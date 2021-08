‘Wat een geluk dat Emma bij de Cats speelt, want zonder haar zou het moeilijk zijn’

Julie Allemand staat vandaag samen met de Belgian Cats tegenover gastland Japan in hun kwartfinale op de Olympische Spelen. De speelster van het Amerikaanse Indiana Fever benadrukt nog eens de enorme invloed van Emma Meesseman. ‘Zij is van een andere planeet, hé’

Stel vijf vragen aan Julie Allemand (25) en ze praat je bandje vol. Enthousiast en recht uit het hart. Zeg het woord ‘Japan’ en ‘loting’ en meteen schiet de Luikse in vijfde versnelling. “Ik heb een sprongetje van blijdschap gemaakt toen ik het hoorde. Misschien gek om zo te denken als je weet hoe sterk Japan hier bezig is. In een lastige poule verloren ze alleen tegen de VS. En toch denk ik dat het mogelijk is om te winnen. We kennen Japan van binnen en van buiten. We verloren er in juli nog vriendschappelijk van maar dat gaf een vertekend beeld van wat wij waard zijn. Om te beginnen was Jana Raman er niet bij, dat maakt al een verschil. En we weten perfect welke fouten we tegen hen maakten.”

Na de nederlaag tegen China was je hard voor de Cats die niet Emma Meesseman heten. Is de boodschap aangekomen?

“Dat was niet slecht bedoeld. We waren ons er allemaal van bewust dat we individueel onze verantwoordelijkheid niet opnamen en dat Emma het niet alleen kan klaren. Als we vandaag zo spelen, dan gaan we eruit. Iederéén moet klaar zijn, anders redden we het niet. We hebben de volledige kern nodig. Maakt niet uit of je nu twee, tien of twintig minuten op het parket staat – je moet alles geven. Eén balverlies kan je de zege kosten, één steal kan je de match doen winnen. We krijgen een uitzonderlijke kans om op de Spelen in de kwartfinale te staan en als je er de loting bij neemt, dan zie je dat ook de halve finales mogelijkheden bieden. Spanje of Frankrijk: dat is niet bij voorbaat verloren zoals tegen de VS. Dat mogen we niet vergeten. Daarom: veertig minuten, let’s go.”

Winnen betekent ook dat je minstens voor een medaille mag spelen.

“Ook al, ja. Daarom is de kwartfinale de belangrijkste match van allemaal. Een halve finale mag je verliezen, dan nóg kan je om het brons spelen. Dit zijn de Spelen, hé – eerlijk gezegd zal het me worst wezen welk kleurtje het is, als we maar een medaille winnen. Vandaar: we moeten honderd procent klaar zijn. We weten dat één-tegen-één-situaties defensief cruciaal worden. Soms laat je hen beter een lay-up of zo maken dan hen de kans op een driepunter te geven want daar ligt hun grote kracht.”

Beeld BELGA

Volgens de coach zal het inside spel bepalend zijn, maar Linskens stelde teleur tegen China. Kan zij het verschil maken tegen Japan?

“Tuurlijk wel. Ik geloof in haar, iederéén gelooft in haar. Kan me niet schelen als ze nul op zes shot, als ze dan aan de andere kant zes blocks zet. Uiteraard zien we ‘Kiki’ graag scoren, maar het is zoals de coach zegt: de sleutel ligt inside en we moeten gebruik maken van haar gestalte. Als Kiki in haar dagje is, kan niemand haar afstoppen en daar moet ze zelf ook in geloven. We doen niet liever dan haar inside te bedienen, maar defensief zal ze wel hulp nodig hebben want het is als center niet makkelijk om te verdedigen op van die kleine beweeglijke speelsters.”

Iedereen gelooft in Linskens, zeg je, maar gelooft zij wel in zichzelf?

“Welke atleet twijfelt vroeg of laat niet aan zichzelf? Op het EK was Kiki heel goed, nu heeft ze misschien even een inzinking maar dat kan elke speelster overkomen. Belangrijk is dat ze reageert en zegt: ‘De volgende match stá ik er.’ We vragen niet dat ze dertig punten maakt, daar zorgt Emma wel voor (lacht), maar dat ze voor elke bal vecht.”

Hoe kijk jij naar de prestaties naar Emma?

“Zij is van een andere planeet, hé. Emma is... Emma. We zijn dat gewend en dat lijkt zo normaal, maar als je erover nadenkt: wat een geluk dat ze bij de Cats speelt, want zonder haar zou het moeilijk zijn. Petje af, maar Emma wil maar één zaak: een medaille. En ik ga er alles doen om haar daarbij te helpen. Emma neemt niet makkelijk het woord – vorig jaar zei ze niets – maar nu stuurt ze toch elke avond een whatsappje rond. Ze is aanwezig. Na de eerste training zocht ze me op en zei: ‘Dit is de zaal waar het gaat gebeuren.’ En ik zei: ‘Oké, Emma.’ Zo’n klein zinnetje... Ik krijg er alweer kippenvel van. We moeten vooral niet denken dat er over drie jaar wel een nieuwe kans komt, want dan zijn we er misschien niet eens bij. Het moet nú gebeuren.”