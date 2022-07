Waarom verlopen onderhandelingen over De Ketelaere zo moeizaam? ‘AC Milan kan gerust tot 31 augustus wachten’

La Gazzetta dello Sport pakte gisteren opnieuw uit met De Ketelaere op zijn pagina’s. Het is bijna dagelijkse kost. Dat de Rode Duivel zelf gevraagd heeft om niet te spelen tegen Racing Genk, zien ze daar als hét bewijs dat de stekker nog steeds niet uit het dossier getrokken is. Feit is dat de Italianen geduldig zijn. Zij hopen nog steeds op De Ketelaere.

Het is opvallend hoe La Gazzetta dello Sport vaak met details naar buiten komt over de situatie rond De Ketelaere. “Je moet ervan uitgaan dat de Gazzetta alles weet”, lacht een makelaar die thuis is op de Italiaanse markt. “Alles, alles, alles. In Italië kan je niets geheim houden. Iedereen zit in Milaan. Clubs, makelaars, journalisten. Ik zal het zo zeggen: een makelaar die binnenstapt in het bureau van Maldini krijgt alles te horen. Het is een heel andere wereld. Je kan zulke zaken ginder niet stilhouden.”

In Milaan zien ze de aanvaller van Club Brugge als de ideale speler. Binnen de club zijn ze het er allemaal unaniem over eens: de scouting, de data-analisten, de sportieve directie, de technische staf en de cel die kijkt naar het potentieel van een speler - hoe zit het met zijn aanpassingsvermogen en eventuele doorverkoopwaarde.

Beeld Photo News

Maar waarom talmt het dan om het bod met een paar miljoen euro te verhogen? “Omdat ze financieel hun limieten hebben”, zegt de makelaar. “En Milan wil ook niet meer betalen dan wat zij denken dat De Ketelaere waard is.”

Bovendien hebben de Milanezen in het recente verleden al een paar dure miskopen gedaan. Denk aan Lucas Paquetá (38 miljoen euro) en Krzysztof Piatek (35 miljoen euro). Allebei met veel bombarie binnengehaald, allebei niet geslaagd in de modestad. Die mislukte investeringen zorgen er mee voor dat de financiële cel van AC Milan af en toe op de rem gaat staan. De makelaar grijnst: “Geld is altijd een probleem in Italië.”



Hij denkt wel dat AC Milan in een sterkere positie staat dan Club Brugge. “Omdat zij volgens mij met de rug tegen de muur gezet zullen worden. Milan heeft - als ik mij niet vergis - al een persoonlijk akkoord met De Ketelaere. En hij wil enkel naar hen gaan. Tenzij er een andere club komt die de speler kan overtuigen... Kijk: AC Milan kan gerust wachten tot 31 augustus. De Serie A begint pas twee weken eerder. Ze kunnen geduldig afwachten.”

Voorlopig lijkt het erop dat het dossier niet uit een impasse geraakt. Bovendien hebben de Rossoneri ook een oogje op onder meer Ziyech, Zielinski en Zaniolo. De makelaar: “Dat is misschien nog het grootste probleem voor Club Brugge en De Ketelaere. Een club als AC Milan heeft altijd een plan A, B, C en D. Ze werken daar heel anders dan in Duitsland en Engeland. In de Bundesliga en de Premier League zeggen de clubs: ‘we willen die of die’. Gaat dat niet door, wachten ze en gaan ze opnieuw op zoek. Dat is niet het geval bij Milan. Als het dossier van De Ketelaere blijft aanslepen en Maldini vindt een akkoord met Chelsea omtrent Ziyech voor 25 miljoen euro… Dan zegt Milan - excuseer me voor de woorden - ‘f*uck you, ik pak de andere’. De 10 miljoen die ze daarmee winnen, kunnen ze dan investeren in een ander dossier. Dat de namen van Hakim Ziyech, Nicolò Zaniolo en Piotr Zielinski uitlekken is geen toeval, maar het is ook geen drukkingsmiddel. Het is een manier van handelen.”

Hoe dan ook: voor De Ketelaere is het een hoogst vervelende situatie. De Rode Duivel hoopt nog steeds dat hij op een mooie manier afscheid kan nemen van Club Brugge. De ploeg waar hij is groot geworden.

Hij volgt het dossier van heel nabij, is betrokken en hij heeft het er best moeilijk mee dat het Brugse bestuur het been voorlopig stijf houdt. Of hij zondag speelt in Eupen is lang geen zekerheid. “Niet helemaal onlogisch”, besluit de makelaar. “Hij is in eerste instantie overweldigd door de situatie. En in zijn hoofd speelt zeker mee dat hij zich in de wedstrijden die hij nu speelt, kan blesseren.”

De Ketelaere heeft een transfer naar AC Milan met andere woorden nog niet uit zijn hoofd gezet. De Milanezen evenmin.