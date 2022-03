Weg beker, weg Europa: voor Club Brugge rest nu alleen nog de landstitel

Een uppercut van jewelste van AA Gent. Weg bekerfinale, nadat Europa ook al met een kater afliep. Club Brugge moet straks kampioen worden om zijn seizoen te redden. En Hein Vanhaezebrouck, die mag nog eens naar de Heizel.

Dan maak je zo’n knap spandoek (‘Geef ons de beker en Brugge wordt zot’), mist het zijn effect compleet. Vadis Odjidja als pretbederver. Zijn volley vloog via verdediger Stanley N’Soki tegen de netten. Weg was de 1-0-voorsprong van Club uit de heenmatch.

Hein Vanhaezebrouck glimlachte eens. Aan de halleluja-stemming over Club na de topper tegen Antwerp deed hij niet mee. Vanhaezebrouck is altijd al een buitenbeentje geweest.

Club probeerde na die vroege opdoffer wel te reageren, maar de vijfsterrenkansen bleven uit. Sargis Adamyan knalde wel eens recht op Davy Roef, en Hans Vanaken vergat een mistasten van die laatste af te straffen. Maar dat was het ook.

Boogballetje

Dan had Alessio Castro-Montes meer succes. Perfecte boogbal over Simon Mignolet, die een meter te ver uit zijn doel was gaan staan. Pijnlijke inschattingsfout en 0-2. Zo uitgekookt was dit AA Gent.

Laurent Depoitre had het licht nog voor de pauze kunnen uitdoen, maar zijn nekslag op een voorzet van andermaal Castro-Montes strandde op de paal. Vanhaezebrouck greep zich naar het hoofd. Ach, het delirium zou er finaal toch komen. Nog voor het vierde kwartier verstreken was zelfs, enkele tellen na een tweede geel voor Denis Odoi omdat die Tarik Tissoudali van zich af had geslagen. Terechte uitsluiting. Odoi moet net in de catacomben van Olympia geweest zijn toen Depoitre wel raakt knikte (0-3). Vanhaezebrouck genoot, Alfred Schreuder had eerder al ontgoocheld en gefrustreerd een flesje water weggegooid.

Hij probeerde nadien nog wel iets met een driedubbele wissel, inclusief een briefje aan Bas Dost, maar dat waren vijgen na Pasen. Of mosterd na de maaltijd, zoals ze over de grens zeggen.

Club met tien was niet meer bij machte om terug te slaan. Vanaken en co. lagen tegen het canvas. Uitgeteld. Wachtend op de scheidsrechter die een einde zou maken aan de kamp.

Zoals Clement

Eind november, onder Philippe Clement, was RB Leipzig met forfaitcijfers komen winnen in Jan Breydel. Club wilde die avond een stap zetten op het Europese toneel, overwinteren in een groep met ook PSG en Manchester City, maar het draaide uit op een ongemeen harde afknapper. Clement moest in de dagen nadien voor zijn job vechten.

Intussen is Schreuder dus de architect van blauw-zwart, maar hem rest de komende weken enkel nog de Jupiler Pro League. Daarin moet hij kampioen worden. “Anders hebben we gefaald”, besefte Vanaken. Als je meer dan 50 miljoen euro investeert en erin slaagt om Charles De Ketelaere en Noa Lang nog een jaar in Brugge te houden, dan is een nieuwe landstitel het minste wat je mag verwachten van dit Club.

Scheidsrechter Erik Lambrechts toont Denis Odoi de rode kaart. Beeld Photo News

Ook AA Gent gaat boeiende tijden tegemoet. Vanhaezebrouck mag in het weekend van Pasen (en van Parijs-Roubaix) nog eens naar het Koning Boudewijnstadion, de plek waar hij met KV Kortrijk destijds verloor van Lokeren. Vanhaezebrouck heeft nog altijd nachtmerries dat hij toen de verkeerde doelman heeft opgesteld.

Tijd voor revanche tegen zijn ex-club? Maar eerst moet AA Gent nog PAOK proberen uit te schakelen in de Conference League en in die champions’ play-offs zien te geraken. Competitie, beker én Europa: wat in Brugge de ambitie was, is bij de Buffalo’s de realiteit.

Anderlecht probeert zich vanavond voor de eerste keer sinds 2015 te plaatsen voor de finale tegen Gent. “Zeven jaar zonder bekerfinale, dat is lang voor Anderlecht”, bekende coach Vincent Kompany tijdens het persmoment. Na een discutabele strafschop in de blessuretijd wist paars-wit vorige maand een nederlaag in Eupen te voorkomen. Met 2-2 op zak moeten de spelers van Kompany in eigen huis kunnen afrekenen met Eupen.