Wie betaalt het gelag na de komst van Nainggolan?

Birger Verstraete, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Louis Verstraete, Alexis De Sart en Frank Boya loopt er ook nog ergens rond. En nu dus Radja Nainggolan. Acht namen voor drie plaatsjes centraal op het middenveld, ervan uitgaand dat Brian Priske in een 4-3-3 blijft spelen.

Een blik op het afgelopen seizoen van de Ninja zegt al veel. Nainggolan speelde vorig seizoen 22 wedstrijden in de Serie A. Daarvan posteerden coaches Di Francesco en Semplici hem elf keer op ‘10’, zes matchen op ‘8’ en slechts vijfmaal op ‘6’.

Het zou zonde zijn om een man met zulke wapens in het keurslijf van de ‘6’ te steken, waarbij hij voor de verdediging moet blijven zitten. Nainggolan is sterk in mee inschuiven, heeft een goed afstandsschot, kan zich makkelijker integreren vanuit een iets defensievere rol en dan bijsluiten, dan echt puur op positie ‘6’ te spelen.

Priske speelt met drie spitsen (Fischer, Bensen en Frey/Eggestein), Leko deed dat niet. Als Priske kiest voor twee eerder defensief ingestelde middenvelders, zal hij moeten kiezen tussen Yusuf en Nainggolan. In de omgekeerde driehoek kunnen ze allebei spelen, maar betaalt mogelijk Gerkens het gelag.

Een switch naar een tweespitsensysteem biedt ook mogelijkheden, maar uiteraard is altijd iemand het kind van Radja’s rekening. Wie dat dan is, zal afhangen van hoe de puzzel het beste in elkaar valt, welke jongens samen het beste rendement geven en hoe Priske het ziet. Misschien weten we donderdag tegen Nicosia al meer.

Maar Nainggolan, mits conditioneel in orde, moet en zal altijd spelen. Een jongen met zijn kwaliteiten is een absolute meerwaarde voor zowel Antwerp als de competitie. Zijn lat ligt toch nog net iets hoger dan die waar Defour en Mirallas bij hun komst naar Antwerp niet over raakten.

Naast al het goede nieuws, moest Antwerp ook een opdoffer verwerken. Michael Frey, die met zes goals in drie matchen als een raket aan het seizoen begon, is tot drie maanden out met een knieblessure.