Wie betaalt die waanzinnige bedragen om topvoetballers naar Saudië-Arabië te halen?

Alweer zijn twee topvoetballers – Sadio Mané (Bayern München) en Fabinho (Liverpool) – vanuit Europa naar Saudi-Arabië vertrokken. En alweer krijgen ze een monsterloon alsof het voor de Saudische clubs zakgeld is. De komende tijd zullen ongetwijfeld nog andere grote namen bezwijken. Welke bodemloze schat zit daar in het woestijnzand verborgen? En hoe onuitputtelijk is die écht?

Het is dat de vrouw van Lionel Messi liever dichter bij haar thuisland wilde wonen of de Argentijnse superster speelde vandaag niet bij Inter Miami, maar bij Al-Hilal. Naar verluidt lag bij de Saudische club een driejarig contract van zo’n 364 miljoen euro per seizoen te wachten. Na de weigering van Messi probeerde Al-Hilal dan maar Kylian Mbappé te verleiden met een jaarloon van 700 miljoen euro. Maar de Franse topspits bedankte (voorlopig?) gedecideerd.

Andere voetballers bleken makkelijker te overtuigen. Het begon al met Cristiano Ronaldo (jaarlijks 200 miljoen euro bij Al-Nassr) en Karim Benzema (eveneens 200 miljoen euro bij Al-Ittihad) en nu is er helemaal geen houden meer aan: al een waslijst aan Europese toppers streken de voorbije dagen voor vele miljoenen in het woestijnzand neer. En ongetwijfeld zullen nog heel wat andere grote namen de komende tijd bezwijken. Want hoewel de Saudische voetbalcompetitie al op 11 augustus start, blijft het transferraam er tot 20 september wagenwijd open. En tegen dan zal ook Al-Hilal ongetwijfeld eens willen uitpakken. Blijft die ene grote vraag: wie betaalt deze waanzin? Het antwoord is even eenvoudig als complex: het PIF.

Hij lijkt het zelfs nauwelijks te kunnen geloven: de naam 'Ronaldo' op een Saudisch voetbaltruitje. Toch gaf de Portugese superster daarmee de aanzet tot een heuse voetballersverhuis naar het woestijnzand. Beeld Photo News

Tegen opgedroogde olie

Oftewel het ‘Public Investment Fund’. Zeg maar de gemeenschappelijke spaarrekening van Saudi-Arabië, die eerder ook al het professionele golfcircuit en de Britse voetbalclub Newcastle United inlijfde. Sinds begin 2021 heeft het PIF al 5,75 miljard euro aan sportdeals uitgegeven. Onlangs werd het ook officieel eigenaar van vier Saudische clubs: Al-Nassr, Al-Ittihad Al-Hilal en Al-Ahli. In het Saudische voetbal heeft men duidelijk nog nooit van belangenvermenging gehoord.

Het PIF-staatsinvesteringsfonds werd al in 1971 opgestart om er op alle mogelijke manieren mee te investeren in het welzijn van het land. Anticiperend ook op de toekomst: zelfs in een woestijnbodem raakt olie ooit opgedroogd. Al zorgde net dat zwarte goud ervoor dat er momenteel volgens Bloomberg zo’n 710 miljard euro op die ‘rekening’ prijkt. En ook al maakte het fonds vorig jaar 22 miljard euro verlies, naar verwachting zal dat bedrag binnen enkele jaren zelfs uittorenen boven de 1 biljoen (1.000 miljard, red.). euro. Met dank aan heel wat buitenlandse investeringen. Zo bezit het PIF voor enkele miljarden aandelenbelangen in videogamemaker Activision Blizzard en taxidienst-maaltijdkoerier Uber. Al wordt naar schatting 60 procent van het te besteden budget in het eigen land gestopt via tientallen dochterbedrijven. Zo werd begin dit jaar nog Riyadh Air opgericht, een luchtvaartmaatschappij die de concurrentie moet aangaan met Emirates en Qatar Airways. Bedoeling is minstens 100 vliegbestemmingen wereldwijd te halen tegen 2030.

De Fransman Karim Benzema verruilde de kleedkamer van Real Madrid voor die van Al-Ittihad. Beeld 2.8 Pro/Jorge Ferrari

Volmachtdrager

De belangrijkste volmachtdrager van de PIF-rekening is Mohammed bin Salman Al Saud (37). Op papier nog altijd de kroonprins van het olieland, maar in de praktijk al regerend leider ervan. Zo machtig en onaantastbaar in zijn thuisland, zo omstreden is hij daarbuiten. Onder meer in de VS blijft men vermoeden dat de kroonprins minstens weet had van de geplande moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, enkele jaren geleden. Daarnaast staat Saudi-Arabië erom bekend weinig op te hebben met vrouwen- en mensenrechten. En nog minder met homoseksualiteit, waarop daar nog altijd de doodstraf staat.

Wegens dat besmeurde imago bleven de absolute vedetten de voorbije jaren ver weg van het Saudische voetbalgras. Maar voor geld danst – of in dit geval: dribbelt – de beer uiteindelijk toch. Nadat de Portugese aanvaller Cristiano Ronaldo begin januari het taboe doorbrak door Manchester United te verruilen voor Al-Nassr effende hij letterlijk het pad voor zijn collega’s.

Een hier tijdens het WK in Qatar juichende kroonprins Mohammed bin Salman Al Saud is de volmachtdrager van de PIF-rekening. Beeld Photo News

Met als bijkomend voordeel voor de spelers dat ze in Saudi-Arabië veel minder belasting op hun loon moeten betalen: amper 20 procent in het slechtste geval. De Britse media maakten intussen de ‘rekening’ van Jordan Henderson: jarenlang een boegbeeld van Liverpool dat nu naar het op papier nietige Al-Ettifaq is vertrokken. Bij de Britse club verdiende hij ruim 7 miljoen pond per jaar. Alleen bleef daar na belastingen ‘slechts’ 4 miljoen pond (of zo’n 4,6 miljoen euro) van over. Terwijl hij in het olieland nu zelfs na aftrek van inkomstenbelasting jaarlijks 36,4 miljoen pond (of 42,2 miljoen euro) zal overhouden.

Alles op WK voetbal in 2030

Als officiële uitleg voor zoveel spilzucht, zegt het Saudische regime “sensibiliserend" te willen zijn. Met als bedoeling de Saudische man – 60 procent van de Saudische bevolking is jonger dan 30 en zwaarlijvig – aan het sporten te krijgen. Waarbij dus de voetbalvedetten als voorbeeld dienen. Maar in werkelijkheid schuilt er een groot masterplan achter: ‘Vision 2030’. Tegen dan moet Saudi-Arabië niet alleen een toeristische topbestemming zijn – zoals die andere oliestaat Dubai dat nu al is – maar hoopt het in dat jaar ook het WK voetbal te mogen organiseren. En door de eigen competitie te plamuren met sterspelers, hoopt het Saudische voetbal tegen dan makkelijker als WK-organisator in aanmerking te komen. Al blijft het tegelijk de bedoeling dat de investeringen ook min of meer renderen. Zo moeten de inkomsten van de Saudi Pro League – momenteel zo’n 109 miljoen euro – tegen 2030 minstens 438 miljoen euro opbrengen. Al heb je daar tegelijk in de huidige gekte hooguit twee topvedetten voor.