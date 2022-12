Weinigen in Amerika begrepen waarom Grant Wahl over voetbal wilde schrijven

De Amerikaanse sportverslaggever Grant Wahl hield al van voetbal toen de meeste van zijn landgenoten er niets van moesten weten. Hij overleed vrijdag op de tribune bij de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië.

Waarom in vredesnaam voetbal? Wanneer de Amerikaanse journalist Grant Wahl als beginnend verslaggever zegt te willen schrijven over soccer, reageren zijn Amerikaanse collega’s verbijsterd. Daar valt toch geen eer te behalen? American football, baseball, basketbal, ijshockey, dat zijn echte sporten. Voetbal zien ze als import, leuk voor connaisseurs, niet voor de mainstream.

Maar Wahl houdt voet bij stuk. Hij zou uitgroeien tot een van de grootste sportjournalisten van de Verenigde Staten. In een kwarteeuw legt hij zoveel voetbalverhalen onder de neuzen van Amerikanen, dat velen van hen net zoveel van de sport gaan houden als hij.

De 48-jarige Wahl overleed vrijdag met zijn ogen gericht op het voetbalveld. Tijdens de verlenging van Nederland tegen Argentinië was de spanning op het veld te snijden, maar op de perstribune ging het echt om leven en dood: plotseling zakte Wahl ineen, probeerden hulpverleners hem te reanimeren, maar hij overleed even later in het ziekenhuis alsnog.

Wahls laatste tweet, gedeeld met zijn 858.000 volgers, kwam na het tweede doelpunt van Oranje: “Gewoon een ongelooflijk ontworpen vrijetrapgoal door Nederland.”

Bij de media waarvoor hij werkte liet Wahl zijn sporen na. Jarenlang schreef hij meeslepende voetbalverhalen voor Sports Illustrated, het invloedrijkste sportblad in de Verenigde Staten. Anders dan collega’s die sporters soms iets te graag te vriend willen houden, ontziet Wahl niets en niemand in zijn scherpzinnige verhalen. Wat hij zag en hoorde schreef hij op, zonder schroom. Veel voetballers en coaches bleven daarom uit zijn buurt. Tot zijn dood werkte hij voor tv-zender CBS Sports.

Vrouwenvoetbal

Grant Wahl richt zich binnen de sportverslaggeving op kwesties rondom ongelijkheid. In zijn bestseller The Beckham Experiment uit 2009 vraagt hij zich af waarom David Beckham exorbitante bedragen verdient, terwijl zijn teamgenoten amper rondkomen. Hij vindt het vrouwenvoetbal lang onderbelicht. Als een van de eerste journalisten neemt hij die tak net zo serieus als mannenvoetbal.

“Geen schrijver in de geschiedenis van SI was zo gepassioneerd over de sport waar hij van hield en de verhalen die hij wilde vertellen”, schreef Sports Illustrated na zijn overlijden. Het tekende de droefenis in de voetbalwereld na het overlijden van de journalist. “Grant maakte van voetbal zijn levenswerk”, reageerde de Amerikaanse voetballiga US Soccer op het nieuws. “We zijn er kapot van dat hij en zijn briljante verhalen niet langer onder ons zijn.”

Doodsoorzaak

De oorzaak van zijn plotselinge dood was in het weekend onduidelijk. Wahl zei daags tevoren nog door oververmoeidheid bronchitis te hebben opgelopen. Wekenlang was hij non-stop in de Amerikaanse media te zien, lezen en horen geweest. “Mijn lichaam zei tegen me: makker, je slaapt niet genoeg”, vertelde hij donderdag in zijn podcast Fútbol with Grant Wahl. “Het kwam in opstand.”

Zijn broer Eric gelooft niet dat hij om die reden overleed. Op sociale media beweert hij dat de journalist is vermoord vanwege zijn steun aan de lgbtq+-gemeenschap.

Een paar weken terug liep Grant Wahl tijdens een van de wedstrijden rond in een regenboogshirt. In Qatar is homoseksualiteit strafbaar. Wahl werd meegenomen door de politie en een half uur lang ondervraagd. “Go gays!”, tweette hij, nadat ze hem lieten gaan. Daarop zou hij doodsbedreigingen hebben ontvangen.

“Hij had het regenboogshirt aan vanwege mij”, huilt Eric Wahl, zelf homoseksueel, in een videoboodschap. “Hij was kerngezond. Hij kan niet zomaar zijn gestorven.” Al zijn aanwijzingen voor een misdrijf momenteel niet gevonden.