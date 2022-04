Wat zijn Van Aerts trainingswaarden nog waard na 230 zware kilometers?

Alles went, ook een parcoursverkenning zonder Wout van Aert. Jumbo-Visma deed het twee weken geleden op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen en gisteren opnieuw op de kasseistroken van Parijs-Roubaix. Maar dit keer was er ook goed nieuws: de Belgische kampioen start zondag.

MG en BVDC

Er kwam gisterenmorgen goed nieuws: zondag rijdt Wout van Aert Parijs-Roubaix. “De medische staf heeft de knoop doorgehakt”, beweert Grischa Niermann van Team Jumbo-Visma. “Ik ben een ploegleider, ik kan niet bepalen of hij fit is of niet. Ik was wel blij toen ik het nieuws hoorde dat hij start.”

Van Aert miste vanwege het coronavirus al de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Jumbo-Visma wilde de renner niet overhaast zijn rentree laten maken. “Na een coronabesmetting zijn we uitermate voorzichtig met de gezondheid van onze renners”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “De medische staf heeft daar een belangrijke rol in. Er is een arts vier dagen bij Van Aert geweest om te monitoren wat de reactie van training was op zijn lichaam. Hij heeft ook uitgebreide onderzoeken gehad voordat hij de training heeft hervat.”

Begin deze week gaf de medische staf aan dat de Belgische kampioen volledig belastbaar is en op topsportniveau inspanningen mag doen. “Zijn gezondheid is volledig in orde. Maar na een week isolatie is van topvorm natuurlijk geen sprake meer.”

Offensief koersen

Zijn aanwezigheid is heel belangrijk voor de ploeg, zegt Niermann. “We gaan niet ontkennen dat we Van Aert in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race hebben gemist. Zelfs al hebben we daar een goede wedstrijd gereden met Tiesj Benoot en Christophe Laporte. We hebben dit voorjaar een aantal keren laten zien hoe we graag koersen, met Van Aert erbij. Zo hebben we de Omloop en de E3 Harelbeke gewonnen.”

Of dat zondag opnieuw kan? Niermann twijfelt. “Ik ken zijn conditie niet. Hij is ziek geweest, niet ernstig, maar het heeft hem wel teruggeworpen. Hij zal zondag niet in de vorm van zijn leven zijn. Hij is wel gezond genoeg om te starten. We kunnen alleen maar hopen dat hij komt om te winnen. Het vraagteken blijft. Als Van Aert de Ronde van Vlaanderen had gewonnen en op het podium had gestaan in de Amstel, dan kwam hij zondag als favoriet aan de start.

“Aan de andere kant gaat het trainen weer erg goed. Daarom kunnen we hem opstellen. Waren de trainingen niet goed geweest, dan had hij zondag niet gereden. Of hij kan winnen, dat durf ik niet te zeggen. Trainingswaarden zijn niet hetzelfde als hoe een renner zich voelt op het einde van een koers van 230 kilometer of meer. Dat moeten we zondag afwachten.”

Wout van Aert in Gent-Wevelgem, zijn laatst verreden klassieker van het voorjaar. Beeld BELGA

Van Aert wilde volgens de ploegleider heel graag rijden. “Ook voor hem was het wachten op groen licht van de ploegdokters”, klinkt het. “Het gaat hopelijk goed met hem, maar de verkenning kwam te vroeg. Zo’n verkenning hoeft ook niet per se voor Van Aert. Hij heeft al een paar keer Parijs-Roubaix gereden.” Van Aert nam deel in 2018 (13de), 2019 (22ste) en 2021 (7de).

Dat hij vandaag of morgen misschien nog een ritje maakt, stelt Niermann. “Zo’n verkenning moet ook haalbaar zijn. Het mag hem geen hele dag kosten. Hij hoeft niet per se de kasseien te hebben om op de Roubaix-fiets te rijden.”

Van Aert krijgt zondag een vrije rol. “We zullen zien hoe het gaat. Het draait niet enkel om Van Aert. We hebben Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck, Mike Teunissen. Zij kunnen ook ver komen en een finale rijden.” Naast de genoemde renners komen nog Mick van Dijke, Timo Roosen en Edoardo Affini aan de start voor Jumbo-Visma. “In Parijs-Roubaix heb je meer dan één plan nodig, er kan heel veel gebeuren onderweg. We zullen nog altijd een sterke ploeg hebben. Het is ook niet dat de topfavoriet altijd de koers wint.”

Knieprobleem Roglic

De medische staf van Jumbo-Visma heeft nog maar net de knoop doorgehakt over het wederoptreden van Wout van Aert na zijn covidbesmetting of er dringt zich al een nieuw probleem op met een van de kopmannen. Primoz Roglic ondervindt hinder aan zijn knieën.

De Sloveen eindigde vorige week achtste in de Ronde van het Baskenland, maar acteerde er niet op volle kracht. Of het gaat om een blessure of overbelasting is nog niet geweten. Het probleem wordt nog volop onderzocht.

Door de kniepijn is het hoogst onzeker dat Roglic woensdag zal aantreden in de Waalse Pijl en volgende week zondag kan starten in Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd vorig jaar tweede in Hoei bij zijn eerste deelname. In 2020 won hij nog in Luik.

Maandag vliegt Roglic naar België. Tegen dan wil Jumbo-Visma de knoop doorhakken. Wel staat vast dat de Nederlandse ploeg geen risico’s zal nemen met haar Tour-kopman om de voorbereiding op de maand juli niet in het gedrang te brengen. Met Tiesj Benoot en Jonas Vingegaard hebben ze bij Jumbo-Visma alleszins nog voldoende andere ijzers in het vuur voor de Waalse Pijl.

De perikelen van Roglic hebben niets te maken met het feit dat La Doyenne is toegevoegd aan het wedstrijdschema van Van Aert. Die wil Luik graag rijden, maar beslist pas zondag na Parijs-Roubaix of hij fysiek voldoende paraat is om in het laatste monument van het klassieke voorjaar een rol van betekenis te spelen.