Wanneer dieren in het peloton opduiken: ‘Houd alstublieft uw honden thuis’

De Nederlandse wielrenster Demi Vollering kreeg vorige zaterdag in de Strade Bianche onverwacht gezelschap van een op hol geslagen paard. Een allesbehalve uniek voorval in de wielerhistorie.

Er bestaan in de wielrennerij geen draaiboeken over hoe te handelen bij onverwachte ontmoetingen met vertegenwoordigers uit het dierenrijk, maar Demi Vollering van SD Worx deed het zo slecht nog niet toen afgelopen zaterdag tijdens de Strade Bianche een paard, vermoedelijk in paniek geraakt door het lawaai van de helikopters, plotseling haar pad kruiste. Ze kneep in de remmen en hield afstand. Ze vreesde een schop naar achteren.

Met haar angstkreet maakte ze het ook niet erger. Volgens Harold Veldkamp van de mountainbikevereniging Noordelijke ATB Club zijn paarden gewend aan het geluid van de menselijke stem. Op de site fietssport.nl liet hij vorig jaar weten dat het ‘jezelf aankondigen’ belangrijk is, net zoals vaart minderen en het paard de ruimte geven. Veldkamp geeft clinics over hoe mountainbikers moeten handelen als ze paard en ruiter passeren. Ze komen elkaar steeds meer tegen door het toenemende aantal speciale routes in bossen en de snel stijgende populariteit van het rijden over gravelpaden.

Honden thuis a.u.b.

Het peloton heeft vaker te maken met dieren die voor de wielen opduiken. Meestal zijn het loslopende honden, met enige regelmaat komt het in beeld. In 2007 boorde de Duitser Marcus Burghardt tijdens een etappe in de Tour de France zijn fiets vol in de flank van een labrador, het voorwiel plooide dubbel onder de klap. Beide betrokkenen kwamen er zonder ernstig letsel van af.

Vorig jaar smakten drie renners al snel na het vertrek voor de Tour-rit naar de Alpe d’Huez tegen de grond toen een hond vlak voor de groep overstak. Yves Lampaert, betrokken bij de val waarbij hij schaafwonden opliep, was furieus. “Ik kon geen kant op. Alstublieft: houd uw honden thuis!”

De Duitser Marcus Burghardt knalt vol op een labrador tijdens de Tour van 2007. Beeld VRT

In ruraal terrein stuitten groepen weleens op kuddes koeien of schapen die het asfalt betreden. Een vroege getuigenis komt van journalist Karel Van Wijnendaele (1882-1961), tevens de grondlegger van de Ronde van Vlaanderen. Tijdens het WK in de heuvels rond Boedapest lagen twee Belgen, Georges Ronsse en Jules Vanhevel op kop. Volgens Van Wijnendaele waren het “twee volbloedpaarden, twee bloktreinen”. In zijn Het rijke Vlaamsche wielerleven noteerde hij dat het gevaar voor het duo niet van de tegenstanders kwam, maar uit onverwachte hoek: voor hen dook een span met ossen op.

“Een der dieren slaat weg en weder met den steert. Ronsse op kop, rijdt er rakeling naast. Hij komt voorbij. Jules volgt. Op ’t oogenblik dat hij voorbij komt, hapert de steert – lees goed, beste lezer – van den os aan het handvat der remmen op de stuurstang, met het gevolg dat Vanhevel zoo plots als ongenadig ten gronde wordt geslingerd. Hij is gekwetst, aan handen en beenen, en over het heele lichaam.” De renner moet opgeven, Ronsse rijdt naar zijn eerste wereldtitel.

Wolf op de Veluwe

Het kan verder gaan dan per ongeluk in de weg lopen. Van een langsrijdend peloton, voorafgegaan door auto’s en motoren, begeleid door helikopters, gaat nog een afschrikwekkende werking uit, maar een eenzame fietser kan zomaar het doelwit vormen. Begin november dook een veelbesproken filmpje uit de Veluwe op met een wolf die op een fietspad even de achtervolging inzet. In de commentaren werd in twijfel getrokken of dat nu echt een serieuze aanval was, het dier zou vooral nieuwsgierig zijn geweest. Er zijn ook geregeld meldingen van vogels die het op wielrijders hebben voorzien, zoals eksters, buizerds of oehoes.

Bij terugkerende incidenten luidt het advies maar een helm te dragen. Uit verre streken komen berichten en beelden van confrontaties met grotere dieren, waaronder kangoeroes, poema’s en beren. Die lopen niet altijd goed af. Beren zouden fietsers aanzien voor een prooi. Niet voor niets luidt het advies bij een ontmoeting met een beer vooral niet de benen te nemen.

Er bestaat ook een filmpje uit Zuid-Afrika van een antilope die op een open vlakte uit het niets opduikt en met een enorme sprong een mountainbiker met het gewei uit het zadel beukt. Uit hetzelfde land komt een opname waarop een struisvogel in volle ren enkele fietsers opjaagt, honderden meters lang. Hij krijgt het gat net niet dicht.

Voor de volledigheid: de rollen kunnen ook omgekeerd zijn. Wandelaars die fiets- en mountainbikepaden kruisen treffen geregeld geplette reptielen aan, zoals zandhagedissen en hazelwormen.

Het paard in de Strade Bianche, genaamd Zlatana, is intussen de schrik te boven. Ze schoof weliswaar onderuit in een scherpe bocht, waarna Vollering weer vrij baan kreeg, maar de eigenaar liet zondag weten dat voor genezing een antibioticakuur volstond.