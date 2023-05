Wickmayer wint Belgisch onderonsje op Slovaaks gravel

Na een uur en acht minuten stond de eindscore op het bord. Voor de 33-jarige Yanina Wickmayer was het de dertiende ITF-titel, de tweede in 2023 (na het Estse Tallinn). Dat was toen haar eerste titel sinds haar comeback na een zwangerschap.

De 25-jarige Greet Minnen mikte op een elfde ITF-toernooizege. Ze won dit seizoen al titels op hardcourt in Porto en Sunderland.

De zege in Trnava leverde Wickmayer (WTA 191) 14.000 euro op, Minnen (WTA 136) ging naar huis met ruim 7.400 euro. Beide speelsters zullen een mooie sprong maken in het klassement.

“Het is nooit gemakkelijk om tegen iemand te spelen die je goed kent”, vertelde Wickmayer. “We spelen dit jaar veel dubbels samen. Ik begon goed aan de wedstrijd en was erg agressief. Dat was ook mijn wedstrijdplan. Ik maakte weinig fouten en was solide van begin tot eind.”

Nu werkt Wickmayer toe naar de kwalificatie voor Roland-Garros. “Ik ben sowieso al erg trots dat ik mag deelnemen want ik kom van ver.”

Minnen baalde na haar nederlaag. Vorig weekend verloro ze ook al de finale van het WTA-toernooi in het Franse Saint Malo. “Ik denk dat deze finale de wedstrijd te veel was voor mij, zowel mentaal als fysiek. Ik speelde beter in de tweede set en kon mijn niveau opkrikken, maar Yanina verdiende het duidelijk meer om te winnen.”

Het was voor Minnen al haar vijfde finale van het seizoen en de vierde op de ITF-tour. “De belangrijkste factor voor mijn vooruitgang is het mentale, iets waarin ik veel heb geïnvesteerd sinds ik met Philippe Dehaes werk”, legde Minnen uit. “Ik hoop me te kwalificeren voor Roland Garros en dan zien we wel.”