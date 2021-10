Westerlo kegelt mak Antwerp uit de beker na ouderwetse avond in ’t Kuipje

’t Kuipje in Westerlo. Waar Jef Delen, Toni Brogno en Jan Ceulemans helden zijn. Waar vele topclubs in het verleden sneuvelden.

Het was er gisteravond ouderwets gezellig met de komst van Antwerp. Westerlo staat op kop in 1B, zeven punten los. Vooraf werd het publiek opgewarmd door de deejay van dienst. Van De Romeo’s tot Bob Marley, voor ieder wat wils.

The Great Old begon goed aan de wedstrijd. Dwomoh toonde op zijn zeventiende veel maturiteit. Alleen creëerde Antwerp amper gevaar. Een kopbal van Samatta, drie meter over doel, was het grootste wapenfeit. Voorts een festival aan slechte voorzetten.

Westerlo van zijn kant voetbalde op enthousiasme. Was het fantastisch? Zeker niet. Was het aandoenlijk? Jawel. Een schot van Bernat zoefde naast. Het was een eerste waarschuwing.

De tweede was raak. Bernat sneed een vrije trap perfect aan, Van den Keybus kopte onhoudbaar voorbij De Wolf. ’t Kuipje ging een eerste keer uit zijn dak.

Lyle Foster van Westerlo controleert de bal, Pieter Gerkens verdedigt. Beeld Photo News

Antwerp dreef het tempo meteen op. Balikwisha mikte over, Samatta kon net niet bij een lange inworp van De Laet. Coach Priske begon te ijsberen aan de zijlijn.

En dan verstuurde doelman Van Langendonck een lange bal richting Van den Keybus. De Club-huurling hield de bal binnen, zette voor en Foster trapte binnen. De Wolf was voor een tweede keer kansloos.

Frey ingevallen

Priske bracht met Frey een tweede spits aan de rust. Zijn ploeg verhoogde de druk. Maar verder dan een schotje van Frey en een paar hoekschoppen kwam Antwerp niet. De snedige tegenaanvallen van Westerlo deden pijn. Daci viseerde de bovenhoek, zijn schot raakte de paal. De poging van invaller Vaesen was een halve meter te hoog.

Het ontbrak Antwerp aan ideeën en inspiratie. Het voetbalde te steriel. Priske, handen in de zakken, schudde meermaals het hoofd. Zijn aanvallers kwamen amper in het stuk voor. Vooral Samatta moet veel beter kunnen, daar veranderde zijn aansluitingstreffer niets aan. Benson zette zich door en vond de Tanzaniaan aan de tweede paal, Samatta had maar binnen te tikken.

In het slotkwartier werd het een zenuwachtige bedoening. Bij Westerlo probeerden ze zoveel mogelijk tijd te winnen, bij Antwerp gingen ze op zoek naar de gelijkmaker en verlengingen. De sfeer werd grimmiger op het veld, de kelen werden gesmeerd ernaast.

De thuisploeg verdedigde zijn voorsprong met man en macht. Antwerp rook bloed. Van Langendonck loste een knal van Benson.

Het hielp allemaal niets. Ook een laatste poging van Benson leverde niets op. Antwerp werd uitgeschakeld in de Croky Cup. Een kwartier powerplay was te weinig tegen de leider uit 1B. Zo mogen Priske en co. een eerste doelstelling meteen schrappen. Resten nog de competitie en de Europa League. Tegen Cercle zondag en Fenerbahçe volgende week moet het beter.