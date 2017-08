Weer geen wereldtitel voor polsstokspringer Renaud Lavillenie, goud voor Sam Kendricks

Sam Kendricks heeft zich gisteravond laat in Londen tot wereldkampioen polsstokspringen gekroond. De 25-jarige Amerikaan ging als enige over 5m95. Een sprong over 5m89 was voor de Pool Piotr Lisek goed voor zilver. De Fransman Renaud Lavillenie overwon dezelfde hoogte, maar had daar een poging meer voor nodig.

©Getty Images De Belg Arnaud Art faalde drie keer op de aanvangshoogte van 5m50 en eindigde zo op een gedeelde tiende plaats.



Het is de eerste grote titel voor Kendrick. Vorig jaar moest hij op het WK indoor met zilver vrede nemen en op de Olympische Spelen met brons.



Lavillenie, al jaren 's werelds beste polsstokspringer, is met 6m16 wereldrecordhouder, veroverde al olympisch goud in 2012, werd datzelfde jaar wereldkampioen indoor en grossiert in Europese titels, maar op een WK outdoor wil het maar niet lukken voor de 30-jarige Fransman. Hij mocht voor de vijfde keer het podium op, maar nog nooit mocht hij op het hoogste schavotje plaatsnemen. ©Getty Images ©Getty Images