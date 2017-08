Washington Mystics lijden zware nederlaag tegen LA Sparks, ondanks sterke Meesseman

De West-Vlaamse scoorde twintig punten, nam zeven rebounds, gaf drie beslissende passes en tekende voor één interceptie. Daartegenover stonden vijf persoonlijke fouten en zes keer balverlies.



Washington staat vierde in het klassement met zestien zeges en elf nederlaag. LA Sparks staat tweede.



Vrijdag volgt een volgende wedstrijd voor Meesseman en co. Dan ontvangen de Washington Mystics Phoenix, de nummer zes in de stand.