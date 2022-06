Wickmayer verrast met kwalificatie voor hoofdtabel Wimbledon

Yanina Wickmayer (WTA 606) is een van de drie mama’s op de hoofdtabel van Wimbledon. Op haar 32ste staat ze voor de dertiende keer op de All England Club. ‘Dit voelt aan als de eerste keer’, vertelde een emotionele Wickmayer na haar kwalificatie.

Een jaar, twee maanden en tien dagen. De tijd tussen de geboorte van dochtertje Luana en haar eerste ronde op Wimbledon vandaag tegen de Chinese Zhu Lin (WTA 98). Yanina Wickmayer overbrugde die periode met een rigoureus regime om terug topfit te geraken, acht kleine toernooitjes die één finale in Israël opleverden en een niet-aflatend geloof in zichzelf.

Niet evident nochtans, die beslissing om als mama opnieuw haar kans te wagen op het profcircuit. Op die leeftijd, met dat palmares – vijf WTA-titels, halve finale US Open 2009 en ex-nummer twaalf van de wereld – en in de wetenschap dat het de laatste jaren voor haar zwangerschap ook al moeilijk was om echt spraakmakende resultaten neer te zetten.

“Ik wil vooral genieten en dit avontuur samen met mijn dochtertje beleven”, bleef Wickmayer vaag over haar aspiraties. Het vuur blijkt evenwel nog stevig te branden in de Antwerpse machine. “Ik heb tennis echt gemist tijdens mijn zwangerschap”, zei ze op Wimbledon vorige week. “Ik voelde van in het begin dat ik terug fit wilde worden en op de baan staan.”

Wickmayer is zonder twijfel een van de hardst werkende moeders op de tour. Niemand die zo veel tijd steekt in haar lichaam. Ook vandaag nog is haar werkethiek een meerwaarde. “Tijdens mijn zwangerschap zocht ik naar oefeningen om zolang mogelijk fit te blijven”, zei ze bij de aankondiging van haar comeback eind januari. Gecombineerd met haar liefde voor de sport is dat haar grootste troef.

Op 7 februari maakte ze haar tweede debuut op een petieterig toernooitje in Portugal, vandaag staat Wickmayer terecht te pronken op de All England Club. “Hier als mama meedoen betekent alles voor mij”, glimlachte ze na haar kwalificatie waarin ze geen set en amper achttien games verloor. “Ook al is het mijn dertiende keer, toch voelt het eerlijk gezegd aan als de eerste keer. Een heel speciaal moment.”

Beeld Photo News

Wickmayer heeft dan ook al wat watertjes doorzwommen. Als een speer aan haar carrière begonnen, zag ze die loopbaan door blessureleed (rug) en extrasportieve problemen – haar relatie met haar papa volgde de conjunctuur van haar tennisleven – langzaam tanen. Het is bijvoorbeeld van 2017 geleden dat Wickmayer nog eens alle grandslamtoernooien in één seizoen speelde.

Haar wilskracht werd evenwel nooit in twijfel getrokken. Ook in de lagere regionen van het profcircuit bleef ze haar ding doen. Vaak met echtgenoot Jérôme Van der Zijl aan haar zijde. Onafscheidelijk. Nog wat meer sinds hun huwelijk in 2017. Waarbij de ex-profvoetballer niet alleen zijn eega maar nu ook de kinderwagen mag duwen.

“Het is anders”, lachte Wickmayer. “Ik kom niet meer op de eerste plaats. Maar dat is natuurlijk fantastisch aan het mama zijn en ik hou ervan om al mijn aandacht aan haar te geven. Luana is een geweldig kindje en dat maakt mij een gelukkige mama. Het heeft alleszins mijn leven veranderd.”

Vandaag zit Luana op de eerste rij aan baan negen van Wimbledon. Supporteren voor mama. Een uitschieter zoals in 2011, toen Wickmayer met een vierde ronde in Londen haar beste resultaat liet optekenen, zit er hoogstwaarschijnlijk niet in. In ronde twee kan twaalfde reekshoofd Jelena Ostapenko (WTA 17) opdoemen. Maar een prijs voor doorzettingsvermogen en volharding verdient Wickmayer alvast wel. En wie weet is het de start van meer moois. Zodat ze veertien jaar na haar eerste Wimbledon-deelname hierop kan terugkijken en zeggen: dat was inderdaad een speciaal moment.