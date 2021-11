Wie is de 17-jarige Pierre Dwomoh, revelatie op het Antwerp-middenveld? ‘Tussen de lijnen wil ik geen jonge gast zijn’

#moevancommentaar. De hashtag keert telkens terug als Dwomoh iets post op Instagram. Woorden die dateren van zijn tijd bij Racing Genk. Hij ziet het als een ludieke manier om de mensen die steevast commentaar op hem hebben van antwoord te dienen. ‘Doe maar, het raakt me niet’. Zoiets.

Van Dwomoh – gerijpt in de jeugd van Heffen, KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk – wordt gezegd dat hij met een handleiding komt. Je kan het ook anders zien. Zeggen dat hij een sterk karakter heeft, zelfbewust en zelfzeker is. “In mijn hoofd ben ik altijd de beste”, zei hij vorige week nog in podcast Koolcast Sport.

Niets mis mee, toch? Hij vulde aan: “Ik ben iemand die weet wat hij wil. Of ik nu jong ben of niet... Op het veld vraag ik aan mijn ploegmaats om me niet te zien als een jonge gast. ‘Bekijk me als een iemand die al tien jaar in the game zit’, zeg ik. Tussen de lijnen is er geen petit, daar bestaat geen leeftijd.”

Bij Racing Genk botste Dwomoh op een bepaald moment met beloftencoach Hans Somers. Dat was echter niet de reden van zijn vertrek bij de Limburgers. De dingen zijn uitgeklaard. Dwomoh had echter het gevoel dat de club zijn beloftes niet nakwam. Te weinig speelkansen, ter plaatse blijven trappelen.

Dwomoh wordt niet graag aan het lijntje gehouden. Bij Genk vonden ze hem dan weer te ongeduldig. “Pierre houdt van eerlijkheid”, klinkt het in zijn omgeving. “En hij communiceert graag.”

Zoals hij dat ook gedaan heeft met Brian Priske eerder dit seizoen. Dwomoh vond ook daar dat hij meer speelkansen verdiende omdat hij het goed deed op training. Hij ging dan ook op de deur kloppen van zijn coach. Een lefgozer. Priske gaf uitleg, Dwomoh kon er mee leven. Een ruziemaker is hij met andere woorden niet. “Ik ben gewoon heel mondig.”

En die kansen zijn er uiteindelijk gekomen. Het is daarbij opvallend hoe Dwomoh zich de voorbije weken gepresenteerd heeft op het Antwerpse middenveld. Een jonge leeuw met de maturiteit van een ancien. Zonder zenuwen – althans zo leek het.

Nog in Koolcast Sport: “Ik speel nooit met stress. Voetbal is groen gras en je speelt tegen iemand die twee benen en twee handen heeft. Dus, ja... Het is gewoon een spelletje, je moet ervan genieten.”

Hij voetbalde volgens het KISS-principe. Keep it safe and simple. Stevig in de duels, bal veroveren en bal inspelen. Geen tierlantijntjes. Ook al is hij fan van Ronaldinho – “Ik ben verliefd geworden op hem toen ik jong was” – en andere Neymars. “Ik heb mijn trukendoos nog niet bovengehaald”, zei hij daar over in Koolcast Sport. “Je moet eerst het vertrouwen winnen van je ploegmaats als je net komt kijken. Je kan niet direct ‘straatacties’ beginnen doen. Stel je voor dat je de bal verliest. Dan ben je meteen afgeschreven. Ik blijf rustig. Maar als ik in de ploeg blijf staan, kan ik die trukendoos misschien wel bovenhalen. (lacht) Ik denk niet dat ik ze verloren ben.”

België of Ghana?

Dwomoh zit dezer dagen in San Pedro del Pinatar, waar hij met de Belgische U18 een toernooi zal spelen. Wedstrijden tegen Portugal, Engeland en Nederland staan op het programma. Waarbij je je de vraag kan stellen waarom hij niet werd opgeroepen voor bijvoorbeeld de U19 met de ervaring die hij de voorbije weken heeft opgedaan.

Beeld Photo News

Niet vergeten dat Dwomoh Ghanese roots heeft. En dat Ghana al effectief contact heeft opgenomen met de middenvelder om te zien hoe hij zijn internationale toekomst ziet. Maar dat zijn zorgen voor later (en voor de KBVB).

Wat telt is het nu. Daarin verovert Dwomoh stilaan een basisplek bij het Antwerp van Brian Priske door zijn prestaties op het veld. Die mondigheid nemen ze er graag bij in Antwerpen – zijn ze daar gewend. En de kritiek die er ooit wel eens zal komen? Hij neemt het er met de glimlach bij. Eerlijkheid duurt het langst. Bovendien: hij is #moevancommentaar.