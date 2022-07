Waarom toptalenten ook zonder Kompany naar Anderlecht komen

De vorige drie jaar kwam het steeds terug. Een groot deel van de inkomende transfers van RSC Anderlecht vermeldde in zijn eerste interview Vincent Kompany als een doorslaggevende factor in zijn keuze voor paars-wit. In de docu Mauve was te zien hoe de voormalige RSCA-coach Lukas Nmecha met een telefoontje hoogstpersoonlijk overtuigde om een seizoen in het Lotto Park te komen spelen. Ook jongens als Joshua Zirkzee, Sergio Gómez en Wesley Hoedt raakten overtuigd van het paars-witte project door hun aanstaande coach.

Velen stelden zich eind mei, bij het vertrek van Kompany, dan ook de vraag: hoe zal Anderlecht nog grote namen en toptalenten kunnen overtuigen? CEO Peter Verbeke en zijn scouts hebben de afgelopen seizoenen sterk werk geleverd, maar zou Anderlecht nog wel dezelfde aantrekkingskracht hebben nu de wereldvedette niet meer langs de zijlijn stond?

Het antwoord is twee maanden later volmondig ja. Wie toptalenten Sebastiano Esposito (20) en Fábio Silva (20) kan wegplukken bij Inter en Wolverhampton bewijst een pak minder afhankelijk te zijn van Kompany dan de buitenwereld tot voor kort dacht. De scoutingscel van Anderlecht spoorde de jonge huurlingen maanden geleden al zelf op. Felice Mazzu bewees met een telefoongesprek naar Esposito in het Italiaans ook al over de nodige overtuigingskracht te beschikken.

Europees imago

In makelaarskringen valt te horen dat het imago van Anderlecht, ondanks de vijf seizoenen zonder prijs, in het Europese voetbal nog steeds heel erg goed is. Dat in de laatste tien jaar jeugdproducten als Lukaku, Tielemans, Dendoncker, Praet, Sambi Lokonga en Doku wisten door te breken speelt daarin een grote rol. Velen onder hen zijn trots dat ze de stempel ‘Made in Neerpede’ dragen, wat zich vertaalt in een ambassadeursrol.

Niet toevallig vertelde Silva dat hij had gesproken met ploegmaat Leander Dendoncker en ging Esposito te rade bij Romelu Lukaku. “Hij zei me dat Anderlecht goed zou zijn voor mijn ontwikkeling. Ik mocht niet twijfelen”, zei de Italiaanse spits onlangs in een interview. Een reputatie die de club doorheen de jaren zelf heeft opgebouwd.

Spelers vinden Anderlecht een gunstige plek om hun carrière (opnieuw) te lanceren. Voldoende speelkansen, een belangrijke rol in de ploeg en sinds kort weer de mogelijkheid om Europees te spelen en mee te strijden voor de prijzen. Het zijn allemaal elementen die Nmecha, Zirkzee, Kouamé en nu ook Esposito en Silva meenamen in hun keuze voor Anderlecht. En dat zonder zich daarbij veel beter te voelen dan de rest. De meesten beseffen dat ze nog alles te bewijzen hebben.

Win-winsituatie

Daar plukt Anderlecht telkens een seizoen de vruchten van. De moederclubs zien hun (al dan niet overbodige) spelers elders marktwaarde creëren in plaats van bij de eigen club weg te kwijnen op de bank of in de tribune. Zo kon Manchester City Nmecha na zijn passage bij RSCA verkopen voor 8 miljoen euro. Bayern en Fiorentina hopen deze zomer hetzelfde te doen met Zirkzee en Kouamé.

Het is een huurstrategie die in de smaak valt op Neerpede. Door de nog steeds precaire financiële situatie geven ze bij de recordkampioen voorin liever de voorkeur aan een uitleenbeurt van een jong, hongerig talent dan risico’s te nemen met een dure aankoop.

Silva op Mauve TV: “Anderlecht was mijn eerste keuze. Ik weet hoe deze club werkt. Het is momenteel de beste stap in mijn carrière.”