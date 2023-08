Waarom The Great Old de toekomst van zijn jeugd in handen van Jean Kindermans legt

Royal Antwerp Football Club is bezig aan de volgende stap. Het wil op elk niveau een topclub worden en alsmaar minder afhankelijk zijn van de miljoenen van Paul Gheysens. Ziedaar waarom Jean Kindermans (59) CEO Jeugd wordt. Om Ajax, Barcelona en Anderlecht achterna te gaan.

Marc Overmars, Directeur Voetbalzaken, in mei van dit jaar: “Ik vind dat er nog veel te veel op de centen van de voorzitter wordt geteerd. Elk jaar bijstorten, daar moeten we vanaf.”

Sven Jaecques, CEO, een paar maanden eerder in Knack: “Ik ga ons niet vergelijken met FC Barcelona ofzo. Of met Ajax. Die zijn te groot voor ons, maar ik denk wel dat zij het voorbeeld moeten zijn om ooit op dat niveau te proberen geraken.”

De periode dat Antwerp afhankelijk was van het adressenboekje van Luciano D’Onofrio is al lang niet meer. Ondanks de successen toen besefte Paul Gheysens dat het in de toekomst moderner moest. Op velerlei vlakken. De familie Gheysens ambieert bovendien ‘een langetermijnproject’. Vandaar ook dat Antwerp de laatste jaren alsmaar meer is beginnen inzetten op haar jeugdwerking. Eén die in 2016 nog zo goed als onbestaande was.

De jeugd van Antwerp voetbalde toen niet alleen op het Elite 2 niveau, maar veel erger nog: in de modder, en onder een aparte vzw. Losgekoppeld van de club. Uit schrik dat het geld zou aangewend worden om de schuldenberg van de eerste ploeg wat te verkleinen. Of om de lonen van de A-kern te betalen. Een visie ontbrak. Structuur evenzeer. En de beste jeugdspelers vertrokken naar Anderlecht, Club Brugge, Genk, AA Gent...

Jaecques besefte al snel de ernst van de situatie, maar ook dat je niet kan lopen vooraleer je kan wandelen. De eerste ploeg diende eerst op punt gezet te worden. Alleen al omdat het succes van de A-kern afstraalt op de jeugd. Je moet de jongeren een perspectief en een professionele omgeving kunnen bieden.

Een maand nadat Gheysens en D’Onofrio in juni 2021 officieel uit elkaar gingen, kreeg Steven Smet - Hoofd Opleidingen van de RAFC Academy - de symbolische sleutel in handen van het ‘state of the art jeugdcomplex’ ín het stadion. Het achterliggende plan: de uitstroom naar concurrerende clubs beperken. Plus de doorstroming naar de A-kern vergroten. Antwerp had intussen de nodige knowhow in huis gehaald en maakte - in navolging van de concurrentie - werk van een structurele samenwerking met partnerclubs.

Het strafste voorbeeld van de progressie die Antwerp de voorbije jaren heeft gemaakt, kent u intussen wel: Arthur Vermeeren. Achttien jaar en door Overmars al in één adem genoemd met Xavi en Iniesta. Maar met één witte merel neemt Antwerp geen genoegen (meer). Het is tijd voor de volgende stap. Een CEO Jeugd, gezien Overmars zich focust op de A-kern, Jaecques onder meer het Bosuil-dossier op zijn (hoge) stapel heeft liggen en Steven Smet de twee jobs niet kan combineren. Die laatste zal zich in de toekomst puur op het sportieve blijven focussen, als Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding, wat meer zijn ding is. Boven hem komt dus Jean Kindermans te staan, wiens cv voor zich spreekt.

Kindermans moet bij Antwerp voor meer uitstraling zorgen, de jeugdwerking een internationaal gezicht geven en er bovenal een duidelijke visie uittekenen. Want het besef dat Club, Anderlecht en Genk nog steeds een stevige voorsprong hebben inzake jeugd, is groot in Deurne Noord. Daarom ook dat Antwerp al snel een paar gesprekken voerde met Kindermans, toen bleek dat hij door Anderlecht in zijn vooropzeg was geplaatst, wegens een te duur contract. Kindermans was evenwel niet de enige kandidaat CEO Jeugd. Antwerp zat ook samen met enkele buitenlandse, jongere profielen, naast iemand anders uit België...

Maar de keuze viel uiteindelijk dus toch op Kindermans. Antwerp bracht Anderlecht daarvan vorige week al op de hoogte. Omdat hij een autoriteit is in binnen- en buitenland. Omdat hij tijdens de gesprekken zeer flexibel bleek. En omdat hij zich ondanks zijn oldschool imago toch graag wil laten omringen door jonge, moderne mensen. Bovendien zou Kindermans ingeleverd hebben om zo tegemoet te komen aan het voorstel van Antwerp.

Jean Kindermans stuurde zelf een persbericht de wereld in: “Het was een eer en privilege om de opleiding van RSC Anderlecht net geen twee decennia te hebben mogen dienen. We hebben vele jonge talenten gevormd en begeleid naar de absolute top. Na mijn opzegtermijn van 18 maanden, die tot 30 juni 2024 loopt, zal ik de club bijna 20 jaar gediend hebben. Nadien ga ik een nieuwe uitdaging aan bij een ambitieuze Belgische club.”

Dat is dus Antwerp. Na eerst jeugdtrainer te zijn geweest bij Anderlecht, promoveerde hij in 2006 tot hoofd van de jeugdopleiding op Neerpede. In 2009 was Kindermans de bezieler van het ‘Purple Talents Project’. Een tweetalig begeleidingsproject op Anderlecht dat de concurrentie aanging met de topsportscholen. Een project waarbij jonge talenten werden klaargestoomd voor een carrière in het profvoetbal, maar anderzijds ook de ondersteuning kregen op schoolvlak. Romelu Lukaku was de exponent van dat project, maar de waslijst aan talenten die op die manier de weg naar de eerste ploeg vonden, is indrukwekkend. Tielemans, Praet, Dendoncker, Doku, Sambi, Duranville,... Pluimen voor de jeugdopleiding van Anderlecht die Kindermans met plezier op zijn hoed stak.

Kindermans kreeg een royaal contract voorgeschoteld van toenmalig voorzitter Roger Vanden Stock en sportief manager Herman Van Holsbeeck, er is ook sprake van een bonussysteem waarbij hij voor elke uitgaande transfer van een jeugdproduct een percentage opstrijkt. Dat riante salaris en die bonussen zijn een doorn in het oog van het nieuwe bestuur. Anderlecht ziet ook alsmaar meer ruwe diamanten vroegtijdig vertrekken op Neerpede.

Vandenhaute wil de paars-witte jeugdopleiding moderniseren. Het moet allemaal performanter op Neerpede, een cultuuromslag waarin Kindermans niet meegaat. Dat gebrek aan moderniseringszin wordt hem verweten. Hij werkt vooral op het gevoel, terwijl de club alsmaar meer de weg van de wetenschappelijk onderbouwde data is ingeslagen.

Eind november 2022 krijgt Jean Kindermans zijn C4 van voorzitter Wouter Vandenhaute, met als reden dat zijn contract niet langer ‘marktconform’ is. Dat loon is ook de reden waarom Antwerp hem niet meteen weghaalt. Door zijn lange staat van dienst is daar een opzegtermijn van 18 maanden aan gekoppeld. Officiële communicatie van de club blijft uit, maar het nieuws sijpelt toch door.

Er vinden verschillende gesprekken tussen Kindermans en CEO Sports Jesper Fredberg plaats, met veel wederzijds respect. Anderlecht deed Kindermans een nieuw voorstel, maar daar ging hij dus niet op in.