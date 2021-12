Wat moeten we onthouden van de ‘Pano’ met Dejan Veljkovic: ‘Alle zwarte betalingen netjes in een schriftje... Je kunt het je meteen voorstellen’

Heeft Veljkovic eigenlijk veel nieuwe dingen verteld?

“Voor wie het dossier van nabij gevolgd had, viel er dinsdag weinig hard nieuws te rapen. Veljkovic had eind november een regeling afgesloten met het gerecht als spijtoptant, de eerste uit de Belgische geschiedenis. Dat memorandum lekte snel uit en zo leerden we dat hij miljoenen aan steekpenningen had betaald en allerlei zwartgeldconstructies had opgezet. Wel volledig nieuw was dat hij toenmalig bondscoach Georges Leekens ervan beschuldigt om verdediger Derrick Tshimanga speciaal bij de nationale ploeg op te roepen omdat hij Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht een dienst wilde bewijzen. Leekens zou immers 200.000 euro zwart geld gekregen hebben als voorschot om trainer te worden bij Lokeren, maar twee weken later haakte hij af. Het geld betaalde hij nooit terug.”

“Door allerlei pikante details maakte Veljkovic de intussen bekende feiten ook levendig en tastbaar: Lambrecht die een broodzak met 400.000 euro op tafel zet als voorschot voor trainer Peter Maes, ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck die met Veljkovic naar Antwerpen gaat om voor tien- à twintigduizend euro aan hemden uit te kiezen, alle zwarte betalingen die netjes in een schriftje genoteerd werden... Je kunt het je meteen voorstellen.”

Herman Van Holsbeeck trok met Veljkovic naar Antwerpen gaat om voor tien- à twintigduizend euro aan hemden uit te kiezen. Beeld BELGA

Kunnen we er eigenlijk op vertrouwen dat wat hij vertelt ook waar is?

“Veljkovic is in dit verhaal zeker niet de held: hij heeft 30 miljoen euro witgewassen, scheidsrechters, bestuurders en spelers benaderd om wedstrijden te vervalsen en smeergeld betaald om zijn spelers bij bepaalde clubs binnen te loodsen. Nog voordat er huiszoekingen plaatsvonden in Operatie Zero hadden de speurders hiervan al honderden bewijsstukken in handen. Zij hadden toegang tot zijn mailbox en onderschepten zo tientallen valse contracten en facturen. Via meldingen aan de antiwitwascel wisten ze al jarenlang dat Veljkovic miljoen euro’s cash ging afhalen in een Genks bankkantoor. Veljkovic wist dus dat hij niet kon ontsnappen aan een zware straf. En daarom werkte hij mee met het gerecht. De speurders konden zo vooral te weten komen voor wie de zwarte cashbetalingen bestemd waren.”

“Maar door als spijtoptant op te treden, mag Veljkovic in de bijna vijftig verhoren die hij had bij de federale politie over geen enkel element liegen, anders kan zijn regeling met het parket vervallen en riskeert hij vijf jaar effectieve gevangenisstraf. Het zijn dezelfde verklaringen die hij op tv aflegde. Er kan dus van uitgegaan worden dat veel hiervan waarachtig is, alhoewel alle betrokkenen met klem ontkennen. Het zal ook niet eenvoudig zijn voor het parket om aan te tonen dat het zwart geld bij bepaalde is terechtgekomen. Zij zullen het niet op hun rekening gezet of onder de matras gestoken hebben.”

Dejan Veljkovic in de ‘Pano’-reportage. Beeld vrt

Hoe gaat het nu verder?

“Bij het parket wordt er naarstig voortgewerkt aan de vordering, die normaal gezien begin volgend jaar afgerond zou worden. Op dat moment komen we te weten wie allemaal voor de raadkamer zal moeten verschijnen. Zij kunnen nog aanvullend onderzoek vragen, wat hier ongetwijfeld zal gebeuren. Pas daarna beslist de raadkamer wie er doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. Sommigen zullen waarschijnlijk de kans krijgen om een minnelijke schikking af te sluiten met de fiscus.”

Weten we nu alles over dit dossier?

“Nee, in Operatie Zero is er nog één grote onbekende: het luik-Bayat. Mogi Bayat is een andere spelersmakelaar, die ook werd gearresteerd in november 2018. Ook bij hem werden er maandenlang telefoontaps gedaan en computeronderzoek uitgevoerd. Daarbij werden sowieso gevallen van btw-fraude vastgesteld. Maar wat hem nog allemaal aangewreven kan worden, is niet bekend. Hij besliste om niet mee te werken met het gerecht. Bayat is intussen trouwens alweer volop actief als voetbalmakelaar, alsof er nooit iets gebeurd is.”