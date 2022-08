Wesley Hoedt (Anderlecht): ‘Van levensbelang voor deze ploeg dat we straks de poulefase halen’

De nul houden vanavond en Anderlecht is zeker van Europees voetbal tot de winterstop. Wesley Hoedt (28), onbetwiste leider van de paars-witte defensie, zet de boel nog eens op scherp voor de komst van Young Boys Bern. ‘Toen ik 18 was en kwam kijken bij AZ, was ik blij dat ik op de bank zat, nu zijn jongens van 17 of 18 boos als ze niet mogen invallen. Dat hoort niet.’

Laat ons met de deur in huis vallen. Waarom plaatst Anderlecht zich vandaag voor de poulefases van de Conference League?

Hoedt: “Laat ons vooral hopen dat we ons plaatsen. Nederigheid is op z’n plaats na die moeilijke wedstrijd van vorige week, ik heb niet het gevoel dat het al afgelopen is. Maar willen we onze ambities waarmaken, dan moeten we deze wedstrijd winnen.”

Schrok je van hun felle start vorige week?

“Neen, Young Boys is een heel solide ploeg en dat kunstgras maakt het lastig voor tegenstanders. Zij speelden vorig jaar Champions League, op dat niveau zijn wij nog niet. Toch wonnen we, terwijl Manchester United daar vorig seizoen gewoon de boot in ging. Ik vond hen dominant, maar niet mega-gevaarlijk. Het had ook zomaar 0-2 kunnen zijn als Esposito die kans afmaakt. Wat me het meest beviel, was onze mentale sterkte, we speelden met ons hart en met het mes tussen de tanden. Ik ben daar in het verleden vaak kritisch over geweest, als het goed is zeg ik het ook.”

En dat voor een jonge groep die het plots zonder Refaelov en Trebel moest doen.

“De weinige spelers met ervaring in deze ploeg zijn dit seizoen al heel belangrijk geweest. Anderzijds zijn die jonge jongens weer een jaartje ouder en op een gegeven moment moet die stempel ‘jonge jongen’ eraf, dan moeten ze hun verantwoordelijkheid nemen. Tot nu toe pakt dat goed uit.”

Moet er nog een ervaren speler bij op de positie van de geblesseerde Trebel?

“Mocht de club een buitenkans zien om nog iemand te halen zullen ze dat wel doen, zo niet denk ik ook dat de selectie sterk genoeg is. De club heeft tot nu toe goed werk geleverd. Er staat een evenwichtige groep met een fantastische coach, Felice Mazzu weet precies de juiste snaren te raken bij deze ploeg.”

‘Fantastisch’, zeg je, dat is wel heel veel lof en we zijn nog niet eens eind augustus.

“Vincent Kompany wordt een toptrainer, dat kan niet anders. Tactisch is hij ongelooflijk sterk, als hij door meer ervaring op te doen ook de andere aspecten van het trainerschap beter zal beheersen, wordt hij een geweldige coach.

Voor onze groep was het misschien wel tijd voor een andere aanpak. Van Felice krijgen wij meer verantwoordelijkheid, vooral de ervaren spelers zoals Hendrik (Van Crombrugge, KDZ.), Lior (Refaelov) en mezelf worden nauw betrokken bij dat proces van het smeden van een groep. Felice praat veel, hij vraagt veel, hij luistert, hij informeert zich over wat leeft in de groep. En natuurlijk blijft hij de eindverantwoordelijke, maar we moeten het wel samen doen. Het is niet de coach of de spelers elk apart, het is Anderlecht als ploeg.”

Stond de jonge Wesley Hoedt ook open voor raadgevingen of was jij een betwetertje?

“Toen ik als 18-jarige bij het eerste van AZ kwam, was ik blij als ik op de bank mocht zitten. Nu zijn jongens van 17 of 18 boos als ze niet mogen invallen, dat hoort niet. Anderlecht is natuurlijk een verhaal apart, omdat we in een lastige situatie zitten door beslissingen uit het verleden. De club steunt op de jeugd, deels uit noodzaak. Maar de cultuur mag niet doordraven naar het feit dat jongere spelers denken dat hen alles in de schoot wordt geworpen.”

Is dat dan het geval?

“Soms, maar Felice is daar zeer streng in. Je mag als jonge jongen goed genoeg zijn, maar je moet er wel keihard voor werken. Toen ik als 21-jarige in de kleedkamer van Lazio naast Miroslav Klose zat, was ik blij dat ik mocht meetrainen met hem, dat ik kon leren van hem.”

Vinden sommige spelers die kansen iets te vanzelfsprekend?

“Jongeren krijgen sneller hun kans, maar het mag niet zo zijn dat jongens van 12, 13 of 14 denken ‘weet je wat, over drie jaar sta ik in het eerste en ik hoef er niets voor te doen’. Zo werkt het niet. Het moet voor die jongens speciaal blijven als een Lior Refaelov, een Hendrik Van Crombrugge of een Fabio Silva langsloopt. Dat is iets waarover de oudere spelers moeten waken.”

Hoe belangrijk is het behalen van een Europese poulefase daarin?

“Levensbelangrijk, en dat heb ik ook in de meeting voor de heenwedstrijd gezegd. Wij hebben een groep met veel jonge spelers die omdat ze speelkansen krijgen al snel het gevoel kregen van ‘hey, ik beteken iets. Ik ben nog geen 20, maar ik hoor er wel al bij.’ Dat is een valkuil, in mijn ogen. Hier lopen 25 spelers rond die allemaal willen spelen en allemaal denken dat ze hun plaats hebben in de basis van Anderlecht. Dan is het cruciaal voor deze groep dat we straks drie wedstrijden per week spelen, dat we die poulefase behalen. Als er minimaal zes wedstrijden bijkomen, zal de coach bij sommige jongens krachten moeten sparen en gaan roteren. Dus ik denk wel dat iedereen het belang van deze wedstrijd beseft.”