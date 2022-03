Watrin loopt Belgisch record, Rosius faalt in Belgrado

Op de 3.000 meter kwalificeerde zowel Michael Somers (zevende in zijn reeks in 7:51.89) als Isaac Kimeli (derde in zijn tragere reeks in 7:55.75) zich voor de finale, die zondag wordt gelopen. Elliot Crestan mag dan weer vandaag aantreden in de finale van de 800 meter. De Belgische recordhouder finishte als tweede in zijn reeks in 1:48.53. Aurèle Vandeputte kon zich niet kwalificeren voor de finale, hij eindigde pas als vijfde en voorlaatste in 1:49.59.

Julien Watrin van zijn kant strandde op een zucht van de finale op de 400 meter. Hij finishte pas als vierde in zijn halve finale, nadat hij in de reeksen nochtans een Belgisch indoorrecord had neergezet met 45.88. In de halve finale bleef hij met 46.54 onder zijn eigen verwachtingen.

Bij de vrouwen ontgoochelde Rani Rosius op de 60 meter. De Genkse raakte niet door de reeksen en moest met een 28ste tijd (7.33) afdruipen. Camille Laus raakte op de 400 meter evenmin door de reeksen. Met een elfde tijd van 52.51 viel ze nipt uit de boot voor de halve finales.