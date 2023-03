Wellens: ‘Als ploegmaat van Pogacar laat iedereen in het peloton me passeren’

Nieuwe lucht zou zijn carrière goed doen, dacht hij. En zie: Tim Wellens lijkt op zijn 31ste beter dan ooit. Zaterdag is hij kopman in de Strade Bianche. ‘De aanpassing bij UAE was nochtans niet makkelijk.’

Rit gewonnen in de Ruta del Sol, finale gereden in de Omloop en in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het lijkt erop dat Tim Wellens beter rijdt dan ooit. “Het is een feit dat ik heel goede benen heb”, zegt hij, “maar het is moeilijk om te zeggen of dit de beste vorm van mijn leven is. Hoe meet je dat precies? Ik denk dat het vooral harder opvalt dat ik veel vooraan rijd. Als je een kopman hebt die het afmaakt krijg je als ploegmaat ook aandacht.”

Hoe is het om in dienst van Tadej Pogacar te rijden?

“Prima. Hij is een heel aangenaam persoon, een sympathiek mens. Ik kende hem al een beetje omdat we elkaar weleens tegenkwamen in Monaco. Maar je leert iemand pas echt kennen als je samen optrekt, samen koerst en samen afziet.”

Vertel ons iets nieuws: welk speciaal kantje heb je bij hem ontdekt?

“Kan ik niet. Tadej is echt heel rustig, iemand met de voeten op de grond. Het klinkt een beetje gay, maar ik heb wel een klik met hem. Ik denk dat iedereen goed met hem overeenkomt.”

Hij is geen veeleisende kopman?

“Vind ik niet. Ik heb voor nog niet veel kopmannen gereden, maar ik vind Tadej gemakkelijk. Het gaat natuurlijk ook allemaal heel goed vandaag en de grote wedstrijden moeten nog komen, maar tot nu toe ben ik alleen maar positief.”

Tegenover de media is hij erg gesloten en zelfs ongeïnteresseerd. Merk jij dat facet ook?

“Intern is hij totaal anders. Maar ik denk dat ik begrijp waar die houding vandaan komt. Als je zo goed bent als hij en je wordt dan, zonder de minste aanleiding, voortdurend van dopinggebruik beschuldigd, dat is hard. Ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar nu ik zo dicht bij hem sta merk ik de impact. Ik denk dat ik ook zo zou reageren, ik zou ook defensief doen.”

Wordt Pogacar echt zo vaak van dopinggebruik beschuldigd?

“Er is een aantal accounts op sociale media dat heel negatief over hem bericht. Die dingen komen ook tot bij hem.”

Is daardoor iedereen de vijand?

“Er spelen wel meer dingen. Je mag niet vergeten dat Tadej een wereldster is. Niet zoals Wout van Aert in België, maar toch: hij wordt overal herkend en aangeklampt. Als hij uit de bus komt, moet hij duizend handtekeningen zetten. Dat gaat niet. Je kunt nooit voor iedereen goed doen. Het is echt speciaal om te zien hoeveel mensen iets van hem willen. Het is logisch dat hij zich wat terugtrekt en dat de ploeg hem wat afschermt. Anders gaat het niet.”

Tadej Pogacar heerst in de Ruta del Sol. "Hij is echt heel rustig, iemand met de voeten op de grond", zegt Wellens. Beeld Photo News

Hoe verklaar jij je hoogvorm? Ben je op je 31ste plots een beter renner geworden?

“Ik denk dat dat kan. Er verandert nog altijd veel in het wielrennen. Neem voeding. Er wordt heel veel tijd gestoken in beter en juister eten. Vandaag is het algemene kennis dat je als renner tijdens een wedstrijd 120 gram suikers per uur moet innemen. Ik denk niet dat dat vroeger gebeurde. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden tijdens een rittenkoers aan tafel bleef zitten en at tot ik erbij dood viel, uit schrik om ‘plat’ te vallen tijdens de koers. Nu is dat allemaal veel beter afgestemd.”

Hoeveel verder staat UAE als ploeg dan Lotto?

“Daar wil ik niet over praten, omdat er altijd een ploeg zal zijn die zich beledigd voelt. Als ik zeg dat Lotto beter was in iets, dan zullen ze bij UAE boos zijn. Als ik zeg dat UAE beter is in iets, dan zullen ze bij Lotto ontgoocheld zijn. Ik wil niet choqueren. Ik was graag bij de Lotto-ploeg en ik ben nu graag bij Team UAE. Dat gaan we zo houden.”

Speelt je transfer dan geen rol in de manier waarop je nu koerst en het niveau dat je nu haalt?

“Toch wel. Ik denk niet dat ik een geheim vertel als ik zeg dat UAE meer budget heeft. De hoeveelheid personeel is een groot verschil. Hier is bijvoorbeeld altijd een voedingsspecialist aanwezig die zegt hoeveel gram ik op mijn bord mag nemen. Dat is zo makkelijk. Ik moet aan niets denken, alles wordt voor mij gedaan.”

Ga je daar beter van fietsen?

“Het zorgt in ieder geval voor een heel relaxed gevoel. Ik moet over niets piekeren. Alles wordt voor mij beslist.”

Ook de manier van trainen is nieuw. Daar had je het in het begin moeilijk mee, zei je.

“Ik vond het heel vervelend. Ik moest in een bepaalde hartslagzone trainen en om die te halen moest ik in een heel ongemakkelijk tempo rijden. Nu zijn we een paar maanden verder en is dat een automatisme geworden. Het is nu mijn basistempo.”

En een groot succes blijkbaar.

“Die conclusie kun je pas over een half jaar trekken, wanneer ik dit een langere periode heb gedaan. Wel zo is dat ik sinds de Ruta del Sol niet meer bezorgd ben over mijn nieuwe trainingen. Het openingsweekend was ook heel goed. Dat geeft vertrouwen.”

De Omloop en Kuurne waren de eerste koersen die je voor eigen rekening mocht rijden. Hoe belangrijk was het voor je status dat je het daar goed deed?

“De ploeg heeft me niet onder druk gezet. Op hetzelfde moment werd er ook gekoerst in de UAE Tour, dáár was er druk, die koers was belangrijk. Maar het is wel goed voor mij dat ik me kon tonen. Er zal niemand protesteren als ik in de Strade Bianche opnieuw mijn eigen kans mag gaan.”

Hoe hoog leg je de lat voor zaterdag?

“Ik weet niet of het realistisch is, maar ik start met de ambitie om mee te doen voor winst. Het is een wedstrijd die me moet liggen en de benen zijn goed.”

Een dag later start je dan in Parijs-Nice als helper van Pogacar. Dat is toch geen evidentie combinatie?

“Het is de eerste keer dat ik het zo ga doen. Er zijn twee vliegtuigtickets voor me geboekt voor twee verschillende scenario’s: een vlucht op zaterdagavond en een vlucht op zondagochtend, in het geval dat ik het podium in de Strade haal. Dan vlieg ik pas zondagmorgen om zes uur (de eerste rit in Parijs-Nice start om 12.45 uur, BA). De ploeg heeft me al gezegd dat ik die eerste rit als een rustdag mag zien, om dan vanaf rit twee te werken voor Tadej.”

Tim Wellens zit in de kopgroep tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Beeld BELGA

Vind je het jammer dat je niet meer altijd kopman bent?

“Ik heb al heel veel voldoening gehaald uit mijn dienende rol. De Ruta del Sol was leuk. Alles lukte met de ploeg en de sfeer was heel goed. Ik denk dat het een pak minder plezant is om in dienst te rijden als je een kopman hebt die het niet afmaakt. In normale omstandigheden is dat in 90 procent van de gevallen zo, maar ik heb het nog niet meegemaakt. “

Wat is er fijn aan helper zijn?

“Het is een luxe om gedurende vijf of tien minuten alles te geven tot halverwege een klim en dan opzij te kunnen sturen, terwijl je weet dat je anders helemaal tot boven had moeten doordoen. Ik spaar zo veel energie. Iedereen in het peloton weet dat Tadej de beste is, dat maakt dat ik als ploegmaat ook een vrijgeleide krijg als ik naar voren wil opschuiven. Iedereen weet dat het is om voor Tadej te werken en ze laten me passeren. Ook zo spaar ik energie. Ik zit veel minder in de hectiek. Ik wist niet dat het zo’n groot verschil maakt door bij een grote kopman in de ploeg te rijden.”

Je persoonlijke ambitie blijft om grote koersen te winnen. ‘Ik heb in het verleden genoeg gewonnen op Mallorca’, zei je. Dit jaar gaf je op in drie van de vijf manches. Was dat een statement?

“Dat was niet gewild. Ik had een probleem met mijn banden, waardoor ik te weinig grip had, en ik had ook niet mijn beste benen. Ik was er toen nog niet helemaal gerust in. Dat is ondertussen wel veranderd. We gaan zien hoe het is op het einde van het jaar, maar vandaag ben ik heel positief.”

Niets of niemand is perfect. Er moet toch iets zijn dat je tegenviel?

“De eerste stage liep niet zo vlot. Ik kende niemand. Ik wist niet of ik aangesproken werd door een verzorger, een dokter of een mecanicien. Dat vond ik moeilijk.”

Omdat je niet de meest sociale mens bent?

“Correct. Ik vind het niet makkelijk om me in te passen in een nieuwe groep. Ik kon mezelf niet zijn. Ik ging liever vroeger naar mijn kamer dan te blijven praten met mensen die ik niet kende. In theorie had ik dat beter wel gedaan, want zo leer je mensen kennen, maar ik forceer me liever niet.”

Hoe raak je dan geïntegreerd?

“Dat komt beetje bij beetje. De tweede stage was al beter dan de eerste en als je samen koerst kom je vanzelf bij elkaar terecht. Zoals ik zei: de Ruta del Sol was heel plezant, ik heb mijn draai gevonden.”