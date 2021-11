‘We willen sfeer maar geen polonaise’: op Zesdaagse van Gent primeert vooral het sportieve

Topsport of volksfeest? Normaal gaan de twee hand in hand tijdens de Gentse zesdaagse, gisteren was het kiezen. Een pintje drinken kon niet rond de piste. Het Kuipke was exclusief voor de renners en de échte wielerfans. En dat werkte zowaar.

Iets na zes uur gisteravond, het is nog 2,5 uur tot de start van de Zesdaagse: Robbe Ghys tikt DJ Frans op de schouder. Of hij de nummers mag doorgeven die hij en Kenny De Ketele hebben uitgekozen voor deze week. DJ Frans noteert: ‘One More Time’ van Daft Punk voor de ploegvoorstelling, symbolisch bij het afscheid van De Ketele, en ‘The First Rebirth’ van Jones & Stephenson voor de individuele sprintnummers, een pompend technonummer.

Zo gaat dat in een zesdaagse: de renners zorgen mee voor de sfeer, op en naast de piste. Met de bedoeling dat het dit jaar vooral prijs is op de piste, corona laat geen zotte feestjes aan de zijlijn toe. Een moeilijke oefening, want in het Kuipke is het altijd hinken op twee gedachten: het randgebeuren in de vip en op het middenplein zijn even belangrijk als de koers. “Laat dit de kans zijn om het eens anders te doen”, zei Kenny De Ketele. “Een pint drinken is plezant, maar nu kunnen de mensen misschien ontdekken dat de koers nog boeiender is.”

Pintjes drinken verschuift deze week letterlijk naar het zijplan: drank en eten zijn enkel toegestaan in de catacomben en in een dranktent buiten. Andere maatregelen: verplichte mondmaskers, het Corona Safe Ticket en extra ventilatie. “Dat geeft een aparte situatie”, legde Gert Van Goolen van organisator Golazo uit. “Je hebt mensen die vinden dat er te veel maatregelen zijn genomen, anderen hadden liever nog strengere regels gezien.”

Rustigere muziek

Het was de grote schrik van de organisator: dat de mensen daarom zouden afhaken. Niemand wil lege tribunes of een leeg middenplein — o horror. De Zesdaagse kwam gisteren een beetje traag op gang, al is dat in gewone jaren vaak ook zo. Maar het publiek liet de renners niet in de steek. Om negen uur zat het Kuipke aardig vol, ook het middenplein. In de biertent was het minder druk. Dat Kenny De Ketele, een van de thuisrijders, de eerste puntenkoers won na een prangende spurt tegen Michael Morkov gaf de sfeer een duwtje in de goeie richting.

Want dat merkte je wel: de dj en de speakers die het publiek traditioneel opjutten, hielden zich een beetje in. “Dat is zo afgesproken”, vertelde omroeper Denis Herman. “Het is de bedoeling om vooral sportieve informatie te geven. Het publiek zot maken is in deze omstandigheden niet zo verstandig.”

Twee iconen in het Kuipke: Mark Cavendish en Iljo Keisse. Beeld Photo News

DJ Frans gebruikte daarom een aangepaste playlist. “Wat minder Vlaamse kermis en iets meer rustige nummers”, zei hij. Het is zoeken naar evenwicht. “We willen sfeer, maar geen polonaise.” Laura Lynn moest daarom wijken voor Stromae, Christoff werd vervangen door Vangelis. “Maar af en toe een toffe Vlaamse schlager kan wel”, aldus DJ Frans. “Alleen draai ik dan ‘La Mamadora’ van Bart Kaëll in plaats van De Marie-Louise. Net iets kalmer.”

De organisatie keek nauwlettend toe. Gisteravond om elf uur was er al een eerste evaluatie met mensen van de Stad Gent. Deze voormiddag is er nieuw overleg en zo gaat het de komende dagen voort. Het nationaal veiligheidsoverleg van vandaag wordt uiteraard ook van kortbij opgevolgd. “We denken dat we juist gedaan hebben door zelf al op voorhand strengere maatregelen te nemen”, zegt Gert Van Goolen van Golazo. “Je kan niets uitsluiten, maar de kans is groot dat we zes dagen koers krijgen, met publiek.”

Gisteren bewees alvast dat het kan op een gecontroleerde manier. “Deze week kan een feest worden”, zei Christophe Impens, de eindverantwoordelijke bij Golazo. “Als iedereen zijn best doet. We hebben de renners gewaarschuwd dat dit een light-versie van de Zesdaagse kan worden qua decibels, maar niet wat het sportieve betreft. We rekenen op hen om er een knal op geven.”