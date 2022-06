Wickmayer plaatst zich voor hoofdtabel Wimbledon

Haar vorige deelname aan een grandslam dateert van de US Open 2020. Na de geboorte van haar eerste dochter in april vorig jaar begon Wickmayer in februari opnieuw matchritme op te doen op ITF-toernooien. Begin deze maand probeerde ze het in Rosmalen voor het eerst weer op het WTA-niveau, maar sneuvelde ze in de kwalificaties.

In de derde en tevens laatste kwalificatieronde versloeg Wickmayer de Zuid-Koreaanse Su Jeong Jang (WTA 158) in twee sets met 6-1 en 6-4. De 32-jarige Wickmayer, in 2009 halvefinaliste op de US Open, neemt voor de 13de keer deel aan het grasgrandslam. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij. In 2011 schopte ze het tot in de achtste finales.

Elise Mertens (WTA 30), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68) en Greet Minnen (WTA 89) waren al zeker van hun plaats op de hoofdtabel, net als de afscheidnemende Kirsten Flipkens (WTA 257), die gebruikmaakt van een beschermde ranking.