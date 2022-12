Warlop solliciteert naar nieuwe ploeg op BK strandracen

Yves Lampaert miste in Bredene zijn eerste ronde volledig. “Nadien koerste ik achter de feiten aan.” Hij eindigde vierde, één plek voor Tim Merlier.

Met Sep Vanmarcke, Jordi Warlop en Bert Van Lerberghe streden drie wegrenners voor de zege. Van Leberghe was de sterkste man, maar had een leegloper en kon in de slotronde niet meer schakelen.

In de laatste zandpassage toonde Warlop dat hij een betere techniek had dan Vanmarcke. “Weeral een ereplaats”, zuchtte Vanmarcke.

Voor de 26-jarige Warlop is de Belgische titel een welgekomen promotiestunt. Had het BK drie dagen later plaatsgevonden, dan was hij niet meer in aanmerking gekomen voor de titel. Zijn Franse ploeg B&B Hotels houdt in 2023 op met bestaan en Warlop vond nog geen nieuw onderdak. “Zeer jammer. Ik kende een pechjaar. Eerst kreeg ik covid, nadien viel ik zwaar op het BK.”

Warlop stopte zijn seizoen eind juni al en dat was niet bevorderlijk voor de interesse van andere ploegen. “Hopelijk valt er nog iets uit de bus. Het zou jammer zijn dat ik deze goede benen straks niet meer kan tonen en moet gaan werken.”