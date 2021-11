Weer wangedrag bij fans Antwerp en Frankfurt: Bengaals vuur en voetzoekers

Op het uur ontstaken de Belgische fans massaal Bengaals vuurwerk in het bezoekende vak. Iets later ontplofte een voetzoeker aan Duitse zijde. Verschillende spelers kregen pijn aan hun oren. Ook in het slot werd nog met vuurpijlen gegooid. Beide ploegen mogen zich aan een fikse boete verwachten.

Antwerp bleef gisteravond in Frankfurt steken op 2-2. Daardoor is het uitgeschakeld in Europa. Engels moest de wedstrijd aan zich laten voorbij gaan. De verdediger sukkelt met een lichte blessure. Bij Antwerp wilden ze geen enkel ­risico nemen met het drukke programma van de komende weken in het achterhoofd.

