Wat doet Neymar hier op reuzegrote stoel?

Neymar kroop aan de VN-zetel in het Zwitserse Genève met een voetbal op de 'Broken Chair'-sculptuur, een reuzegrote stoel met een symbolisch geamputeerde poot. "Vanop de iconische sculptuur heeft Neymar een boodschap aan alle landen van de wereld gericht, om hen op te roepen personen met een handicap beter in de samenleving op te nemen", aldus Handicap International in een mededeling.



De Braziliaanse aanvaller zou al langer met het lot van kinderen met een amputatie inzitten. "Hij wil projecten rond dit thema wereldwijd ondersteunen en heeft ook de wens uitgedrukt om een bezoek op het terrein te doen. Met deze samenwerking stelt Neymar zijn immense populariteit ten dienste van de meest kwetsbaren ter wereld."