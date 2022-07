Wenkt halve finale voor herboren Goffin?

2019 was gewoonweg een goed jaar. Kwartfinale op Wimbledon tegen Djokovic, finale in Halle tegen Federer, finale in Cincinnati tegen Medvedev. Om maar een paar resultaten te noemen. Nummer elf van de wereld aan het slot. Geen vuiltje aan de lucht. Maar wel in de lucht. Corona loert om de hoek. En de onzekerheid rond het virus woedt ook in het hoofd van de Luikenaar. Goffin begint het volgend seizoen nog wel met een recital op de ATP Cup – zeges op Dimitrov en Nadal – en een behoorlijke Australian Open (derde ronde) maar de Covidpauze van het circuit doet hem geen goed. Op de US Open houdt hij de schijn nog op met een achtste finale tegen Shapovalov, maar het weifelend bestaan in de bubbel knaagt aan hem. Het solitaire leven, de desolate toernooien zonder publiek, alle sanitaire maatregelen en het oeverloos testen, zorgen voor een sleur in zijn hoofd. Dat hoofd zit niet meer in het circuit.

“Iedereen dacht dat alle spelers zouden terugkeren met een extreme motivatie, met heel veel honger, maar dat bleek niet het geval”, wist Goffin. Op Roland Garros, gehouden in oktober in een kil Parijs, gaat hij roemloos ten onder tegen Sinner. Tot overmaat van ramp loopt Goffin zelf corona op. In Antwerpen en in Bercy gaat hij zonder veel verweer onderuit tegen spelers op de rand van de top 100. Slik.

Lies, enkel én knie

In 2021 zijn er wel opflakkeringen. Goffin begint met een halve finale in Antalya, maar laat op de Australian Open in de eerste ronde tegen Popyrin vijf matchpunten schieten. Een titel in Montpellier verbloemt even het beeld, want pas in Monte Carlo kan hij met een kwartfinale een volgend wapenfeit laten optekenen. Het laatste van het jaar, zo zou blijken. “David vecht eerst tegen zichzelf en dan pas tegen zijn tegenstander”, geeft coach Germain Gigounon halfweg het seizoen toe. In Barcelona loopt hij een liesblessure op in zijn derde ronde tegen Norrie (0-6, 5-3). Op Roland Garros bereikt hij een dieptepunt met een lusteloze nederlaag tegen de jonge Italiaan Musetti. Of nee, het kan nog erger: in Halle schuift hij in de eerste ronde uit en verdraait daarbij zijn enkel. Zijn terugkeer na enkele weken revalidatie in Cincinnati verloopt moeizaam, temeer daar hij gehinderd wordt door last aan de knie. Het verdict na het verlies in de eerste ronde van de US Open tegen McDonald? Stressfractuur en seizoen voorbij. Dat kon er nog wel bij. Om de negatieve emoties door te slikken stapt hij op 18 september dan maar in het huwelijksbootje met zijn vriendin Stéphanie. Kwestie van het jaar dan toch nog positief af te sluiten.

Terugval naar plek 74

2022 lijkt echter niet meteen verbetering te brengen. Amper drie succesjes in zijn eerste zeven toernooien en opnieuw wat last aan zijn knie in Sydney. Maar in de Davis Cup in Finland wint hij plots wel zijn twee wedstrijden. Een lichtpuntje in donkere tijden. De resultaten volgen niet direct, maar het tennis krijgt wel al meer kleur. Goffin, die is teruggevallen naar de 74ste plaats op de wereldranglijst, maakt een definitieve klik op het graveltoernooi van Marrakech waar hij niet alleen drie keer terugkomt van een set achterstand maar ook zijn zesde titel kan vieren. De trein is vertrokken. In Madrid geraakt hij vanuit de kwalificaties in de derde ronde, waar hij tegen Rafael Nadal vier matchpunten laat liggen, maar zijn mojo volledig terugvindt. Op Roland Garros wordt hij nog afgeremd door Hurkacz en een lichte heupblessure, maar op Wimbledon toont Goffin met de vierde grandslamkwartfinale uit zijn carrière dat hij er opnieuw staat. “Vorig jaar was moeilijk met nogal wat blessures en de moeite die ik ondervond om mijn beste niveau te halen”, zei Goffin. “Begin dit seizoen moest ik hard knokken en positief blijven. De laatste weken en maanden waren echter veel beter. Om dan opnieuw de kwartfinale te bereiken op Wimbledon, dat betekent heel veel voor mij.”