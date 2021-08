Wel Sambi Lokonga en Verschaeren, geen De Bruyne: weinig verrassende selectie Rode Duivels

In september werken de Rode Duivels drie interlands af in het kader van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Op donderdag 2 september spelen de Duivels een eerste keer in Estland en amper vier dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. Afsluiten doet de nationale ploeg met een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland op woensdag 8 september.

Al voor de aankondiging van de selectie was de insteek van bondscoach Roberto Martínez duidelijk: een kans geven aan de jeugd. Zo komen onder ander Zinho Vanheusden - die een groot stuk van de EK-voorbereiding met de Duivels afwerkte en nu voor Standard uitkomt - Hannes Delcroix (Anderlecht) en Albert Sambi Lokonga (Arsenal) in de ploeg. Yari Verschaeren van Anderlecht en Charles De Ketelaere van Club Brugge zijn ook opgenomen in de selectie, maar zij werken eerst nog een wedstrijd tegen Turkije af met de beloftenploeg.

Martínez was opvallend positief over het debuut van Albert Sambi Lokonga bij Arsenal. “Ik ben onder de indruk van Sambi”, liet de bondscoach optekenen. “Meestal heb je een tijdje nodig om je aan te passen aan het niveau in zo’n competitie. Lokonga was meteen aangepast. Hij maakt er indruk en toont dat hij klaar is.”

Afwezigen

Grote afwezigen in de ploeg zijn onder anderen Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Simon Mignolet, Nacer Chadli en Thomas Vermaelen. De Bruyne raakt niet fit door een enkelblessure en blijft in Manchester. Ook Mignolet is geblesseerd. “We gunnen hem wat rust”, aldus Martínez.

Beeld BELGA

Toch zijn er al bij al weinig wijzigingen in de selectie van de bondscoach. De basisploeg die op het afgelopen EK de kwartfinale haalde maar daarin verloor tegen de latere winnaar Italië, blijft min of meer behouden. Een wit konijn toverde de bondscoach bij deze gelegenheid dus niet uit zijn hoed.

De Duivels staan momenteel eerste in hun WK-poule met 7 punten. Eerste achtervolger Tsjechië volgt al op 3 punten. De laatste twee wedstrijden in de WK-kwalificatie vallen in november. Daarvoor staat echter nog de eindfase van de Nations League op het programma, waar ook Spanje, Frankrijk en EK-winnaar Italië aan deelnemen.

De volledige selectie Doelmannen: Thibaut Courtois, Koen Casteels, Thomas Kaminski, Matz Sels Verdedigers: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Hannes Delcroix, Jason Denayer, Brandon Mechele, Zinho Vanheusden, Jan Vertonghen Middenvelders: Yannick Carrasco, Timothy Castange, Thomas Foket, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers, Leander Dendoncker, Albert Sambi Lokonga (*), Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel Aanvallers: Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Dodi Lukebakio, Leandro Trossard, Yari Verschaeren (*), Michy Batshuayi, Christian Benteke, Romelu Lukaku (*) zij voegen zich later bij de ploeg