Wat nu voor Evenepoel? ‘De Tour is mogelijk. Hij zal misschien geen 100 procent zijn, maar 98 procent moet lukken’

Weg roze droom. De opgave van Remco Evenepoel in de Giro is onvermijdelijk. ‘Want elk virus, en zeker covid, brengt een risico voor het hart met zich mee’, zeggen artsen. De wereldkampioen moet zijn hele zomer en najaar herbekijken.

1. Wat is er de voorbije dagen gebeurd?

Zaterdagochtend, bij het ontbijt, leek er weinig aan de hand. Remco Evenepoel (23) had niet de beste nacht achter de rug en er bleek behoorlijk wat vocht uit zijn schaafwonden te zijn gekomen, maar op dat moment deed niets aan covid denken. Dat hij in de finale van de ‘muurtjesrit’ de aanval van Primoz Roglic niet kon beantwoorden deed ook nog geen alarmbellen afgaan.

Pas toen Evenepoel zondag na een knalstart een terugval kende in de tijdrit begon het binnen de ploeg te dagen dat er iets niet pluis was. Op grinta trok Evenepoel de dagzege en roze trui nog naar zich toe, maar na afloop klaagde hij over een verstopte neus. Zijn vrouw wees hem op een koortsblaasje op de lippen, Evenepoel antwoordde tussen de tanden dat hij ziek aan het worden was.

Het sein voor ploegdokter Toon Cruyt om een dag vroeger dan gepland een coronatest af te nemen. Die was twee keer positief. Opvallend is dat alle andere teamleden negatief testten. Het doet vermoeden dat Evenepoel extern werd besmet.

2. Waarom stapt hij uit de Giro?

De beslissing is door Soudal-QuickStep genomen. Er is geen enkel reglement dat Evenepoel verplicht om op te geven. Giro-organisator RCS Sport doet geen controles meer op corona en laat de medische beslissingen over aan de ploegen. Het is bekend dat sommige renners ondanks een positieve test gewoon koersen. Vaak hangt het af van de symptomen. Ook de graad van besmettelijkheid speelt een rol. “Zelf mocht ik daarom vorig jaar de Vuelta afwerken ondanks een licht positieve test”, zegt analist Jan Bakelants. De jonge Spanjaard Juan Ayuso eindigde na een positieve test zelfs op het podium in Madrid.

RCS hoopte op zo’n scenario en vroeg Soudal-QuickStep te wachten tot deze ochtend om de knoop door te hakken, maar dat stuitte op een njet van ploegdokter Cruyt. Hij stelt de gezondheid van zijn renner boven alles en kreeg daarbij de steun van CEO Patrick Lefevere.

3. Hoe ziek is Evenepoel?

Hij voelde zich de voorbije dagen slapjes en stond maandagochtend op met een hoest. De ploeg voorziet een week tot tien dagen rustig herstel. In de komende uren of dagen wordt een echocardiogram genomen. Een routinecontrole, maar tegelijk een must: Evenepoel blijft een atleet met een covidinfectie die zware fysieke inspanningen heeft geleverd.

“Elk virus, en zeker corona, brengt een zeker risico voor het hart met zich mee”, zegt Kris Van der Mieren, dokter bij de Belgische wielerbond. “Een virale infectie kan myocarditis veroorzaken, een ontsteking aan de hartspier. Er kan geen discussie over bestaan dat in het geval van Evenepoel de juiste keuze is gemaakt. Hoe groot het doel ook is, het kan niet de bedoeling zijn om risico’s te nemen met zijn gezondheid.”

Evenepoel oogt erg vermoeid na zijn tijdrit in Cesena. Beeld BELGA

4. Wanneer komt hij opnieuw aan koersen toe?

Evenepoel ziekt de komende dagen uit in Schepdaal. Mogelijk maakt hij zijn rentree in de Baloise Belgium Tour (14-18 juni). Hij is vooral gecharmeerd door de rit met aankomst in Brussel, die via Schepdaal passeert. Maar evengoed legt hij de lat hoger en rijdt hij in juni nog een WorldTour-koers (Dauphiné of Zwitserland) in aanloop naar het BK tijdrijden en het BK op de weg.

“Dit scenario heeft nooit op tafel gelegen. Dit moet allemaal nog worden besproken”, klinkt het bij Soudal-QuickStep. Wel zeker is dat het WK in Glasgow (weg- en tijdrit) van begin augustus een hoofddoel blijft, net als de Ronde van Lombardije in het najaar.

5. Is de Tour een optie?

“Theoretisch kan het”, zegt Jan Boone, professor inspanningsfysiologie aan de UGent. “Top zijn in de Tour na drie weken Giro is onmogelijk, maar Evenepoel heeft slechts negen ritten gereden. De opgestapelde vermoeidheid is beperkt. Als hij eind deze week mag fietsen, aan lage intensiteit, kan hij klaar geraken voor de Tour. Hij zal misschien geen 100 procent zijn, maar 98 procent moet lukken. Het wordt een ander verhaal als hij zwaar ziek wordt en pas over veertien dagen kan trainen.”

Er spelen nog elementen. Wil Evenepoel dit bijvoorbeeld wel? Wat met zijn klimploeg, die nog in de Giro zit: kan hij zonder die ploegmaats iets doen in de Tour? En hoe nadelig is het dat hij het parcours niet heeft verkend?

Vader Patrick Evenepoel: “De druk die gepaard gaat met een Tour-deelname mag je niet onderschatten.” Boone wijst er ook op dat een Tour-deelname ten koste kan gaan van zijn WK-kansen. Het WK op de weg wordt dit jaar op 6 augustus gereden, de tijdrit op 11 augustus. “Het wordt niet simpel om zijn Giro-piek zo lang te rekken.”

Als hij nog een grote ronde wil rijden, lijkt de Vuelta een comfortabelere keuze. “Dan is er tijd genoeg om een normale voorbereiding te maken”, zegt Boone. “Dan kan hij nu even afbouwen, bij zijn positieven komen en opbouwen richting augustus. Op die manier kan hij ook fris aan het WK beginnen.”

Ook dit is speculatie, want is Evenepoel geïnteresseerd om opnieuw de Ronde van Spanje te rijden? Hij heeft er wellicht nog niet eens over nagedacht. En er zijn andere opties. Eerder gaf hij aan dat hij graag nog een keer de Canadese eendagskoersen zou rijden, Quebec en Montreal. Dat kan een aanloop zijn naar de Ronde van Lombardije.