Waarom voetbalclubs niet moeten vrezen voor degradatie bij financiële fraude

‘Als men echt consequent is, dan zullen we volgend jaar met niet te veel ploegen in eerste klasse moeten spelen.’ Advocaat Kris Luyckx dropte maandag een bommetje in operatie Propere Handen, een onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal. Daarin is zijn cliënt, voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, als spijtoptant opgetreden. Maar zo’n vaart zal het niet lopen.

Wees er maar zeker van dat de bestuurders en aandeelhouders bij alle Belgische eersteklassers de volgende weken slecht zullen slapen. Na meer dan drie jaar onderzoek weten ze heel binnenkort of ze zich voor de rechter moeten verantwoorden in operatie Propere Handen. De speurders hebben hun onderzoek helemaal afgerond en ze hebben een overeenkomst bereikt met Dejan Veljkovic, die als spijtoptant aan de speurders alles vertelde wat hij wist. Als voetbalmakelaar was hij jarenlang actief bij zo goed als alle voetbalclubs in ons land. Zo regelde hij onder andere de zaken van trainers Ivan Leko en Peter Maes en voetballers Mats Rits (Club Brugge), Gojko Cimirot (Standard) en Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma). Hij onderhandelde over hun transfers en contractverlengingen, waarvoor hij een commissie opstreek.

Bij die activiteiten boekte hij een gecumuleerde omzet van dertig à veertig miljoen euro in meer dan tien jaar tijd, veelal op illegale wijze. Hij zette witwasconstructies op met schermvennootschappen in Servië, Montenegro en Cyprus om zijn cliënten te kunnen vergoeden zonder dat ze hierop belastingen dienden te betalen. Via een ingewikkelde carrousel belandde het geld weer in België, waar Veljkovic het cash ging afhalen bij een bankkantoor in Genk, tot wel 400.000 euro per maand. En dat verdeelde hij dan onder de rechthebbenden.

De speurders hadden al een groot deel van deze verdachte transacties in kaart gebracht – inclusief valse contracten die ze uit zijn mailbox hadden weten te vissen – voordat hij op 10 oktober 2018 werd gearresteerd, samen met tal van andere verdachten. Ze hadden dus meer dan genoeg materiaal in handen om hem voor jaren achter de tralies te krijgen. Reden genoeg voor de Antwerpse Serviër om open kaart te spelen en als spijtoptant mee te werken met het gerecht, als allereerste ooit. Zo ontloopt hij een effectieve celstraf en geldboete.

Geen licentie

Als zijn advocaat Kris Luyckx nu zegt dat heel wat clubs moeten vrezen voor degradatie, dan slaat hij de bal mis. Vorig jaar raakte bekend dat Veljkovic zich schuldig had gemaakt aan een poging tot matchfixing. Het parket besliste om 35 pv’s in verband met dit luik te bezorgen aan de Belgische voetbalbond. Daarbij werd KV Mechelen gestraft met degradatie, uiteindelijk teruggedraaid door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). We kunnen er dus van uitgaan dat er in het dossier verder enkel nog financiële fraude aan bod komt. En daarvoor zijn er geen specifieke sancties opgenomen in het nieuwe reglement van de Belgische voetbalbond.

Het is te zeggen, het komt wel aan bod in het licentiereglement. Daarin is voorzien dat clubs geen licentie krijgen indien ‘verbonden entiteiten’ in de afgelopen drie jaar zijn veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming én dat er tegen deze straf geen beroepsmogelijkheid openstaat.

Voortgaande op de verklaringen van Luyckx en de verhalen die eerder in de media opdoken, lijken aardig wat bestuurders boter op het hoofd te hebben, ook bij de topclubs. Waren deze bestuurders op de hoogte van het feit dat Veljkovic valse scoutingcontracten en facturen opstelde om belastingen te kunnen ontduiken? Het zal aan het gerecht zijn om dit te bewijzen. De witte en zwarte boekhouding van Veljkovic is hier een steuntje in de rug, vandaar ook dat zijn medewerking belangrijk was.

Bayat pleit onschuldig

Meteen na de ondervragingen eind 2018 werden al 23 personen in verdenking gesteld, onder wie bestuurders van KV Mechelen en Waasland-Beveren. Deze lijst zal enkel maar langer zijn als het parket later dit jaar met zijn eindvordering komt. Er wordt gesproken van meer dan vijftig personen die verwezen zullen worden naar de raadkamer, die op haar beurt beslist wie er voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen. Daarna volgt er een openingszitting om de agenda te bepalen, om vervolgens met het eigenlijke proces te beginnen. We zijn dus vertrokken voor nog enkele jaren. Eventuele veroordeelden kunnen nog in beroep en mogelijk in cassatie gaan.

Het is pas als dat allemaal achter de rug ligt dat de Voetbalbond eventueel in actie kan schieten. Als een veroordeelde bestuurder of aandeelhouder dan nog bij een club actief is, zal een licentie geweigerd worden en zal deze club dus niet in de Jupiler Pro League mogen spelen. De clubs hebben dus voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden, en een degradatie te vermijden. Wat wel geen verbazing zou wekken, is dat er de volgende jaren heel wat bestuurders ontslagen worden vanwege hun betrokkenheid bij operatie Propere Handen.

De andere hoofdverdachte, Mogi Bayat, blijft intussen onschuldig pleiten. Hij is zelfs weer actief op de transfermarkt en heeft zich opnieuw opgewerkt tot de belangrijkste makelaar op de Belgische markt. Zijn vennootschap Creative & Management Group heeft hij wel al op naam gezet van zijn vrouw en hij is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. Maar ook daar zal hij niet kunnen ontsnappen aan de greep van het Belgisch gerecht.