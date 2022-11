Wat de grote Messi-show moest worden, draaide uit op een nachtmerrie

Lionel Messi en Argentinië hebben meteen een serieus blauwtje gelopen. De nederlaag tegen Saudi-Arabië had niet gehoeven, en het niveau na rust doet de wenkbrauwen fronsen. Een Argentijns drama met twee gezichten, ook voor de regisseur.

Eén man op de covers van alle Argentijnse kranten gisteren. La última oportunidad. De laatste kans. Niet voor Argentinië, wel voor die ene man. D10s. Lionel Messi. Begonnen aan zijn laatste wereldbeker.

Hij liep voorop in de strijd, met een trotse glimlach op zijn gezicht tijdens de volksliederen. Messi had vooraf aangegeven dat hij meer zou gaan genieten van dit WK. De Copa América was al binnen. Die felbegeerde prijs met zijn land al op zak. No pressure. Of toch minder.

Fiere aanvoerder Messi maakte na het eerste fluitsignaal plaats voor zwervende Messi. Even in alle sereniteit het spelletje gadeslaan. Hij sjokte wat tussen de lijnen. Hield zijn tegenstanders in de gaten. Persoonlijke bodyguards De Paul en Paredes moesten het achter hem maar zien te rooien.

Bijna stond het na twee minuten al 1-0. Messi kreeg plots een bal voor de voeten. Doelman Al Owais ging goed plat. Een vleugje symboliek volgde. Minuut 10. De Messi-minuut. En Argentinië kreeg toch wel een strafschop zeker. ‘La Pulja’ – de Vlo – achter de bal. Koelbloediger binnenschuiven kan haast niet. 1-0. Doelpunt nummer 92 voor Argentinië.

De Saudi’s kregen Messi, en met hem de hele Argentijnse ploeg, nauwelijks aan banden gelegd. Bij de rust had het zomaar 4-0 kunnen staan, als de Argentijnen wat meer op buitenspel hadden gelet. Eerst Messi, daarna twee keer Lautaro Martínez: drie keer goal, maar even vaak afgekeurd.

De krappe voorsprong aan de rust gaf een vertekend beeld. Argentinië was heer en meester. En Messi, in de schaduw van Martínez acterend, was tegelijk regisseur van dat alles. Bij de helft van de schoten op doel was hij betrokken. Veruit de gevaarlijkste man, zelfs zonder heel goed te moeten zijn.

Donderslag

Maar wat er nadien gebeurde, had niemand zien aankomen. Acht minuten na rust stond Argentinië plots op achterstand. Eerst Al Shehri met een laag schot na te wijkend verdedigen, daarna Al Dawsari met een knappe knal. Twee halve kansen, wel twee keer raak. Een donderslag bij heldere hemel.

De regisseur ging mee ten onder op het toneel. Al na twee minuten lag Messi met balverlies aan de basis van die gelijkmaker. Een mentale dooddoener vanjewelste. Van alle spelers op het veld leed hij in die tweede helft het vaakst balverlies. Dertien keer...

Er schoot paniek in bij de Argentijnen. Wie moest het dan gaan doen? Di María was een schim van zichzelf. Bij Lautaro was het beste ervan af. Messi kreeg nog wel kansen, maar die werkte hij af naar het beeld van zijn match. Eén grote kans kreeg hij nog. Maar Al Tambakti reageerde in extremis met een perfecte tackle.

Als we de strafschop even buiten beschouwing laten, bleek het zelfs Messi’s minst productieve interland van het kalenderjaar wat ‘expected goals’ betreft. Slechts 0,20... Het leek haast op een gebrek aan vertrouwen, zelfs na die goede eerste helft. Toch vreemd voor een speler die aan 12 goals en 14 assists zit bij PSG dit seizoen.

Het kopje ging omlaag. De handen tegen het aangezicht, daarna op de heupen. Er viel plots nog weinig te genieten voor Messi en co. Vol ongeloof keek hij eens naar boven. Dacht hij even aan Diego Maradona, de nummer 10 die Argentinië destijds wél een wereldtitel heeft geschonken?

“Hier zijn geen excuses voor, want we wisten hoe Saudi-Arabië zou gaan spelen”, was Messi achteraf streng. “Dit is een zware klap voor iedereen, we hadden niet zien aankomen dat ons WK zo zou beginnen.”

‘Vamos Argentina!’ was niet langer de teneur in de Argentijnse kranten. De alarmfase werd nog net niet afgeroepen. ‘Messi, van droom naar nachtmerrie.’ Het kan verkeren.

Argentinië-Saudi-Arabië 1-2