Weg naar Fayetteville ligt bezaaid met hindernissen

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt zag het begin deze week niet goed komen met de wereldkampioenschappen veldrijden. Die vinden op 29 en 30 januari plaats in Fayetteville, Arkansas. Fayetteville ligt in het hartje van de VS. Rechtstreeks vliegen is onmogelijk.

De Nederlanders vliegen op Houston, Texas. Vandaar is het nog 900 kilometer tot Fayetteville. Hun wielerbond zag een aantal binnenlandse vluchten tussen Houston en Fayetteville afgelast. Dat kwam door covid, waardoor er een tekort was aan vliegend personeel. “Veel vluchten moesten we opnieuw inplannen”, zei De Knegt aan Wielerflits. “Het is bijna een onmogelijke reis.”

De besmettingscijfers swingen in Arkansas de pan uit. Deze week was er een toename van 550 procent. Maar in het Belgische kamp is er geen reden tot bezorgdheid. Volgens technisch directeur Frederik Broché verloopt alles volgens plan. “We vliegen op Chicago. Daar nemen we een binnenlandse vlucht. En neen, we hebben er geen weet van dat die vlucht geschrapt is.”

Twee delegaties

De Belgen vliegen in twee keer. Een eerste, kleine delegatie van vier stafleden vertrekt volgende week al. In Chicago laden ze een deel fietsen in een gehuurde vrachtwagen, waarmee ze de duizend kilometer tussen Chicago en Fayetteville afleggen. Een tweede, grote delegatie vliegt op maandag 24 januari, daags na de wereldbekerveldrit in Hoogerheide. Vier andere stafleden laden in Chicago de rest van het materiaal in een tweede vrachtwagen en rijden ook duizend kilometer. De anderen (renners, Broché en bonscoach Sven Vanthourenhout) stappen over op een binnenlandse vlucht.

“Voorlopig krijgen we alles geregeld”, zegt Broché. “Natuurlijk zijn het onzekere tijden. Als onze binnenlandse vlucht wordt geschrapt, zullen we oplossingen moeten vinden.”

Het is nog wachten op een covidprotocol van de de internationale wielerunie UCI. Broché: “Nu zijn we zelf al voorzichtiger geworden. Zo zullen we dit weekend niet als één ploeg naar de cross in Flamanville trekken. Juniores laten we thuis, aan beloften en profs hebben we gevraagd om met eigen middelen naar Frankrijk te reizen. Zo voorkomen we dat bij één positief geval een hele ploeg besmet raakt.”

Bij de laatste wereldbekercross in Hoogerheide moet elke renner nog een PCR-test ondergaan. “We zorgen er zelf voor dat die nog snel in het labo geraken. Hopelijk kan iedereen dan op maandag vliegen.”