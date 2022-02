Wie houdt Evenepoel van eindzege in Algarve? ‘Tijdrit geeft doorslag’

Evenepoel en de troepen van QuickStep-Alpha Vinyl zijn vertrouwd met de wegen in de Algarve. Enkele weken geleden hielden ze een stage in het zuiden van Portugal. “We hebben toen enkele etappes verkend”, zegt ploegleider Tom Steels, die Evenepoel net als in 2020 zal gidsen vanuit de volgwagen.

In grote lijnen is het parcours hetzelfde als toen met een tijdrit, twee sprintetappes en twee aankomsten bergop (Malhão en Alto da Fóia). Die laatste klim kent Evenepoel goed. Hij won er in 2020 de rit, wat hem op de top een standbeeld opleverde en waar hij de basis vormde voor de eindzege. “Ik ben blij dat deze koers op mijn palmares staat. De wegen, het weer, de natuur en de fans maken er een mooi plaatje van. Dit is een echte koersregio”, zegt Evenepoel.

Langere tijdrit

De grote wijziging in vergelijking met 2020 is de lengte van de tijdrit: 32,2 kilometer in plaats van 20,3 kilometer. “Ik heb de tijdrit verkend: lang en zwaar. Dat wordt doorslaggevend voor het klassement”, stelt Evenepoel. Volgens Steels is het ook een technische tijdrit. “In het tweede deel liggen verraderlijke bochten waar je veel tijd kunt verliezen. Maar ook deze tijdrit moet Evenepoel zeker liggen.”

Dat geldt voor het volledige parcours. “Deze ronde moet hem beter liggen dan de Ronde van Valencia, waar hij tweede eindigde”, zegt Steels. “Evenepoel is onze kopman voor het klassement, ook al rijdt hij nog niet aan 100 procent van zijn mogelijkheden. Zijn doelen liggen later in het seizoen. Maar het is niet omdat deze wedstrijd tot de voorbereiding behoort dat je er niet het maximum kunt uithalen.”

De tegenstand komt vooral uit het kamp van Ineos Grenadiers, met Geraint Thomas, Tom Pidcock, Daniel Martínez en Dylan van Baarle. Al denkt Steels aan een andere pion. “Ethan Hayter wordt een gevaarlijke klant, al heb ik weinig zicht op zijn vormpeil.” De 23-jarige Brit, vorig jaar tweede in de Algarve, sukkelde begin dit jaar nog met een covidbesmetting maar is duidelijk aan de beterhand. Ook Tobias Foss van Jumbo-Visma valt niet te onderschatten.