Wie is Domenico Tedesco? ‘Bij al zijn clubs was hij snel weer weg. Een veeg teken’

Met een nieuwe bondscoach en heel veel vraagtekens zijn de Rode Duivels aan de kwalificatiematchen voor het EK 2024 in Duitsland begonnen. Met een 0-3 zege tegen Zweden is die campagne alvast goed ingezet. Maar wie is bondscoach Domenico Tedesco? We gaan samen met vijf kenners op zoek naar het antwoord. ‘Met de winstpercentages van Tedesco kun je je normaal gezien niet plaatsen voor een groot toernooi.’

Heeft de bond er goed aan gedaan om de onervaren Italiaanse Duitser Domenico Tedesco (37) aan te stellen? Pakt de verjonging van de spelerskern goed uit? Of verlangen we straks stiekem terug naar de gouden generatie van Roberto Martínez? Voor ons kennerspanel strikten we vijf heren die goed geplaatst zijn om de slaagkansen van Tedesco in te schatten.

Georges Leekens was niet één maar twéé keer bondscoach van België. Francky Dury was drie maanden assistent-bondscoach onder Frank Vercauteren, toen die na het ontslag van René Vandereycken overnam in afwachting van de komst van Dick Advocaat. Tom Saintfiet is na Guy Thys de Belg met de meeste interlands op de teller als bondscoach: 91 and counting, momenteel bij Gambia. Huub Stevens was lid van de raad van commissarissen van Schalke 04 toen de club de onbekende Tedesco aanstelde als coach, en tevens de man die hem na diens ontslag ad interim opvolgde. Voetbalcommentator Frank Raes tot slot mag zonder overdrijving de éminence grise onder de volgers van de Rode Duivels worden genoemd.

1. IS DOMENICO TEDESCO DE JUISTE BONDSCOACH VOOR BELGIË?

Tom Saintfiet: “Op een bepaald moment vielen de namen van absolute topcoaches, zoals Louis van Gaal en Antonio Conte. Ook Carlo Ancelotti werd genoemd. Dan is de aanstelling van de vrij onbekende Tedesco toch een verrassing. Een goede trainer, dat zeker. Maar is hij ook de topper die we zochten?”

Francky Dury: “Ik had gehoopt dat de bond na Roberto Martínez opnieuw voor een Belg zou kiezen. Philippe Clement, bijvoorbeeld. Of Michel Preud’homme. Nederland heeft een Nederlandse bondscoach, Duitsland een Duitser, Frankrijk een Fransman, Italië een Italiaan, Spanje een Spanjaard. Waarom zijn wij niet trots op onszelf?”

Frank Raes: “Ik had ook graag een Belg gezien. Maar voor pakweg Wouter Vrancken of Karel Geraerts is het nog net iets te vroeg om Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois te zeggen wat ze moeten doen. En zo kom je toch weer bij een buitenlander uit.”

Georges Leekens: “Mocht Didier Deschamps beschikbaar zijn, was hij volgens mij onze ideale man geweest. In de tien jaar dat hij de Franse ploeg heeft geleid, is hij er altijd in geslaagd te vernieuwen zonder aan kwaliteit in te boeten. Altijd weer kreeg hij een nieuwe generatie op de rails.”

Huub Stevens: “Domenico kan iets opbouwen. Hij zal niet aarzelen om de oude garde te vervangen door jonge spelers. Hij ziet het als een uitdaging om een nieuwe, frisse Belgische ploeg samen te stellen. Een team dat weer furore maakt.”

De bond wilde een ‘serial winner’ als opvolger van Martínez.

Saintfiet: “Dat is Tedesco níét: hij heeft maar één trofee gewonnen – de Duitse beker met Red Bull Leipzig. En enkele maanden later al stond hij op de keien. Hij is nooit ergens langer dan anderhalf jaar gebleven. Dat roept vragen op.”

Raes: “Met zo’n vacature mik je aanvankelijk zo hoog mogelijk. Dan kom je uit bij grote namen als José Mourinho of Mauricio Pochettino, maar die zijn onbetaalbaar. Dus moet je in de categorie daar net onder gaan vissen, en daarin zitten uiteraard geen veelwinnaars.”

Saintfiet: “Toch stel ik me vragen. Louis van Gaal had aangegeven geïnteresseerd te zijn. Een trainer voor wie spelers respect hebben, en die het met het Nederlands elftal altijd beter heeft gedaan dan zijn voorgangers. Heeft de bond iets aangevangen met dat spoor?”

Raes: “De spelers waren graag met Thierry Henry (assistent van Martínez, red.) doorgegaan. Omdat ze hem in hun zak hadden, natuurlijk. Net als Martínez, op den duur: hij was de onderdaan van de spelers geworden. Denk maar aan de ruziënde De Bruyne en Toby Alderweireld op het WK: Martínez stond erbij alsof hij niets in de pap te brokken had. Een bondscoach moet op zijn strepen staan: ‘Ík ben de baas!’”

Saintfiet: “Henry heeft het twee keer kort als hoofdcoach mogen proberen. Zowel bij Montréal als Monaco is hij mislukt. Goed dus dat de bond niet op de vraag van de spelers is ingegaan: zij mogen geen invloed hebben op de aanstelling van een trainer.”

Peter Bossaert, de intussen ontslagen CEO van de Belgische voetbalbond, noemde Tedesco ‘een moderne coach, met een duidelijk gevoel voor aanvallend voetbal: precies het profiel dat we zochten’.

Saintfiet: “De cijfers spreken dat tegen. Statistisch gezien is Tedesco geen toptrainer, en al zeker geen aanvallende trainer. Ik heb het even opgezocht: bij Leipzig won hij 52 procent van zijn wedstrijden, bij Spartak Moskou 50 procent, bij Schalke 44 procent. Andere trainers bij dezelfde clubs deden beter.

“Wat mij het meest zorgen baart, is zijn verliespercentage: dat schommelt rond de 25 à 30 procent. Tedesco speelt amper gelijk: het is winnen of verliezen. Martínez won met de Rode Duivels 70 procent van zijn wedstrijden, 14 procent verloor hij. Met Tedesco’s percentages kwalificeer je je normaal gezien niet voor de grote toernooien. Gelukkig zit België in een poule met Oostenrijk, Zweden, Estland en Azerbeidzjan: dat moet nog wel lukken.”

Frank Raes: ‘Tedesco heeft een lijst van 130 spelers. Dan moet je al hard je best doen om er niet bij te zijn. Volgens mij sta ik nog op de 129ste plaats.’ Beeld Carmen De Vos

Wat voor trainer is hij?

Saintfiet: “Tedesco komt uit de school van Jürgen Klopp, Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann – de zogenaamde laptoptrainers. Alleen, als bondscoach heb je geen impact: je kunt spelers in de korte periode dat ze bij je zijn niet technisch of fysiek beter maken. Je moet vooral een goede motivator zijn. En de juiste spelers selecteren: spelers die meteen kunnen uitvoeren wat jij van ze verlangt, want veel tijd om je ideeën over te brengen, is er niet. Kan hij daarmee om?”

Raes: “De tijd van Guy Thys en Aimé Anthuenis is voorbij. Het is aan de datatrainers nu.”

Dury: “Ach, iederéén is een laptopcoach geworden. Wouter Vrancken, Jonas De Roeck, Karel Geraerts: allemaal zitten ze over stapels statistieken gebogen. Dat Tedesco geen ervaring heeft als bondscoach, vind ik geen probleem. Ancelotti heeft die ook niet, en ik had hem toch graag zien komen.

“Belangrijker vind ik de vraag of hij al eens in de shit heeft gewerkt. Bij al zijn clubs was hij snel weer weg. Een veeg teken. Ik heb genoeg coaches gezien die een vliegende start nemen, maar snel moeten vertrekken zodra het wat minder gaat. Vaak is dat omdat ze niet bekwaam blijken om oplossingen te vinden op het veld, of omdat ze niet voldoende crisismanagement in de vingers hebben.”

Van Martínez’ staf blijft niemand over. Tedesco brengt zijn eigen mensen mee.

Raes: “Zelfs hulptrainer Thomas Vermaelen en kinesist Lieven Maesschalck zijn weg. Blijkbaar wilde hij een totale breuk met het verleden. Begrijpelijk, vind ik: je kunt niet uitsluiten dat Vermaelen sommige van zijn ex-ploegmaats in bescherming wil nemen. Toch had ik gehoopt dat Vermaelen bij de groep zou blijven. De bond had die eis kunnen doordrukken.”

Leekens: “Iedereen is vervangbaar. Maar Lieven? Hij was niet alleen belangrijk als fysiotherapeut, maar ook als vertrouwenspersoon voor de spelers. Ik begrijp dat de bond de tering naar de nering moet zetten, maar gooi toch niet zomaar alles weg. Ik weet wat Lieven de voorbije tien jaar betekend heeft voor het succes van de Rode Duivels.”

Raes: “Tedesco lijkt zich onafhankelijk te willen opstellen. Prima, maar dan moet je wel slagen, natuurlijk. Zeker als je zoveel mensen meebrengt, tot je eigen broer als video-analist toe.”

Leekens: “Héél gevaarlijk, familie bij je werk betrekken. Ik zou het nooit doen.”

Hoe is hij als mens?

Stevens: “Op basis van mijn gesprekken met Domenico vind ik hem een aimabele trainer. Hij heeft veel kennis van zaken, maar straalt ook warmte uit naar zijn spelers.”

Tedesco tekende een contract tot na het EK van volgend jaar in Duitsland. Wordt hij een tussenpaus die zich weer op de kaart hoopt te zetten, en dan opstapt?

Raes: “Dat hij voor België heeft gekozen, kan volgens mij alleen maar betekenen dat hij niet veel interessante aanbiedingen op zak had. Nu kan hij inderdaad naam proberen te maken met een land dat lang nummer één van de wereld was.”

Saintfiet: “Ik zou hem niet meteen afschilderen als een carrièreman die het binnen de kortste keren voor bekeken houdt. Als hij succesvol is op het EK, kan hij doorgaan tot het WK van 2026, wat een nóg groter podium is om zich aan de wereld te tonen.”

2. HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING TUSSEN TEDESCO EN DE NIEUWE TECHNISCH DIRECTEUR FRANK VERCAUTEREN?

Leekens: “Vercauteren zal erg dicht bij de spelersgroep staan. Volgens mij wordt hij zelfs de belangrijkste figuur bij de nationale ploeg. Ik ken hem als een enorm leergierig man, die zich altijd is blijven vernieuwen en in die zin een moderne trainer is. Iemand die alles heeft meegemaakt – als speler, trainer, technisch directeur én bondscoach. Hij wordt de peetvader van Tedesco. Tenslotte heeft die weinig ervaring, en al helemaal geen als bondscoach.

“Je mag niet vergeten: België is niet meer dat nietige voetballandje van twintig jaar geleden. Er is weinig foutenmarge: Tedesco móét slagen.”

Raes: “Iemand met naam en faam als klankbord naast zo’n jonge coach: dat kan werken. Bij Anderlecht staat sportief directeur Jesper Fredberg tijdens de wedstrijden in contact met de bank. En bij Bayern München zit Hasan Salihamidzic zelfs óp de bank. Ik vind dat niet abnormaal.”

Leekens: “Tedesco is 37 jaar, de leeftijd waarop ik coach werd van Anderlecht. Met Constant Vanden Stock had ik een groot voetbalkenner als voorzitter. Hij nam me apart: ‘Georges, jij moet leren kijken, en luisteren.’ Maar hoe gaat dat? Je bent jong en je wil wat. Ik vloog er vol in, recht met mijn kop tegen de muur. Omdat ik, als jonge ambitieuze coach, vooral mezelf wilde manifesteren. Hopelijk loopt Tedesco niet in die val. Als hij slim is, luistert hij naar de goeie raad van Vercauteren.”

Francky Dury: ‘We moeten streng zijn: Martinez heeft niets gewonnen. En telkens als we verloren, had hij een uitvlucht klaar.’ Beeld Geert Van de Velde

Volgens Vercauteren stemmen Tedesco’s ideeën in grote mate overeen met de zijne.

Dury: “Frank is een resultaatgerichte trainer. Daar is niets mis mee. Als Tedesco zijn spelers ervan overtuigt dat het resultaat belangrijker is dan het spel, raken we misschien vérder dan die halve finale op het WK van 2018.”

Leekens: “Niemand wordt graag een verdedigende coach genoemd. Maar als het over Frank gaat, klopt het wel. Deschamps is er ook niet vies van. In de halve finale van het WK 2018 zijn we er met open ogen in gelopen: de Fransen waren slimmer. Ik zeg niet dat we voortaan betonvoetbal moeten gaan spelen, maar alles moet wel in het teken van het resultaat staan.”

Wie, zoals Tedesco, bij Red Bull Leipzig heeft gewerkt, geldt algauw als een adept van het befaamde Vollgas-Fussball.

Stevens (schudt het hoofd): “In het geval van Domenico klopt dat niet. Hij heeft Italiaans bloed: hij denkt dus iets defensiever. Maar hij is ondertussen lang genoeg in Duitsland om zich vele soorten voetbal eigen te hebben gemaakt. Hij zal eerst kijken naar de kwaliteiten van de spelers en daar zijn spelwijze op afstemmen. Tegen de ene tegenstander kun je hoog druk zetten, tegen de andere dieper inzakken.”

Met Schalke 04 eindigde hij als tweede achter Bayern München. Dat deed hij met een defensieve veldbezetting, weinig doelpunten en een historisch laag aantal punten.

Stevens (knikt): “Schalke had toen niet de kwaliteiten om dominant te voetballen. Als hij resultaten wilde halen, kon hij niet anders dan defensief spelen. So what? Zolang je maar punten pakt.

“Het grote voordeel: bij een nationale ploeg kun je uit veel meer spelers kiezen dan bij een club. En dus kun je ook alle soorten voetbal spelen. Maak je niet ongerust: met een De Bruyne in de ploeg lijkt het me haast onmogelijk dat België louter defensief gaat spelen.”

Op het WK in Rusland strandden de Rode Duivels in de halve finales, maar veroverden ze wereldwijd de voetbalharten met hun soms opwindende voetbal.

Raes: “Dat vraagt toch enige nuance. De zege tegen Brazilië was spectaculair, ja. Maar de hele tweede helft werden we weggedrukt. Ook de winst tegen Japan was onvergetelijk, maar ook die match was het al kantje boord. Na de nederlaag tegen Frankrijk kregen de Fransen het verwijt dat ze laf hadden gespeeld. Flauw vond ik dat. We zijn op onze waarde geklopt, mede door de matige coaching van Martínez.”

Saintfiet: “Het mooiste doelpunt van het toernooi was er een op de tegenaanval: de 3-2 van Nacer Chadli tegen Japan. In de jaren 80 was dat de grote kwaliteit van de Belgische ploeg: vanuit een goede organisatie snel omschakelen. Vergeet niet dat Romelu Lukaku eigenlijk een counterspits is. Laten we ons dus niet langer spiegelen aan Manchester City of de Nederlandse school. België is geen grootmacht: we zijn goed, maar niet top. We moeten weer realistischer gaan spelen. Misschien is Tedesco in dat opzicht wel een goede keuze.”

Raes: “Wat ik Martínez verwijt, is dat we na dat WK geen stap vooruit meer hebben gezet. In Qatar 2022 hadden we zelfs geen identiteit meer. Met vijf achterin, dat was de enige zekerheid. Uit alles bleek dat De Bruyne het daar niet mee eens was. Dan wordt het lastig, want hij is de motor van de ploeg.”

Saintfiet: “Martínez had maar één systeem. Dat gebrek aan tactische flexibiliteit maakte ons kwetsbaar.”

Dury: “Ik verwacht meer variatie onder Tedesco. Tegen Azerbeidzjan hoef je niet vanuit de omschakeling te spelen, geef dan maar full gas. Maar staat het 0-0 tegen Zweden en heb je dat punt nodig, ga dan niet dom doen (dit interview vond voor de wedstrijd tegen Zweden plaats, red.).

“Nu, Martínez heeft ons ook zes jaar lang meegenomen in een droom. Daarvoor verdient hij waardering. Met spelers als Lukaku, De Bruyne, Thomas Meunier, Alderweireld, Jan Vertonghen en Eden Hazard op de top van hun kunnen hoef je ook helemaal niet de kat uit de boom te kijken. Als je goed bent, mag je dat laten zien.”

‘Domenico is een aimabele trainer. Hij heeft veel kennis van zaken, maar hij straalt ook warmte uit naar zijn spelers.’ Beeld Photo News

Leekens: “Niet alles was slecht, dat klopt. Als mens heeft Martínez grote indruk op mij gemaakt. Ik weet wat het is om ook technisch directeur te zijn: a hell of a job. Zoals hij ons voetbal heeft verkocht: chapeau!”

3. WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR TEDESCO?

Dury: “Tedesco zal zich moeten focussen op drie dingen: resultaten halen, goed voetbal brengen en de kern verjongen. Dat laatste heeft Martínez niet gedurfd. Anders was hij nu misschien nog bondscoach. Hij is op zeker blijven spelen met de spelers die hij kende. Toen hij voelde dat het op was, is hij vertrokken.”

Martínez bleef spelers oproepen op basis van in het verleden bewezen diensten. Vooral Eden Hazard wist zich zo, zelfs zonder te spelen bij Real Madrid, steeds weer verzekerd van een selectie.

Stevens: “Dat zal Domenico niet doen. Die kijkt puur naar het resultaat: brengt de speler nú wat wij van hem verwachten?”

Raes: “Martínez heeft zijn spelers altijd beschermd. Het moeilijkste voor Qatar vond hij zijn telefoontje naar Chadli om te zeggen dat hij hem niet meenam. Terwijl hij eigenlijk niet speelklaar was. Die grenzeloze trouw aan spelers: ik heb dat nooit begrepen. Dat hij Leandro Trossard links liet liggen door altijd weer voor Hazard te kiezen, is wellicht zijn grote fout geweest. Uiteindelijk liet hij hem tegen Kroatië starten in de spits. Pijnlijker dan dat kon hij hem niet afserveren.”

Leekens: “Hoe graag je een speler ook ziet, soms moet je hem durven te vervangen. Ik was daar niet vies van: ik heb ooit Hazard zeer tegen zijn zin voor een vol Koning Boudewijnstadion naar de kant gehaald, wat toen tot het beruchte hamburgerincident heeft geleid. Je mag als bondscoach de confrontatie niet uit de weg gaan. Na de slappe oefenduels tegen Egypte en Nederland had Martínez zelf de knuppel in het hoenderhok moeten gooien. Nu deed de buitenwereld dat. Dan verlies je altijd.”

Tom Saintfiet: ‘Tedesco is nooit langer dan anderhalf jaar bij een club gebleven. Dat roept vragen op.’ Beeld BELGAIMAGE

Hazard, Alderweireld en Simon Mignolet namen de vlucht vooruit en zetten zelf een punt achter hun interlandcarrière.

Raes: “Blijkbaar had Tedesco al snel contact gezocht met de meest ervaren spelers. Waarom neemt Alderweireld afscheid? Misschien omdat Tedesco in hun gesprek al ergens op had gehint. Wat hij ook doet, Toby weet dat de kritiek toch weer zal opsteken bij de nationale ploeg. Dan is hij liever the king bij Antwerp. Een keuze die ik begrijp.”

Saintfiet: “Ook naast de naam van Lukaku zet ik een vraagteken. Hij heeft zelf al een paar keer aangegeven dat hij overweegt om te stoppen. Daar spreekt toch een gebrek aan eerzucht en motivatie uit. Terwijl we net spelers nodig hebben bij wie het vuur nog brandt.”

Leekens: “Het gaat niet om leeftijd – kijk maar naar Luka Modric en Olivier Giroud – maar om honger. We hebben nog altijd een doelman en een spelmaker van wereldniveau, en een Lukaku die nog niet versleten is. Maar dan moet hij ophouden met zeuren over stoppen, want in je hoofd bén je dan al gestopt.”

Stevens: “De Bruyne kan zeker nog twee jaar mee, maar ik ga er niet van uit dat hij over vier jaar nog voor het Belgisch elftal speelt. Je zult toch een heel nieuw team moeten bouwen.”

Raes: “De Bruyne is wat vaker geblesseerd, en Lukaku is aan een kwakkeljaar bij Inter bezig. Maar samen met Courtois vormen zij onze as. Die gaan we nog nodig hebben.”

Wat met de andere oudgedienden?

Saintfiet: “Ik begrijp wel dat Tedesco spelers als Witsel en Mertens niet oproept. Je kunt je afvragen hoe gemotiveerd ze nog zijn. Mij lijkt het slimmer om from scratch iets nieuws op te bouwen.”

Dury: “Ik had ze wél nog opgeroepen. Toch voor de eerste wedstrijd, tegen Zweden. Tegen Estland en Azerbeidzjan kun je jongere spelers opstellen: die winnen ook wel met 4-0 van zulke tegenstanders. Alleen hebben ze sturing nodig van ervaren spelers. Neem nu Vertonghen: ik zie weer stabiliteit in zijn spel bij Anderlecht, en dan zie je ook hoe een jonge speler als Zeno Debast daar de vruchten van plukt: die staat met veel vertrouwen naast hem in de defensie.”

Georges Leekens: ‘Frank Vercauteren zal dicht bij de spelersgroep staan, volgens mij wordt hij de belangrijkste figuur bij de Duivels.’ Beeld Simon Mouton Photo News

Leekens: “Ik treed Francky bij. Ik zou ook nog even hebben vastgehouden aan de gevestigde waarden. Oude schoenen gooi je ook niet weg voor je nieuwe ingelopen zijn.”

Raes: “Ik vind het dubbel. Als je spelers als Vertonghen of Witsel oproept, moet je ze ook opstellen. Het argument dat ze nog belangrijk zijn in de kleedkamer: daar geloof ik niet in.”

Wie zijn de jonge wolven die op de deur kloppen?

Saintfiet: “Moeilijk te zeggen: Martínez heeft de kans verkeken om nieuwe spelers te brengen in de aanloop naar het WK. De Nations League was daar ideaal voor geweest. Wat zijn Faes, Openda of Bornauw waard als international? Wel, we gaan het nu ontdekken tegen Zweden en Duitsland.”

Raes: “Tedesco heeft een lijst van 130 spelers. Dan moet je al heel hard je best doen om er niet bij te zijn (lacht). Volgens mij sta ik nog op de 129ste plaats.”

“Eigenlijk is Onana de enige van de nieuwe generatie die al heeft kunnen overtuigen. Doku is te vaak geblesseerd. En Debast was ‘het allerstrafste debuut’ dat Martínez naar eigen zeggen ooit had gezien, maar in Qatar heeft hij geen minuut gespeeld.

“Spelers als Koni De Winter en Maxim De Cuyper zijn volgens mij nog niet klaar voor de Rode Duivels. De Cuyper doet het goed bij Westerlo, maar als hij drie weken onzichtbaar is, kraait er geen haan naar. Theate heeft charisma te over, maar hij speelt bij Rennes. Dat is niet Real Madrid of Manchester City. En dan is er ook nog Youri Tielemans: de beoogde opvolger van De Bruyne of Witsel, maar bij de Duivels heeft hij de verwachtingen nog niet kunnen inlossen.”

Op wie vestigen jullie dan wel je hoop?

Leekens: “Onana brengt wat we met Fellaini verloren hebben. Duelkracht, grinta, leepheid. Dendoncker heeft het een paar keer erg goed gedaan achterin. Hij kan een grote carrière maken nu Alderweireld weg is. Voor mij is hij een zekerheid. Misschien is ook Bryan Heynen van Racing Genk een interessante optie. Typisch zo’n speler die het elftal beter maakt en ook nog eens scoort. En Arthur Vermeeren, dat jonkie van Antwerp: een echte klasbak.”

Raes: “Bryan Heynen had ik nu al in de selectie verwacht. En dat hij Vanaken laat vallen, is opmerkelijk. Je kunt beter bankzitter zijn in het buitenland dan basisspeler in België, zo lijkt het wel. Dat Meunier erbij is, is toch bijzonder.”

‘We gaan nu pas ontdekken wat Openda waar is als international. Martinez heeft de kans verkeken om nieuwe spelers te brengen in de aanloop naar het WK.’ Beeld BELGA

De afgelopen twee jaar lagen de verdedigers vaak onder vuur. Maar is er niet stilaan ook een probleem in de spits?

Dury: “Romelu is verantwoordelijk voor zowat de helft van de Belgische goals. Het maakt niet uit hoe hij scoort, desnoods doet hij het met de knie.

“Michy Batshuayi is een totaal ander type. Niet iemand met wie je combinaties kunt opzetten. Tedesco zal iemand moeten klaarstomen om de rol van Romelu over te nemen als hij niet fit is of – wie weet – zou stoppen. Als De Bruyne een opening ziet, maar er duikt geen Romelu in, hebben we een probleem.”

Raes: “Lukaku heeft in Qatar slechts 45 minuten gespeeld, tegen Kroatië, maar je zag meteen zijn kwaliteit. Achter hem gaapt helaas de leegte. Loïs Openda is sterk en snel, maar hij is wel doorgestuurd bij Club Brugge. Intussen is hij gegroeid, maar hij heeft nog veel te bewijzen.”

Leekens: “Hugo Cuypers is de beste Belgische spits in onze competitie. Iemand die werkt én scoort. Ik zou hem toch eens oproepen.”

4. WELKE AMBITIES MOGEN DE RODE DUIVELS NOG KOESTEREN?

Voor het WK in Qatar hield Martínez vol dat België wereldkampioen kon worden: ‘We zijn beter dan drie jaar geleden’, zei hij.

Dury: “Ik heb veel respect voor Martínez, maar met die uitspraak heeft hij ons stevig beetgenomen. Zelfs zonder data en statistieken bij de hand zagen jij en ik vanuit onze luie zetel dat het niet klopte.”

Saintfiet: “Ik geloofde mijn oren niet! En samen met mij 11 miljoen andere Belgen.

“Het is afwachten hoe spelers als Onana, Openda en Faes zich ontwikkelen bij de nationale ploeg. Zullen ze zich bewijzen, of zal het allemaal toch wat minder blijken? In het laatste geval worden we mogelijk teruggekatapulteerd naar de tijd van Bart Goor en Wesley Sonck. Dan zijn we weer een land dat zich nog wel kwalificeert voor de grote toernooien – dat mag nooit meer een probleem zijn – maar niet hoger dan de tweede ronde mikt.”

Leekens: “Tien jaar geleden grepen we naast de kwalificatie voor het EK van 2012 en werden we de ‘losers-generatie’ genoemd. Vincent (Kompany, red.) zat naast mij: ‘We zullen terugslaan’, klonk hij vastberaden. Dat was de start van the way to Brazil. Misschien voltrekt zich nu een soortgelijk scenario.”

Stevens: “Ze zeggen weleens: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Misschien zou het verstandig zijn om de verwachtingen een klein beetje te temperen en eerst weer iets op te bouwen. Ik heb België altijd het gevaarlijkst gevonden in de underdogrol.”

Martínez was niet de enige die EK-winst haalbaar achtte: ook de spelers traden hem daar expliciet in bij.

Dury: “Hoe gaat dat? In een of andere powerpointpresentatie zal dat weleens op een dia hebben gestaan. En dat herhalen die spelers dan.

“Onder Martínez hebben de Rode Duivels nooit zware tegenstanders getroffen in hun kwalificatiematchen voor een groot toernooi. En nu zijn Zweden en Oostenrijk de moeilijkste klippen. Weet je waar die staan op de FIFA-ranking? Tussen de 25ste en 35ste plaats. Dat geluk lijkt toch wat aan die buitenlandse coaches te kleven (lachje). Boek je hotel al maar volgende zomer in Duitsland! Maar van de titel zou ik niet dromen.”

Raes: “Die tijd is inderdaad voorbij. We zullen een stap terug moeten zetten. Reculer pour mieux sauter.”

Huub Stevens: ‘Domenico kan iets opbouwen. Hij zal niet aarzelen om de oude garde te vervangen door jonge spelers.’ Beeld EPA

De Bruyne was de eerste die ons met de neus op die feiten duwde: ‘We zijn máár België’, zei hij na de EK-uitschakeling en het Nations League-debacle in 2021.

Saintfiet: “Voor veel mensen was De Bruynes prestatie dé ontgoocheling tijdens het afgelopen WK in Qatar. Dat is niet eerlijk: De Bruyne kan het niet alleen. Bij City wordt hij omringd door spelers die dag in dag uit op dezelfde automatismen trainen. Als hij bij de Rode Duivels rond zich kijkt, ziet hij meteen het verschil. Hoelang heeft het niet geduurd voor Lionel Messi met Argentinië iets heeft bereikt, terwijl hij met Barcelona alles won? De Bruyne is onze Messi: ook hij kan het niet alleen.”

Dury: “We moeten streng zijn: Martínez heeft niets gewonnen. En telkens als we verloren, had hij een uitvlucht klaar. Door vooral tegen kleine tegenstanders te spelen, zijn we naar de eerste plaats op de FIFA-ranking geklommen. Maar in Qatar zag ik geen passie meer, met de non-match tegen Marokko als dieptepunt.”

Saintfiet: “Het is aan de nieuwe generatie nu. Jonge spelers zijn nog hongerig en plooien zich makkelijker naar de wensen van een nieuwe trainer. Misschien zit daar de winst: dat we ondanks een verlies aan kwaliteit stappen zetten op vlak van motivatie en gedrevenheid. Dat het vuur terugkeert. En dat we zo weer een land worden dat wil knokken om iets te bereiken.”

Duitsland – België, vanavond om 20.25 uur op VTM

© Humo