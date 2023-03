‘Weet je wat ík schandalig vind? De prijzen voor de olympische tickets’: Nafi Thiam over geld en gezondheid na haar straf EK indoor

In de Ataköy Arena mocht Nafi Thiam zaterdag haar negende gouden medaille ophalen. Voor vijf van die medailles - die ze op de EK’s won - kreeg ze nooit een premie. Voor haar olympische titels in Rio en Tokio kreeg ze telkens 50.000 euro, vóór belastingen welteverstaan, en voor haar wereldtitels in Londen en Eugene keerde World Athletics respectievelijk 60.000 dollar (56.000 euro) en 70.000 dollar (65.000 euro) uit. European Athletics laat z’n atleten financieel evenwel in de kou staan en reikt geen winst- of recordpremies uit.

“Ik wist totaal niet of er prijzengeld te verdienen was,” zei Thiam. “Dat ik niets krijg, tot daar aan toe. Maar weet je wat ík schandalig vind? De prijzen van de olympische tickets. Het zijn de atleten die voor het spektakel en de show zorgen, maar ik ben er niet zeker van dat mijn familie me kan komen aanmoedigen in Parijs. Niet alleen de kaartjes zijn vreselijk duur, je moet daar nog de reis en overnachtingen bijtellen. Mijn jongere broer had zich ingeschreven voor de loterij voor de ticketverkoop, maar voorlopig worden alleen packages aangeboden en dat is echt onbetaalbaar. Hors prix. Hij gaat later nog eens proberen, wanneer er individuele tickets te koop zijn. Als olympische atleet kan ik wel aan tickets geraken, maar niet gratis, hoor. Je moet er net zo goed voor betalen.”

Wereldrecords, die worden op WK’s dan weer beloond met premies gaande van 50.000 dollar (47.000 euro) indoor, tot 100.000 dollar (97.000 euro) outdoor. Op het EK’s: niets. Thiam brak het wereldrecord op de vijfkamp - en tegelijk dus ook het Europese record, want het stond op naam van de Oekraïnse Dobrynska - voor de eer. Hoe hoog schat ze dat wereldrecord nu in, ten opzichte van al haar andere prestaties? “Ik maak geen klassement op tussen al mijn titels, medailles en records. Mijn wereldrecord is niet meer waard dan mijn andere prestaties, want een olympische titel is ook niet niks. ‘t Is vooral de max dat ik ze allemaal tegelijk heb. Uiteraard is het heel speciaal dat ik nu een wereldrecord op mijn naam heb staan - ik ben blij dat ik ze aan mijn palmares kon toevoegen.”

Eigenlijk was het wereldrecord in Istanboel geen primeur voor Thiam. In 2013 stelde ze al het WR bij de juniors scherper, maar omdat er geen dopingcontroleur in Gent aanwezig was, kon dat record niet gehomologeerd worden. “Of dit nu mijn eerste record in een lange reeks wordt? (lacht) Afwachten, hé. Ik zei het vrijdag al: ik ga mijn plannen nu niet radicaal omgooien en uit zottigheid alle kanten uitschieten door dat record. Het is een goed begin, laat ik het daar op houden.”

In Istanboel oogde Thiam erg relaxed. Niet zo verscheurd zoals op de Spelen van Tokio, of zo gespannen als op het WK vorige zomer in Eugene. Kan ze eindelijk weer genieten van een meerkamp? “Ik heb me zeker geamuseerd. Dat is ook de reden waarom ik aan dit EK indoor meedeed en dan presteer ik ook altijd op m'n best. Ik legde je het al uit: het EK diende als test voor het vervolg. Ik moést niet presteren. ‘t Is niet omdat de buitenwereld altijd veel van mij verwacht of alle blikken op mij gericht zijn, dat ik niet moet komen. Michael (Van der Plaatsen, haar coach, red.) en ik zitten op dezelfde golflengte: we zijn niet bang om zaken uit te proberen. Fysiek voelde ik me ook bevrij. Ik had geen enkel pijntje tijdens de vijfkamp, da’s toch een serieuze zorg minder. Misschien sta je daar minder bij stil wanneer je de atleten op de piste bezig ziet, maar dat is wel superbelangrijk. De route naar Tokio was fysiek heel moeilijk en Eugene... ik wist niet eens of ik er wel zou raken. Ik heb er toen zelfs aan gedacht of het niet beter zou zijn om een seizoen over te slaan. De fysieke problemen waren toch chronisch aan het worden. We waren er in Zuid-Afrika twee-drie maanden mee bezig om die op te lossen. En hier voelde ik me weer in orde.”