Watrin schenkt België 3e medaille op EK atletiek indoor

Watrin zette in de finale 45.44 op de tabellen, een verbetering van zijn eigen Belgisch record, dat hij vrijdag in de halve finales op 45.82 had gebracht. In de finale moest hij enkel de Noorse sensatie Karsten Warholm laten voorgaan, die in 45.35 naar het goud snelde. Ook Alexander Doom stootte knap door tot de finale maar moest in extremis passen met een lichte hamstringblessure.