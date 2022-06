Wellens grijpt naast eindzege in Ronde van België na akkefietje met Lampaert

De eerste drie bonificatieseconden in de gouden kilometer gingen naar Tim Wellens, die het haalde voor zijn ploegmaat Arnaud De Lie en Yves Lampaert. Die laatste ging in de voorbereiding van de tweede spurt nogal hevig de confrontatie aan met Wellens, waardoor die geen seconden sprokkelde en Mauro Schmid er twee pakte. En in de laatste sprint greep Schmid twee seconden en Wellens één. Alles bleef dus zoals het was in de stand. Schmid (QuickStep) bleef Wellens (Lotto) honderdsten van een seconde voor.

“Ik ben toch wel teleurgesteld”, vertelde Wellens. “Ik kwam in aanvaring met Lampaert en zat plots helemaal ingesloten. Daar verloor ik wellicht de Ronde van België omdat ik mijn kansen niet kon verdedigen.”

Lampaert werd door de jury bestraft met een diskwalificatie en een boete van 200 Zwitserse frank (196 euro). “Maar dat veranderde voor mij niets”, baalde Wellens, die ook wel naar zichzelf keek. “Ik had misschien wat meer tijd kunnen winnen in de individuele tijdrit, of in de etappe van zaterdag in Durbuy. Het is moeilijk te zeggen waar ik het heb laten liggen. Wij hebben wel een heel spannende slotetappe gekregen.”

Voor Schmid, vorig jaar ritwinnaar in de Giro, was het de eerste rittenkoers op zijn palmares. “Het was nipt maar dankzij mijn ploegmakkers ben ik er toch in geslaagd deze Baloise Belgium Tour te winnen”, zei hij. “Dat Lampaert over de schreef ging? Ik heb dat niet gezien. Ik denk dat dit in het heetst van de strijd gebeurde zonder dat er kwade bedoelingen waren.”

Uiteindelijk won sprinter Fabio Jakobsen de slotrit met aankomst in Beringen. Dubbele winst voor QuickStep dus.