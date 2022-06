Wellens wordt luxeknecht van Pogacar bij UAE

Tim Wellens (31) staat op het punt om zijn carrière over een andere boeg te gooien. De Limburger vertrekt na tien jaar bij Lotto-Soudal, dat werd door CEO John Lelangue intussen ook meegedeeld aan zijn technische staf.

De nieuwe bestemming van Wellens is even opmerkelijk als zijn vertrek bij de ploeg waar hij zijn debuut maakte. Wellens is op weg om ploegmaat te worden van Tadej Pogacar. De handtekening is nog niet gezet, maar UAE Team Emirates ligt in poleposition. De deal hangt in de lucht.

Bij UAE willen ze de komst van Wellens nog niet bevestigen. Dat is logisch, volgens de regels van de UCI mogen transfers pas vanaf 1 augustus officieel bekend worden gemaakt. Sportief directeur José Matxin noemt Wellens wel een super super rider.

Ervaring en stootkracht

Bij UAE krijgt Wellens vanaf 2023 een andere invulling dan bij Lotto-Soudal. Hij zal voornamelijk worden ingezet als wegkapitein in de klassiekers en het rondewerk.

Zeker in zijn klassieke afdeling kon UAE wat ervaring en stootkracht gebruiken om Pogacar te ondersteunen. In de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche was Pogacar snel geïsoleerd. Door een blessure kon Matteo Trentin zijn rol niet altijd vervullen. De Italiaan is na dit jaar ook einde contract bij de ploeg uit de Emiraten.

UAE kiest voor Wellens omdat hij naast de klassiekers ook in rittenkoersen kan worden ingezet in de klimtrein van Pogacar, zoals Dylan van Baarle en Michal Kwiatkowski al jaren doen bij Ineos-Grenadiers. Wellens en Pogacar zijn ook geen vreemden voor elkaar. Net als de Sloveen woont Wellens al een tijdje in Monaco.

Wellens wordt de tweede Belgische renner die uitkomt voor UAE. Eerder was Jasper Philipsen er twee seizoenen (2019-2020) actief.