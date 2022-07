Wie is Cyle Larin, de nieuwe spits van Club Brugge? ‘Ik hield van voetbal, mijn idool was Didier Drogba’

Tajon Buchanan heeft er een maatje bij. Een dorpsgenoot ook - allebei geboren en getogen in Brampton, Ontario.

Larin legde zondag medische testen af en tekende vervolgens een contract bij blauw-zwart. Een welgekomen versterking voor de landskampioen nadat het dossier van Benik Afobe afketste en Andy Carroll onvoldoende fit werd bevonden. Larin is naast Jutglà al de tweede aanvaller die Club Brugge binnenhaalt. Zij moeten het verlies van Dost en Adamyan opvangen. Vertrekt Charles De Ketelaere later deze zomer alsnog, dan is Club van plan om de geldbuidel open te trekken voor een alternatief van zijn kaliber.

Veel interesse

Anderlecht lag op de loer. Maar paars-wit haakte af op zijn looneisen.

Ook Tigres uit Mexico en Olympiakos hielden zijn situatie in de gaten. En in de voorbije wintermercato liet Larin een paar lucratieve opportuniteiten in het Midden-Oosten schieten.

Dat hij voor Club Brugge kiest is geen toeval. Landskampioen, Champions League: ideaal met het WK in november in het vooruitzicht. Daar zal hij de Belgen in de ogen kijken in de groepsfase.

Larin heeft een verleden in ons land. Drie jaar geleden speelde hij één seizoen op huurbasis voor Zulte Waregem. Waar hij bij momenten indruk maakte en zeven keer scoorde in de competitie.

Beeld Club Brugge

Basketbal en ijshockey

Hij praat niet graag over zichzelf, is bescheiden. Ze noemen hem daarom graag de Silent Giant. Larin is de oudste van vier. Heeft twee broers en een zus. Hij had een vader die niet in de picture was en een mama die er alles aan deed om haar gezin te onderhouden. Daarbij geholpen door de jonge Larin. “I guess dat ik voor hen moest zorgen”, zei hij daarover aan Yahoo Sports. “Ervoor zorgen dat ze iets konden eten, dat ze op tijd naar school gingen.”

De omgeving waar hij opgroeide was “niet zo goed”. Maar Larin werd zelfstandig. “Dat is dankzij mama. Zij wilde dat we hard werkten, dat we de dingen geregeld kregen. We hadden niet veel thuis, dat is wat ons drijft. Mama heeft veel voor ons opgeofferd.”

De spits speelde basketbal en ijshockey in zijn jeugdjaren. “Maar van voetbal wist ik altijd dat ik er écht goed in was”, zei hij in een interview met The Guardian. “Ik had altijd een bal aan mijn voeten. IJshockey was te duur, we hadden dat geld niet. Ik hield van voetbal, mijn idool was Didier Drogba.” En Chelsea zijn favoriete team. Hij debuteerde bij Sigma in zijn thuisland, ging naar de universiteit van Connecticut en tekende in 2015 bij Orlando in de Major League Soccer. Daar werd hij Rookie van het Jaar. Na een seizoen waarin hij zeventien keer scoorde - een record voor een Rookie, een nieuwe speler.

In de jaren nadien maakte hij veertien en twaalf doelpunten. Genoeg voor Besiktas om hem een contract aan te bieden. De aanpassing aan het Turkse voetbal verliep echter moeizaam, speelkansen waren er amper.

Zijn periode bij Zulte Waregem ziet hij zelf als kantelmoment in zijn carrière. “Ik heb er aan mijn spel kunnen werken, werd meer gefocust.”

Beeld BELGA

Het leidde tot zijn doorbraak bij Besiktas. Waar hij zijn aflopende contract na lange onderhandelingen niet wilde verlengen.

Rijden onder invloed

Stille jongen of niet: de occasionele jeugdzonde is hem niet vreemd. In 2017 werd Larin aan de kant gezet door de politie. En gearresteerd voor het rijden onder invloed. Naar eigen zeggen had hij drie wodka-Red Bulls gedronken. Het was een slippertje waar hij zich uitgebreid voor excuseerde. Het heeft zijn carrière alleszins niet gehypothekeerd. Door hard te werken én door te presteren heeft Larin zijn droom waargemaakt. Voetballen in Europa en op het hoogste niveau.

In november komt daar dus het WK voetbal bij. Larin: “Het is altijd mijn droom geweest om op een WK te staan. Ik wil laten zien dat Canada met de grote landen kan wedijveren. Ik heb alle voorgaande WK’s gezien en ‘it pushes me’ om nog beter te worden.”

In Jan Breydel kijken ze ernaar uit. Bij de Rode Duivels zijn ze gewaarschuwd.

Beeld ANP

Beeld AFP