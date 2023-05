Wanneer geeft Evenepoel het roze weg? ‘De eerste week is niet zwaar, dan is het soms beter om het roze te houden’

Hij zei het al voor de tijdrit en bevestigt dat ook nadien. Als Remco Evenepoel op dag één de roze trui pakte, zou hij die nadien weggeven. Alleen is de vraag wanneer? Dinsdag is een optie, maar dat is volgens ploegleider Klaas Lodewyck geen must. Volgende week dinsdag na de eerste rustdag is ook een mogelijkheid. ‘Het is niet dat we die trui per se in de eerste week willen kwijtspelen.’

In mei 1990 won Napoli de Italiaanse voetbaltitel en reed Gianni Bugno in de Giro van dag één tot het einde in de roze trui. Dit jaar werd Napoli na 33 jaar wachten opnieuw kampioen en staat Remco Evenepoel na een fabelachtige tijdrit op dag één in het roze. Houdt hij die trui net als Bugno van het begin tot het einde?

Bovenstaande statistiek is er een van dertien in een dozijn, maar in Italië is het wel een themaatje. In de laars is bijgeloof geen quatsch. Integendeel. Het is een ernstige bezigheid in het land van Pater Pio. Evenepoel zelf, zijn ploegleider Klaas Lodewyck en trainer Koen Pelgrim moesten glimlachen toen de Napoli-statistiek hen werd voorgelegd. “Als dat klopt, wil ik hier nu al tekenen, maar we zijn niet naar de Giro gekomen met het idee om elke dag het roze te dragen”, zegt Lodewyck.

Elke dag niet, maar de roze trui dragen in de eerste week was wel een doel. “In 2021 was Remco al eens dicht bij de roze trui en dacht hij ook dat hij die beet had, maar bleek Attila Valter nog elf seconden voor hem te staan. Dat was een koude douche voor Remco. Hij was nu echt op die roze trui gebrand”, duidt CEO Patrick Lefevere. Bij Soudal-QuickStep werd dan ook niets aan het toeval overgelaten voor de openingstijdrit. Evenepoel verkende de tijdrit al eens in november. Onze landgenoot startte zijn tijdrit om 16u34.

Van het ploeghotel in Francavilla al Mare was het veertig kilometer naar startplaats Fossacesia Marina. Door de matige Italiaanse weginfrastructuur al snel een verplaatsing van drie kwartier met de auto. Om na zijn ochtendlijke verkenning niet op en af in de auto te moeten zitten, had Soudal-QuickStep aan de startplaats een hotelkamer gehuurd waar Evenepoel vanaf de middag op bed kon rusten. Marginal gains.

Evenepoel geniet zichtbaar van het roze, maar heeft al meermaals bevestigd dat hij de roze trui wil weggeven. Al was het maar zodat hij niet elke dag een acte de présence moet geven op de persconferentie. Ook aan de podiumceremonie ontsnappen wordt minder evident. Door zijn leeftijd van 23 jaar komt hij nog in aanmerking voor het jongerenklassement. De drager van de witte trui moet dagelijks naar het podium.

Evenepoel kan het roze ten vroegste dinsdag kwijtspelen in de rit naar Lago Laceno, maar voor zijn ploegleider is dat geen must. “Als er zich dinsdag een goede situatie voordoet, kunnen we het roze weggeven, maar het is niet dat we starten met het idee van daar gaan we roze per se weggeven”, zegt Lodewyck.

Dat is ook moeilijk, want je bent afhankelijk van externe factoren. Lodewyck: “We kiezen zelf niet wie er in de ontsnapping gaat. We moeten dat ondergaan.” Het moet bovendien ook de juiste renner van de juiste ploeg zijn. “De trui zomaar weggeven aan iemand, wiens ploeg toch de koers niet zal of kan dragen, heeft ook geen zin.”

Volgens Lodewyck is het wegegeven van de roze trui een tweesnijdend zwaard. “De nadelen zijn bekend. Remco is na elke rit een uur tot anderhalf uur later in het hotel en het is een extra belasting voor de ploegmaten, die op kop moeten rijden.”

Er zijn echter ook voordelen aan verbonden. Lodewyck noemt er vier. “Je bepaalt zelf het tempo van het peloton. Als er iemand wil aanvallen, zit je in poleposition op kop van het peloton en kan je snel reageren. Vooraan in het peloton gebeuren er veel minder valpartijen dan in de buik of achteraan. Het dragen van de leiderstrui trui geeft de renner en ook zijn ploegmaten extra mentale energie. Dat zagen we vorig jaar nog in de Vuelta met Remco.”

Trainer Pelgrim: “In de nerveuze vlakke etappes kan op kop van het peloton rijden helpen om uit de problemen te blijven, zeker ook omdat er de komende dagen wat regen wordt voorspeld. Maar in functie van de loodzware derde week is het ook geen goed idee om de ploegmaten onnodige krachten te laten verbranden.”

Volgens Lodewyck valt dat krachten verspillen wel mee in vlakke etappes zoals die van gisteren en vandaag. “Je moet enkel de start controleren en dan nemen de sprintersploegen over.”

De eerste week telt nog twee ritten voor de sprintersploegen: woensdag en donderdag. Zondag wacht een tijdrit en daar wil Evenepoel opnieuw uitpakken. “Als we de roze trui dinsdag niet verliezen, is dat zeker geen ramp. De eerste week is niet zo lastig om te controleren. Bovendien kunnen zijn ploegmaten het zondag in de tijdrit rustig aan doen en hebben ze met de rustdag van maandag eigenlijk twee rustdagen achter elkaar”, zegt Lodewyck.

Blijft Evenepoel tot en met de eerste rustdag in het roze? De kans is groot. Lodewyck: “De tweede week is veel lastiger dan de eerste week. In de tweede week begint de algemene vermoeidheid ook al wat mee te spelen.”

Lees: Lodewyck zou de trui in de tweede week graag kwijt zijn. Voor even toch. “Na twee of drie dagen moeten ze allicht opnieuw aan de bak.”