefevere toe. “Meestal leggen wíj de concurrentie onze wil op. Nu hollen we constant achter de feiten aan. Dat heb ik niet graag, defensief koersen ligt ons niet.”

“Klopt”, beaamt De Wolf, “maar ik betwijfel of ze hun wil wel gaan kunnen opleggen in de komende koersen. Ze zullen het op een andere manier moeten aanpakken. De ploeg is niet zo sterk, maar met Asgreen hebben ze wel een ijzer in het vuur. Hij zal er staan.”

Kan QuickStep wel defensief koersen? “Je moet dat ook niet overdrijven”, sust De Cauwer. “Koers is geen voetbal met looplijnen en spelsystemen, wielrennen is veel meer à l’improviste en je speelt in op koerssituaties. Zal QuickStep de ploeg zijn die het team van Wout van Aert gaat ontwrichten door zelf in actie te schieten? Mogelijk wel, maar het zal alleen niet zo gemakkelijk lukken als vroeger. Wees gerust, ze hebben ervaring en ze zijn slim genoeg om scheve situaties alsnog te keren.”