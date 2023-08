Wereldkampioene Lotte Kopecky sprint naar zege in Schaal Sels

Het was thuisrenster Druyts die de eerste premiespurt voor haar rekening nam. Daarna ging Mieke Docx even vooruit rijden. Marieke Meert glipte mee in haar spoor net als zes andere rensters. Het peloton liet evenwel niet begaan. De Zuid-Afrikaanse S’Annara Grove pakte daarna een nieuwe premiespurt.

Daarop trokken de Britse Tindley en de Zuid-Afrikaanse Keep met nog 20 kilometer te rijden in de aanval. Wereldkampioene Kopecky flitste, onder luid applaus, naar de kopgroep en zo kregen we op zes ronden van het einde drie rensters aan de leiding. Voorin werd er goed samengewerkt, in tegenstelling tot het peloton waarin er veel naar elkaar gekeken werd.

Kopecky, Keep en Tindley kregen op die manier snel een voorsprong van een minuut bijeen op 13 kilometer van de finish. Truyen en Druyts sloegen de handen in elkaar en probeerden de oversteek naar voren te maken. Onder het luiden van de bel reden de drie nog steeds goed rond, maar waren Truyen en Druyts al fel genaderd op het leidende trio. Toch kwam het tot een sprint met drie en daarin haalde Lotte Kopecky het met gemak.