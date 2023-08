Wat betekent komst Keita voor rol Arthur Vermeeren bij Antwerp?

‘Andres Arthur Vermeeren’, zo schreef rechtenhouder DAZN. De 18-jarige middenvelder is al lang niet meer groen achter de oren, en rendeert tegenwoordig zelfs in een offensievere versie van zichzelf. Of verandert de terugkeer van Mandela Keita daar iets aan?

Zou zijn locker op de Bosuil ooit helemaal leeg zijn gemaakt? Na een intermezzo van een grote maand in de Leuvense studentenstad is Mandela Keita terug in Antwerpen. Een transfer die in de sterren geschreven stond, maar waarvan de onderhandelingen lang aansleepten. In het droomscenario van Mark van Bommel en co. pikte Keita reeds aan op stage en miste hij niets van de voorbereiding. Maar niets is onoverkomelijk.

Keita weet hoe Van Bommel over voetbal denkt, en wat van hem verwacht wordt in zijn rol. Bij Antwerp is er immers niet zo gek veel veranderd, de aanpassingsperiode zou mee moeten vallen. En dus zou de Belgische middenvelder wel eens snel terug in de basis kunnen staan.

Over een week gaat Antwerp op bezoek bij... OH Leuven. Het is aannemelijk dat Alhassan Yusuf - die het zeker niet slecht deed de afgelopen weken - dan weer plaats moet ruimen voor Keita.

Vermeeren 2.0

Wat dan met Arthur Vermeeren? Natuurlijk zet je hem niet uit de ploeg. Het jeugdproduct van Antwerp was in de tweede helft van vorig seizoen niet weg te denken als verdedigende middenvelder. Voor hem zorgden Stengs, Keita of Ekkelenkamp wel voor de meeste creatieve input.

De afgelopen drie wedstrijden bewees Vermeeren echter dat ook hij daartoe in staat is, als hij hoger op het veld wordt geposteerd. Hij dook vaker de ruimte in - vaak op links - en moest zich niet alleen beperken tot het afsnoepen van ballen.

Tegen Cercle Brugge en Anderlecht betrokken ze hem opvallend vaker in de opbouw en raakte hij veel bal. Het mocht allemaal wat arroganter zijn aan de bal, minder bescheiden dan in zijn (fantastisch) debuutjaar. Zag u dat bruggetje bij Anderlecht-nieuwkomer Lonwijk een paar minuten voor affluiten, wanneer 90 procent van de voetballers daar de bal blind voor doel zou hebben gedropt?

“Ik heb dit jaar veel bijgeleerd. Ik weet beter wat ik met m’n eigen kwaliteiten moet doen”, zei Vermeeren een maand geleden nog. “Na zo’n jaar krijg je wel meer zelfvertrouwen, en begin je meer te praten en andere spelers aan te sturen waar nodig.”

Tegelijk staat hij nog steeds z'n mannetje voor de verdediging, maar omdat Yusuf nog als stofzuiger in zijn rug zit kan Vermeeren zich meer uitleven. “Het is aan mij om hen complementair te maken”, zei Van Bommel voor de start van het seizoen. Dat lukte aardig. Vermeeren charmeerde in zijn nieuwe rol. Sommige databureaus riepen hem op basis van zijn statistieken uit tot man van de match tegen Cercle Brugge. Rechtenhouder DAZN vergeleek het zelfs met Andrés Iniesta.

De terugkeer van Keita heeft hoe dan ook implicaties voor zijn collega-belofteninternational. Vermeeren is meer een ‘6' dan Keita, die soms nog iets impulsiever speelt, als echte box-to-box-speler. Wanneer ze weer samen aan de aftrap staan, zal Vermeeren toch terug wat vaker over z’n schouder moeten kijken. Maar dat wil niet zeggen dat hij helemaal niet meer mee mag oprukken, zegt Van Bommel.

“Vermeeren kan het allebei. Vorig jaar speelde hij met Keita, Yusuf of Stengs. Bij Stengs moet Vermeeren wat defensiever denken, bij die andere twee wat offensiever. Het valt nu zo op omdat hij telkens met Yusuf samenspeelde. Vermeeren anticipeert daar makkelijk op. Als hij voor de verdediging staat kan hij anticiperen, het spel verplaatsen en versnellen. En aanvallend heeft hij ook de kwaliteiten om te zien waar de bal heen moet en de technische bagage om in drukke situaties de juiste keuzes te maken. Dat heeft hij gewoon van nature. De structuur en tactiek die we hem meegeven kan hij fantastisch uitvoeren.”