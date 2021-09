Weelde in de aanval, miserie in de verdediging: Rode Duivels verslaan Estland met 2-5

Een handjevol doelpunten van de Rode Duivels, dat zijn we gewend tegen dit soort tegenstanders. Twee tegengoals: dat is nieuw. Maar het dreigt in de nabije toekomst het nieuwe normaal te worden bij de nationale ploeg. De Belgen kunnen niet meer zo goed verdedigen. Sire, we hebben dringend nood aan verdedigers.

De eerste interland na Euro 2021 begon voor België zoals het EK eindigde, met een tegenstander die vanaf links kon drijven met de bal (toen Insigne, nu Käit, een 23-jarige Est die profvoetbal speelt in Slovenië), onze defensie die ging wijken en wijken, en Thibaut Courtois die gevloerd werd in de verste hoek. De geschiedenis herhaalt zich bij de nationale ploeg. Als zij achterin moeten verdedigen met ruimte voor en achter zich, verzuipen ze.

Jason Denayer, Dedryck Boyata en in mindere mate Toby Alderweireld hadden geen controle over de omschakelingsmomenten van Estland. Ze verloren vaak duels, verdedigden slapjes en straalden simpelweg geen autoriteit uit. De realiteit is zorgwekkend. In de wachtkamer zitten geen Kompany’s of Vermaelens. Zinho Vanheusden, over zijn meerwaarde is iedereen overtuigd. Maar wat nog? Delcroix, Bornauw… Moeten we nog hopen op Björn Engels?

De Rode Duivels dreigen in de nabije toekomst een hellend vlak te zijn. Kun je straks op die manier nog een rol van betekenis spelen in de laatste week van een groot toernooi?

Mooie actie Carrasco

Over de aanval moet niemand zich zorgen maken, daar loopt Romelu Lukaku. In acht van de tien interlands is hij een garantie op succes. Hij draaide er gisteravond opnieuw twee tegen de netten. Zondag tegen Tsjechië speelt Lukaku zijn honderdste interland. Een staande ovatie van de Heizel is dan op zijn plaats.

Voorts was de actie op de achterlijn van Yannick Carrasco die leidde naar een doelpunt van Axel Witsel een schilderwerk.

En er zijn altijd nog Eden Hazard en Kevin De Bruyne, althans minstens tot Qatar 2022, Jérémy Doku, Thorgan Hazard én Leandro Trossard. Hij blonk uit in maart tegen Wit-Rusland en ook in Estland was hij bij de beteren. Trossard is zo iemand voor de groepsfase van een groot toernooi.

Dedryck Boyata en Rauno Sappinen. Beeld Photo News

De Duivels waren best oké na de vroege achterstand. Het samenspel vlotte aardig, ondanks een gebrek aan automatismen. Er werd máár vijf keer gescoord.

Roberto Martínez was na het geblesseerd uitvallen van Youri Tielemans (een trap op zijn enkel) noodgedwongen gestart met Hans Vanaken naast Witsel. Andere opties had de bondscoach niet meer. Vanaken scoorde en strooide geregeld met fijnzinnige balletjes. Vanaken tegen Estland: dat vloekte niet. Net zomin als het wittekopje van Alexis Saelemaekers veel fout kon doen tegen deze ploeg. Tien minuten voor de rust zorgde Saelemaekers bijna voor de 1-3. Hij kreeg de bal aangespeeld aan de zestienmeter, maar hij mikte op de lat.

U leest het: op den duur was dit meer Expeditie Martínez dan een serieuze interland. Veel experimenten en puzzelstukjes toevallig bij elkaar gelegd.

Gefrustreerde Courtois

Lukaku en Hazard waren gaan rusten. Zelfs in de defensie leek de rust teruggekeerd. Het slotkwartier in Tallinn was voor Albert Sambi Lokonga. Deze middenvelder van Arsenal is wél de toekomst.

Het verhaal in Tallinn eindigde evenwel zoals het begon: met Estland dat een tweede keer scoorde. Van in de kleine rechthoek. Erik Sorga, spits bij VVV Venlo, kon de bal binnenlopen. In de slotfase waren nog een paar hete standjes voor het doel van een ongetwijfeld gefrustreerde Courtois.

De weelde van verdedigers is niet meer. Geen jonge Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld meer. Geen Kompany meer. Het wordt leven met minder.

Zondag zal het scherper moeten in de defensie, dan komt Tsjechië naar Brussel. Mits winst kunnen de Belgen dan al een wellicht beslissende stap richting Qatar zetten.